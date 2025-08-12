Diffuser une finale de Coupe du monde résiliente Austin Spires, John Agger Comment diffuser la Coupe du monde pour environ 1,8 milliard de fans ? Découvrez-en plus sur les informations de Fastly sur le trafic, les pics de spectateurs pendant les prolongations et les stratégies de lutte contre le piratage en temps réel. 20 juillet 2026

Six erreurs courantes du streaming en direct (et comment les éviter) Mark Richards Après des années à accompagner certains des plus grands événements de streaming en direct au monde, nous avons vu les mêmes erreurs se reproduire encore et encore. Voici comment les éviter. 11 juin 2026

Le trafic IA a augmenté 6,5 fois plus vite que le trafic humain cette année Artur Bergman, Hossein Lotfi Les données de Fastly montrent que le trafic IA a augmenté de 30 % de janvier à mai 2026, les systèmes autonomes représentant près de la moitié des requêtes Internet et remodelant l'infrastructure web. 09 juin 2026

Les mauvaises performances freinent la croissance SaaS/PaaS : pourquoi votre CDN compte Omeed Nosrati, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Boostez les performances SaaS et PaaS avec le bon CDN. Découvrez comment améliorer la vitesse, la sécurité et la scalabilité tout en soutenant la croissance axée sur le produit avec Fastly. 04 mai 2026

Protocole Media over QUIC : le streaming peut-il enfin avoir à la fois de l’échelle et une faible latence ? Zac Shenker, John Agger Le protocole Media over QUIC (MoQ) vise à unifier la faible latence et l’échelle en diffusant en temps réel via QUIC et en remplaçant les segments par un modèle de distribution plus efficace. 15 avril 2026

Fastly active le balisage first-party pour les annonceurs Google Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway propose aux annonceurs Google une mesure résiliente first-party. Renforcez la visibilité, assurez la conformité et observez une hausse des signaux publicitaires de jusqu’à 14 %. 08 avril 2026

Comment les entreprises européennes peuvent concilier souveraineté des données et cybersécurité Noel Penzer Découvrez comment les organisations européennes peuvent renforcer la cybersécurité, améliorer la résilience numérique et relever les défis liés à la souveraineté des données dans un contexte de pressions géopolitiques et réglementaires en évolution. 05 mars 2026

Domaines, réimaginés : plus rapides, plus sûrs et entièrement indépendants de la configuration du service Shane Burgess Gestion des nouveaux domaines de Fastly : Les domaines sont indépendants de la configuration du service, réduisant ainsi le risque de déploiement. Opérez plus rapidement et en toute sécurité à l'échelle. 03 mars 2026

Meilleurs fournisseurs de CDN Natalie Griffeth Découvrez les meilleurs fournisseurs de CDN pour améliorer la vitesse, la sécurité et la scalabilité du site web. Comparez les meilleures plateformes comme Fastly, Cloudflare et Akamai pour trouver la solution adaptée à votre entreprise. 03 février 2026

Comment Fastly et Yottaa transforment les performances des sites avec des Early Hints Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute est désormais généralement disponible, améliorant considérablement les performances des sites web et l'expérience utilisateur en préchargeant les ressources essentielles. 25 novembre 2025

Pannes, attaques et besoin de résilience Austin Spires Les pannes du cloud sont un rappel brutal de la fragilité de notre économie numérique. Découvrez comment Fastly a atténué un basculement de trafic majeur et des attaques DDoS simultanées sans aucune interruption. 19 novembre 2025

Optimisation des performances web : décryptage des paramètres par défaut de la compression intelligente de Fastly Stephen Stierer, Anjan Srinivas Optimisez les performances web avec les paramètres de compression intelligents de Fastly. Découvrez comment Gzip et Brotli réduisent la taille des charges utiles, diminuent les coûts et accélèrent votre site. 03 novembre 2025

Résilience par conception : leçons de préparation au multicloud Austin Spires Restez en ligne quand cela compte le plus. Découvrez comment les stratégies multicloud et de périphérie de Fastly protègent contre les pannes, en maintenant vos systèmes rapides et fiables. 30 octobre 2025

Comment maîtriser l’utilisation de la mémoire Varnish en toute sécurité Daniel Axtens Fastly a transformé une ancienne idée concernant Varnish en 25 % d’écritures mémoire en moins et en de réels gains à l’échelle du système. 09 octobre 2025

Apprenez une nouvelle astuce à votre fichier robots.txt (pour l'IA) Brooks Cunningham, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Contrôlez comment les bots IA tels que Google-Extended et Applebot-Extended utilisent le contenu de votre site web pour l'entraînement. Mettez à jour votre fichier robots.txt avec des règles Disallow simples. 16 septembre 2025

Contrôlez et monétisez votre contenu avec la norme RSL Simon Wistow Les bots d’indexation d'IA parcourent le web, ignorant souvent les règles et coûtant des ressources aux éditeurs. La nouvelle norme RSL vous permet de bloquer, d'autoriser ou même de facturer l'IA pour l'accès à votre contenu. Voici comment ça fonctionne. 10 septembre 2025

Tableau de bord de performance écologique : mettez en lumière votre empreinte carbone numérique Eoghan Kelly Le tableau de bord de performance écologique de Fastly offre un accès instantané aux données sur les émissions liées à l’électricité de scope 2 et 3. Comprenez et optimisez votre empreinte carbone numérique en toute simplicité. 09 septembre 2025

Meilleurs Content Delivery Networks pour le Bot Management Natalie Griffeth Comparez les meilleurs Content Delivery Network (CDN) pour le Bot Management. Découvrez comment les CDN bloquent les bots malveillants en périphérie grâce à l’analyse comportementale, au machine learning et à des contrôles en temps réel. 01 septembre 2025

Réduction des demandes démystifiée Stephen Crim Améliorez les performances de votre site web grâce à la réduction des demandes ! Découvrez comment il améliore l'efficacité, réduit la charge d'origine et optimise la mise en cache pour une expérience utilisateur réactive. 14 août 2025