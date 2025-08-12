CDN et distribution
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Diffuser une finale de Coupe du monde résiliente
Comment diffuser la Coupe du monde pour environ 1,8 milliard de fans ? Découvrez-en plus sur les informations de Fastly sur le trafic, les pics de spectateurs pendant les prolongations et les stratégies de lutte contre le piratage en temps réel.
Six erreurs courantes du streaming en direct (et comment les éviter)
Après des années à accompagner certains des plus grands événements de streaming en direct au monde, nous avons vu les mêmes erreurs se reproduire encore et encore. Voici comment les éviter.
Le trafic IA a augmenté 6,5 fois plus vite que le trafic humain cette année
Les données de Fastly montrent que le trafic IA a augmenté de 30 % de janvier à mai 2026, les systèmes autonomes représentant près de la moitié des requêtes Internet et remodelant l'infrastructure web.
Les mauvaises performances freinent la croissance SaaS/PaaS : pourquoi votre CDN compte
Boostez les performances SaaS et PaaS avec le bon CDN. Découvrez comment améliorer la vitesse, la sécurité et la scalabilité tout en soutenant la croissance axée sur le produit avec Fastly.
Protocole Media over QUIC : le streaming peut-il enfin avoir à la fois de l’échelle et une faible latence ?
Le protocole Media over QUIC (MoQ) vise à unifier la faible latence et l’échelle en diffusant en temps réel via QUIC et en remplaçant les segments par un modèle de distribution plus efficace.
Fastly active le balisage first-party pour les annonceurs Google
Fastly Ad Tag Gateway propose aux annonceurs Google une mesure résiliente first-party. Renforcez la visibilité, assurez la conformité et observez une hausse des signaux publicitaires de jusqu’à 14 %.
Comment les entreprises européennes peuvent concilier souveraineté des données et cybersécurité
Découvrez comment les organisations européennes peuvent renforcer la cybersécurité, améliorer la résilience numérique et relever les défis liés à la souveraineté des données dans un contexte de pressions géopolitiques et réglementaires en évolution.
Domaines, réimaginés : plus rapides, plus sûrs et entièrement indépendants de la configuration du service
Gestion des nouveaux domaines de Fastly : Les domaines sont indépendants de la configuration du service, réduisant ainsi le risque de déploiement. Opérez plus rapidement et en toute sécurité à l'échelle.
Meilleurs fournisseurs de CDN
Découvrez les meilleurs fournisseurs de CDN pour améliorer la vitesse, la sécurité et la scalabilité du site web. Comparez les meilleures plateformes comme Fastly, Cloudflare et Akamai pour trouver la solution adaptée à votre entreprise.
Comment Fastly et Yottaa transforment les performances des sites avec des Early Hints
Early Hints for Compute est désormais généralement disponible, améliorant considérablement les performances des sites web et l'expérience utilisateur en préchargeant les ressources essentielles.
Pannes, attaques et besoin de résilience
Les pannes du cloud sont un rappel brutal de la fragilité de notre économie numérique. Découvrez comment Fastly a atténué un basculement de trafic majeur et des attaques DDoS simultanées sans aucune interruption.
Optimisation des performances web : décryptage des paramètres par défaut de la compression intelligente de Fastly
Optimisez les performances web avec les paramètres de compression intelligents de Fastly. Découvrez comment Gzip et Brotli réduisent la taille des charges utiles, diminuent les coûts et accélèrent votre site.
Résilience par conception : leçons de préparation au multicloud
Restez en ligne quand cela compte le plus. Découvrez comment les stratégies multicloud et de périphérie de Fastly protègent contre les pannes, en maintenant vos systèmes rapides et fiables.
Comment maîtriser l’utilisation de la mémoire Varnish en toute sécurité
Fastly a transformé une ancienne idée concernant Varnish en 25 % d’écritures mémoire en moins et en de réels gains à l’échelle du système.
Apprenez une nouvelle astuce à votre fichier robots.txt (pour l'IA)
Contrôlez comment les bots IA tels que Google-Extended et Applebot-Extended utilisent le contenu de votre site web pour l'entraînement. Mettez à jour votre fichier robots.txt avec des règles Disallow simples.
Contrôlez et monétisez votre contenu avec la norme RSL
Les bots d’indexation d'IA parcourent le web, ignorant souvent les règles et coûtant des ressources aux éditeurs. La nouvelle norme RSL vous permet de bloquer, d'autoriser ou même de facturer l'IA pour l'accès à votre contenu. Voici comment ça fonctionne.
Tableau de bord de performance écologique : mettez en lumière votre empreinte carbone numérique
Le tableau de bord de performance écologique de Fastly offre un accès instantané aux données sur les émissions liées à l’électricité de scope 2 et 3. Comprenez et optimisez votre empreinte carbone numérique en toute simplicité.
Meilleurs Content Delivery Networks pour le Bot Management
Comparez les meilleurs Content Delivery Network (CDN) pour le Bot Management. Découvrez comment les CDN bloquent les bots malveillants en périphérie grâce à l’analyse comportementale, au machine learning et à des contrôles en temps réel.
Réduction des demandes démystifiée
Améliorez les performances de votre site web grâce à la réduction des demandes ! Découvrez comment il améliore l'efficacité, réduit la charge d'origine et optimise la mise en cache pour une expérience utilisateur réactive.
Confiance à grande échelle avec Fastly Image Optimizer et C2PA
Fastly Image Optimizer prend désormais en charge C2PA, permettant de vérifier l'authenticité vérifiable du contenu. Combattez la désinformation et créez la confiance grâce à une provenance d'images sécurisée à grande échelle.