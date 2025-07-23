MoQ en tête de course Luke Curley Qu'ont en commun la Formule 1, les drones et le streaming en direct ? Dans cet article invité, Luke Curley, co-créateur de MoQ, explique comment Media over QUIC transforme la distribution de médias à faible latence. 14 juillet 2026

Le bourrage d’identifiants : le boss final pour les plateformes de jeu David King, Ashley Hurwitz Le bourrage d’identifiants menace la confiance des joueurs et les revenus liés aux jeux vidéo. Découvrez comment bloquer les attaques de piratage de compte en périphérie sans perturber l’expérience de jeu. 16 juin 2026

Comment Fastly et Skyfire appuient le commerce agentique de confiance en périphérie Omeed Nosrati, Leigh Clancy, 1 de plus Découvrez comment Fastly et Skyfire aident les entreprises à vérifier les agents d'IA, à autoriser les paiements et à appliquer un accès de confiance en périphérie. 10 juin 2026

L’absence de contrôle compromet le leadership en matière de sécurité Marshall Erwin Les RSSI sont responsables des violations de données sans bénéficier d’un contrôle accru sur les systèmes et les décisions. Marshall Erwin explique pourquoi l’IA creuse le fossé entre la responsabilité, la visibilité et la mise en œuvre des mesures. 20 mai 2026

Le secteur de l’édition à l’ère de l’IA : pourquoi la stratégie des bots est désormais une stratégie commerciale Ashley Hurwitz, David King Près de la moitié du trafic internet est désormais constituée de bots. Découvrez comment l’IA oblige les éditeurs à repenser le trafic, la visibilité et l’avenir de leur activité. 07 mai 2026

Près de la moitié du web n’est pas humaine : dans le Threat Insights Report de Fastly David King, Natalie Griffeth Le Threat Insights Report de Fastly révèle que 49 % du trafic web est constitué de bots, dont 99 % sont indésirables. Découvrez comment faire évoluer votre stratégie relative aux bots pour gérer la sécurité et les coûts. 16 avril 2026

Qu’est-ce que la CVE-2026-23869 ? Alerte de sécurité relative aux React Server Components Matthew Mathur, Équipe de recherche en sécurité Fastly CVE-2026-23869 : vulnérabilité de déni de service de haute gravité dans les React Server Components. Découvrez les impacts et les versions affectées et obtenez une protection immédiate avec un correctif virtuel. 09 avril 2026

Le coût de la vitesse IA : les coûts cachés de la sécurité liés à l'adoption de l'IA-first Alina Lehtinen-Vela Les organisations IA-first font face à des temps de récupération plus longs, des coûts de faille plus élevés et des surfaces d'attaque en expansion. Apprenez comment réduire les risques de sécurité de l'IA et créer une infrastructure IA sécurisée 25 février 2026

Les attaques DDoS en décembre 2025 Liam Mayron, David King, 1 de plus Découvrez comment les attaques sophistiquées de couche 7 et DDoS réseau ont évolué en décembre 2025 et apprenez-en plus sur l’attaque la plus importante de l’année et les stratégies d’atténuation. 22 janvier 2026

React2Shell (suite) : ce qu’il faut savoir et faire à propos des deux dernières vulnérabilités CVE Équipe de recherche en sécurité Fastly Dans la foulée des vulnérabilités CVE de criticité élevée React2Shell, deux nouvelles vulnérabilités CVE exploitant des composants similaires de Next.js et React ont été annoncées le 11 décembre. En savoir plus sur ces nouvelles CVE 11 décembre 2025

Pannes, attaques et besoin de résilience Austin Spires Les pannes du cloud sont un rappel brutal de la fragilité de notre économie numérique. Découvrez comment Fastly a atténué un basculement de trafic majeur et des attaques DDoS simultanées sans aucune interruption. 19 novembre 2025

Wikipédia demande aux entreprises d’AI d’« arrêter de scraper » Natalie Griffeth Wikipedia sévit contre le scraping par l'AI, invoquant la surcharge des serveurs et la perte de trafic. Découvrez pourquoi les éditeurs ripostent et se tournent vers le Bot Management. 14 novembre 2025

Rapport sur les attaques DDoS en septembre Liam Mayron, David King, 1 de plus Le rapport de déni de service distribué de Fastly de septembre 2025 détaille les attaques modernes contre les applications. Obtenez des informations et des conseils pour renforcer vos initiatives de sécurité. 17 octobre 2025

Pouvons-nous faire confiance à l’IA ? Augmentation de l’adoption de l’IA dans l’AppSec malgré une supervision limitée Natalie Griffeth L’adoption de l’IA dans la sécurité des applications est en plein essor, mais la supervision, elle, est à la traîne. Découvrez le paradoxe entre confiance et risque, les faux positifs et l’avenir de l’IA en matière de sécurité des applications. 08 octobre 2025

Déni de service distribué en août Liam Mayron, David King Tendances des attaques par déni de service distribué d'août 2025 : les clouds hyperscale sont à l'origine de 70 % des attaques. Obtenez des informations sur les dernières tendances des déni de service distribué des applications pour renforcer la sécurité. 10 septembre 2025

Point de vue du RSSI : rapport Threat Insights du deuxième trimestre 2025 Marshall Erwin Découvrez le rapport sur les menaces du 2e trimestre 2025 de Fastly à travers les yeux de notre RSSI, Marshall Erwin. Découvrez des informations sur le trafic des bots et les pratiques de sécurité clés. 09 septembre 2025

Vibe Shift ? Les développeurs seniors livrent près de 2,5 fois plus de code IA que leurs homologues juniors Alina Lehtinen-Vela L’enquête de Fastly montre que les développeurs seniors font suffisamment confiance aux outils d’IA générative pour livrer 2,5 fois plus de code d’IA, tandis que les développeurs juniors s’en tiennent au codage traditionnel et à la prudence. 27 août 2025

Bots d'IA au deuxième trimestre 2025 : tendances, d'après le rapport sur les menaces de Fastly Matthew Mathur, David King, 1 de plus Le rapport sur les menaces du deuxième trimestre 2025 de Fastly révèle comment Meta, OpenAI et d'autres influencent le trafic web, et ce que les organisations doivent faire pour garder le contrôle. 19 août 2025

Résilience de Fastly face aux attaques de désynchronisation HTTP/1.1 Frederik Deweerdt, Kazuho Oku, 2 de plus Découvrez pourquoi l'architecture de Fastly protège contre les attaques de désynchronisation HTTP/1.1, contrairement à d'autres CDN. Protégez vos applications grâce à la plateforme sécurisée de Fastly. 07 août 2025