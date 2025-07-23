Informations sur le secteur
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MoQ en tête de course
Qu'ont en commun la Formule 1, les drones et le streaming en direct ? Dans cet article invité, Luke Curley, co-créateur de MoQ, explique comment Media over QUIC transforme la distribution de médias à faible latence.
Le bourrage d’identifiants : le boss final pour les plateformes de jeu
Le bourrage d’identifiants menace la confiance des joueurs et les revenus liés aux jeux vidéo. Découvrez comment bloquer les attaques de piratage de compte en périphérie sans perturber l’expérience de jeu.
Comment Fastly et Skyfire appuient le commerce agentique de confiance en périphérie
Découvrez comment Fastly et Skyfire aident les entreprises à vérifier les agents d'IA, à autoriser les paiements et à appliquer un accès de confiance en périphérie.
L’absence de contrôle compromet le leadership en matière de sécurité
Les RSSI sont responsables des violations de données sans bénéficier d’un contrôle accru sur les systèmes et les décisions. Marshall Erwin explique pourquoi l’IA creuse le fossé entre la responsabilité, la visibilité et la mise en œuvre des mesures.
Le secteur de l’édition à l’ère de l’IA : pourquoi la stratégie des bots est désormais une stratégie commerciale
Près de la moitié du trafic internet est désormais constituée de bots. Découvrez comment l’IA oblige les éditeurs à repenser le trafic, la visibilité et l’avenir de leur activité.
Près de la moitié du web n’est pas humaine : dans le Threat Insights Report de Fastly
Le Threat Insights Report de Fastly révèle que 49 % du trafic web est constitué de bots, dont 99 % sont indésirables. Découvrez comment faire évoluer votre stratégie relative aux bots pour gérer la sécurité et les coûts.
Qu’est-ce que la CVE-2026-23869 ? Alerte de sécurité relative aux React Server Components
CVE-2026-23869 : vulnérabilité de déni de service de haute gravité dans les React Server Components. Découvrez les impacts et les versions affectées et obtenez une protection immédiate avec un correctif virtuel.
Le coût de la vitesse IA : les coûts cachés de la sécurité liés à l'adoption de l'IA-first
Les organisations IA-first font face à des temps de récupération plus longs, des coûts de faille plus élevés et des surfaces d'attaque en expansion. Apprenez comment réduire les risques de sécurité de l'IA et créer une infrastructure IA sécurisée
Les attaques DDoS en décembre 2025
Découvrez comment les attaques sophistiquées de couche 7 et DDoS réseau ont évolué en décembre 2025 et apprenez-en plus sur l’attaque la plus importante de l’année et les stratégies d’atténuation.
React2Shell (suite) : ce qu’il faut savoir et faire à propos des deux dernières vulnérabilités CVE
Dans la foulée des vulnérabilités CVE de criticité élevée React2Shell, deux nouvelles vulnérabilités CVE exploitant des composants similaires de Next.js et React ont été annoncées le 11 décembre. En savoir plus sur ces nouvelles CVE
Pannes, attaques et besoin de résilience
Les pannes du cloud sont un rappel brutal de la fragilité de notre économie numérique. Découvrez comment Fastly a atténué un basculement de trafic majeur et des attaques DDoS simultanées sans aucune interruption.
Wikipédia demande aux entreprises d’AI d’« arrêter de scraper »
Wikipedia sévit contre le scraping par l'AI, invoquant la surcharge des serveurs et la perte de trafic. Découvrez pourquoi les éditeurs ripostent et se tournent vers le Bot Management.
Rapport sur les attaques DDoS en septembre
Le rapport de déni de service distribué de Fastly de septembre 2025 détaille les attaques modernes contre les applications. Obtenez des informations et des conseils pour renforcer vos initiatives de sécurité.
Pouvons-nous faire confiance à l’IA ? Augmentation de l’adoption de l’IA dans l’AppSec malgré une supervision limitée
L’adoption de l’IA dans la sécurité des applications est en plein essor, mais la supervision, elle, est à la traîne. Découvrez le paradoxe entre confiance et risque, les faux positifs et l’avenir de l’IA en matière de sécurité des applications.
Déni de service distribué en août
Tendances des attaques par déni de service distribué d'août 2025 : les clouds hyperscale sont à l'origine de 70 % des attaques. Obtenez des informations sur les dernières tendances des déni de service distribué des applications pour renforcer la sécurité.
Point de vue du RSSI : rapport Threat Insights du deuxième trimestre 2025
Découvrez le rapport sur les menaces du 2e trimestre 2025 de Fastly à travers les yeux de notre RSSI, Marshall Erwin. Découvrez des informations sur le trafic des bots et les pratiques de sécurité clés.
Vibe Shift ? Les développeurs seniors livrent près de 2,5 fois plus de code IA que leurs homologues juniors
L’enquête de Fastly montre que les développeurs seniors font suffisamment confiance aux outils d’IA générative pour livrer 2,5 fois plus de code d’IA, tandis que les développeurs juniors s’en tiennent au codage traditionnel et à la prudence.
Bots d'IA au deuxième trimestre 2025 : tendances, d'après le rapport sur les menaces de Fastly
Le rapport sur les menaces du deuxième trimestre 2025 de Fastly révèle comment Meta, OpenAI et d'autres influencent le trafic web, et ce que les organisations doivent faire pour garder le contrôle.
Résilience de Fastly face aux attaques de désynchronisation HTTP/1.1
Découvrez pourquoi l'architecture de Fastly protège contre les attaques de désynchronisation HTTP/1.1, contrairement à d'autres CDN. Protégez vos applications grâce à la plateforme sécurisée de Fastly.
Déni de service distribué en juin
Le rapport de juin sur les attaques par DDoS révèle une attaque de plus de 250 milliards de requêtes contre un fournisseur de haute technologie et l'émergence de Byline Banshee. Obtenez des informations clés et des conseils exploitables.