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Comment protéger votre serveur MCP avec Fastly Ameet Bharwani, David King Protégez votre infrastructure d'IA avec Fastly. Découvrez comment notre architecture de sécurité de serveur MCP atténue les menaces OWASP et spécifiques à l'IA tout en maintenant les performances en périphérie. 09 juillet 2026

État des paiements : commerce agentique, paiements et périphérie Shaun Flagg Découvrez l'essor du commerce agentique, les protocoles de paiement par IA émergents et pourquoi la périphérie devient le point de contrôle des transactions sécurisées pilotées par l'IA. 01 juillet 2026

SDK Python bêta : comment le langage de l'IA fonctionne plus rapidement et en toute sécurité avec Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, 1 de plus Déployez votre code Python et vos agents d'IA en périphérie grâce à la version bêta du SDK Python de Fastly. Bénéficiez d'une vitesse et d'une sécurité maximales et d'une compatibilité CPython standard. 02 juin 2026

Offrez aux agents IA le Markdown qu’ils veulent vraiment Jonathan Speek Les IA préfèrent le Markdown au HTML. Découvrez comment utiliser Fastly Compute pour fournir du contenu Markdown optimisé et mis en cache à des agents IA sans modifier votre serveur d’origine. 28 mai 2026

Votre agent de codage basé sur l’IA vient de s’améliorer chez Fastly Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Améliorez votre agent de codage basé sur l’IA avec Fastly. Utilisez les fonctionnalités open source du Fastly Agent Toolkit pour un déploiement VCL, CLI et Compute correct. 26 mars 2026

Les agents d’IA sur Fastly Compute : entre fonctionnement et gage de sécurité Kay Sawada, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Découvrez comment exécuter des agents d’IA sur Fastly Compute, en tirant parti de la périphérie pour obtenir une faible latence et des bacs à sable WebAssembly pour une vitesse et une sécurité de niveau entreprise. 28 janvier 2026

Comment Fastly et Yottaa transforment les performances des sites avec des Early Hints Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute est désormais généralement disponible, améliorant considérablement les performances des sites web et l'expérience utilisateur en préchargeant les ressources essentielles. 25 novembre 2025

Création de salles d’attente évolutives avec Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, 2 de plus Contrôlez le trafic des sites web et prévenez la surcharge des serveurs grâce aux salles d’attente Fastly Compute. Apprenez à créer des files d'attente évolutives et personnalisables pour des événements à forte demande. 05 novembre 2025

Optimisation des performances web : décryptage des paramètres par défaut de la compression intelligente de Fastly Stephen Stierer, Anjan Srinivas Optimisez les performances web avec les paramètres de compression intelligents de Fastly. Découvrez comment Gzip et Brotli réduisent la taille des charges utiles, diminuent les coûts et accélèrent votre site. 03 novembre 2025

Réécriture HTML avec le SDK JavaScript de Fastly Sy Brand Améliorez les performances web avec le SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utilisez la nouvelle fonctionnalité de réécriture HTML streaming pour personnaliser, mettre en cache et transformer les pages plus rapidement et plus efficacement. 30 octobre 2025

Comment maîtriser l’utilisation de la mémoire Varnish en toute sécurité Daniel Axtens Fastly a transformé une ancienne idée concernant Varnish en 25 % d’écritures mémoire en moins et en de réels gains à l’échelle du système. 09 octobre 2025

Apprenez une nouvelle astuce à votre fichier robots.txt (pour l'IA) Brooks Cunningham, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Contrôlez comment les bots IA tels que Google-Extended et Applebot-Extended utilisent le contenu de votre site web pour l'entraînement. Mettez à jour votre fichier robots.txt avec des règles Disallow simples. 16 septembre 2025

Vibe Shift ? Les développeurs seniors livrent près de 2,5 fois plus de code IA que leurs homologues juniors Alina Lehtinen-Vela L’enquête de Fastly montre que les développeurs seniors font suffisamment confiance aux outils d’IA générative pour livrer 2,5 fois plus de code d’IA, tandis que les développeurs juniors s’en tiennent au codage traditionnel et à la prudence. 27 août 2025

Réduction des demandes démystifiée Stephen Crim Améliorez les performances de votre site web grâce à la réduction des demandes ! Découvrez comment il améliore l'efficacité, réduit la charge d'origine et optimise la mise en cache pour une expérience utilisateur réactive. 14 août 2025

Comment contrôler et monétiser le trafic des bots IA avec Fastly et TollBit David King, Lorraine Bellon Monétisez le trafic des bots IA ! Fastly Bot Management et TollBit se sont associés pour offrir un contrôle granulaire, des performances et une flexibilité pour gérer les bots et débloquer de nouveaux revenus. 01 juillet 2025

Premiers pas avec TypeScript sur Fastly Compute Katsuyuki Omuro Vos premiers pas avec TypeScript sur Fastly Compute, rien de plus simple ! Apprenez à ajouter un typage statique à vos projets JavaScript pour un développement efficace. 26 juin 2025

Opérations de sécurité plus intelligentes : adopter la détection en tant que code Simran Khalsa, Gary Harrison, 1 de plus Modernisez la sécurité avec la détection-as-code. Apprenez à automatiser la détection et la réponse aux menaces en utilisant DevSecOps et des outils comme le simulateur WAF de Fastly. 04 juin 2025

Plus de dix ans plus tard : l'évolution de l'Instant Purge™ Tyler McMullen, Julien Benoist Découvrez l'évolution sur dix ans de la technologie Instant Purge™ de Fastly. Découvrez notre approche décentralisée, les défis rencontrés et les innovations en matière de scalabilité. 27 mai 2025