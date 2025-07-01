Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie Kim Ogletree Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie, recevant la note de 4,8/5 d’après les avis des utilisateurs. 07 juillet 2026

S'adapter à l'ère de l'IA James Nguyen, Daniel Corbett, 1 de plus Arrêtez les bots malveillants et contrôlez les bots d’indexation d’IA pour empêcher le scraping de votre propriété intellectuelle. ContentGuard de Fastly vous offre le contrôle et la visibilité nécessaires à l’ère de l’IA. 16 avril 2026

Fastly active le balisage first-party pour les annonceurs Google Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway propose aux annonceurs Google une mesure résiliente first-party. Renforcez la visibilité, assurez la conformité et observez une hausse des signaux publicitaires de jusqu’à 14 %. 08 avril 2026

Votre agent de codage basé sur l’IA vient de s’améliorer chez Fastly Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Améliorez votre agent de codage basé sur l’IA avec Fastly. Utilisez les fonctionnalités open source du Fastly Agent Toolkit pour un déploiement VCL, CLI et Compute correct. 26 mars 2026

Fastly reconnu comme un leader dans le rapport Forrester Wave™ 2026 pour les plateformes de développement en périphérie Jesse von Doom Fastly figure parmi les leaders du rapport Forrester Wave™ 2026 sur les plateformes de développement en périphérie, avec un score de 5/5 pour ses performances et l'expérience des développeurs. Lire le rapport. 24 mars 2026

Domaines, réimaginés : plus rapides, plus sûrs et entièrement indépendants de la configuration du service Shane Burgess Gestion des nouveaux domaines de Fastly : Les domaines sont indépendants de la configuration du service, réduisant ainsi le risque de déploiement. Opérez plus rapidement et en toute sécurité à l'échelle. 03 mars 2026

Du signal au déploiement : comment vos retours alimentent notre plateforme Stefanie Grubb Le programme Voice of the Customer de Fastly transforme chaque signal client en action. Découvrez comment vos retours façonnent la feuille de route de notre produit, favorisant l’amélioration continue et de nouvelles fonctionnalités. 09 février 2026

Atténuer les attaques DDoS plus rapidement et avec encore plus de précision Liam Mayron, David King "Découvrez comment la mise à jour du moteur de menaces adaptatif de Fastly pour la DDoS Protection améliore la précision de l'atténuation et réduit le temps moyen d'atténuation de 72 % pendant les fêtes." 20 novembre 2025

Création de salles d’attente évolutives avec Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, 2 de plus Contrôlez le trafic des sites web et prévenez la surcharge des serveurs grâce aux salles d’attente Fastly Compute. Apprenez à créer des files d'attente évolutives et personnalisables pour des événements à forte demande. 05 novembre 2025

Réécriture HTML avec le SDK JavaScript de Fastly Sy Brand Améliorez les performances web avec le SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utilisez la nouvelle fonctionnalité de réécriture HTML streaming pour personnaliser, mettre en cache et transformer les pages plus rapidement et plus efficacement. 30 octobre 2025

Augmenter l'accessibilité des Managed Security Service Cody Arnold Rendez accessible une protection de classe mondiale. La nouvelle Managed Security Professional de Fastly livre une défense experte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vos applications et API les plus critiques. 28 octobre 2025

Votre catalogue d'API vient d'être mis à jour Lorraine Bellon, Anna Jensen Découvrez, surveillez et sécurisez vos API grâce à Fastly API Discovery. Obtenez une visibilité instantanée, réduisez le bruit et assurez la sécurité et la conformité de vos API. 21 octobre 2025

Contrôlez et monétisez votre contenu avec la norme RSL Simon Wistow Les bots d’indexation d'IA parcourent le web, ignorant souvent les règles et coûtant des ressources aux éditeurs. La nouvelle norme RSL vous permet de bloquer, d'autoriser ou même de facturer l'IA pour l'accès à votre contenu. Voici comment ça fonctionne. 10 septembre 2025

Tableau de bord de performance écologique : mettez en lumière votre empreinte carbone numérique Eoghan Kelly Le tableau de bord de performance écologique de Fastly offre un accès instantané aux données sur les émissions liées à l’électricité de scope 2 et 3. Comprenez et optimisez votre empreinte carbone numérique en toute simplicité. 09 septembre 2025

Maximisez les performances de Compute avec Log Explorer & Insights Namit Shivaram Surveillez et dépannez les services Fastly Compute avec Log Explorer & Insights. Obtenez des informations détaillées, optimisez les performances et déboguez plus rapidement pour des applications efficaces. 13 août 2025

Confiance à grande échelle avec Fastly Image Optimizer et C2PA James Sherry Fastly Image Optimizer prend désormais en charge C2PA, permettant de vérifier l'authenticité vérifiable du contenu. Combattez la désinformation et créez la confiance grâce à une provenance d'images sécurisée à grande échelle. 12 août 2025

Fastly est plus facile que jamais à utiliser avec notre serveur Model Context Protocol (MCP) Jaskirat Singh Randhawa Gérez Fastly avec aisance grâce au nouveau serveur open source Model Context Protocol (MCP). Intégrez des assistants IA pour un contrôle conversationnel de vos services. 04 août 2025

Faites pleurer les hackers : déjouez-les avec la tromperie Lorraine Bellon Combattez les hackers par la tromperie ! Le Next-Gen WAF de Fastly introduit une nouvelle action « Tromperie » pour déjouer et frustrer les hackers, en renversant la situation contre eux. 29 juillet 2025

Une protection contre les attaques par déni de service distribué automatisée et sur mesure Liam Mayron, David King Affinez votre protection contre les attaques par déni de service distribué avec la mise à jour Precise Defense de Fastly. Gagnez en flexibilité et autorisez le trafic légitime tout en atténuant automatiquement les attaques. 08 juillet 2025