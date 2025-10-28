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Augmenter l'accessibilité des Managed Security Service

Cody Arnold

Directeur principal, services professionnels avancés, Fastly

ProduitSécurité

Fastly Managed Security Professional est maintenant disponible.

En tant que leader du Centre des opérations de sécurité client de Fastly, mon équipe et moi sommes en première ligne chaque jour, luttant contre les attaques pour des clients de toutes tailles, dans tous les secteurs et dans toutes les régions du monde. De notre point de vue, il est clair que dans le monde d'aujourd'hui, où les connaissances sont librement accessibles, où l'infrastructure virtuelle peut être mise en place n'importe où et où l'AI réduit la barrière aux attaques, la protection des applications et des API est devenue de plus en plus complexe. 

Et cette complexité continue de s'accélérer.

Le besoin de services de sécurité gérés est indéniable pour beaucoup : les menaces augmentent en sophistication et en fréquence, pourtant 30 % des professionnels de l’informatique et de la cybersécurité interrogés en 2024 ont déclaré manquer de compétences pour contrer les attaques modernes. Depuis des années, les marques les plus prestigieuses du monde font confiance au service de sécurité géré de Fastly pour les aider à éviter de faire la une des journaux pour de mauvaises raisons. Bien que nous soyons fiers de ce travail, nous reconnaissons également un défi croissant : Managed Security Service sont souvent perçus comme essentiels, mais hors de portée. Aujourd'hui, nous introduisons un nouveau chemin à suivre.

Présentation de Managed Security Professional

Je suis ravi d’annoncer Fastly Managed Security Professional, une nouvelle offre ciblée conçue pour compenser le risque des menaces modernes. Ce service offre une supervision et une intervention spécialisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an pour vos applications et interfaces de programmation (API) stratégiques. Il est délivré par le CSOC de Fastly et mobilise l'intégralité de votre suite de produits de sécurité Fastly. Grâce à la génération de rapports trimestriels et à un accord de niveau de service de pointe dans le secteur, vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que vous êtes couvert là où cela compte le plus.

Bien que nous continuions à proposer nos autres services gérés, Managed Security Professional représente un point d’entrée pour les organisations qui ont besoin d’une détection et d’une atténuation expertes et toujours actives pour les applications critiques qui alimentent leur activité.

Graphique comparatif des plans de sécurité

Ayant dirigé ou travaillé dans divers SOC pendant plus d'une décennie, je comprends les défis posés par les périodes de vacances chargées. Il est difficile de savoir que votre équipe, déjà surchargée, devra faire face à un assaut d'attaques au milieu d'un trafic légitime, tout en essayant de profiter des fêtes de fin d'année avec leurs proches. En réfléchissant à ma carrière, je me dis qu'un service comme Managed Security Professional, qui garantit la performance et la disponibilité des sites de production critiques, aurait considérablement réduit la fatigue liée aux alertes. Cela nous aurait permis de réaffecter l'énergie consacrée à la réponse aux attaques actives à des initiatives de sécurité proactives qui souvent restaient sans être abordées.

Alors que nous entamons ce nouveau voyage pour rendre les services de sécurité gérés plus accessibles au monde, je m'en voudrais de ne pas prendre un moment pour saluer le travail acharné de mon équipe au sein du CSOC. Ce groupe incroyable d'individus à travers le monde établit une nouvelle norme pour les MSSP grâce à leur expertise, leur réactivité et leur dévouement envers nos clients. Non seulement ils contribuent au score de satisfaction client de 98 % de Fastly et à une résolution de 98 % au premier contact, ce qui témoigne de leur expertise, mais ils ont également pris notre Accord de niveau de service leader du secteur et l'ont surpassé de 15 fois. Ce niveau de réactivité de la part d'un véritable être humain, surtout à la suite des discussions sur l'efficacité des SOC entièrement basés sur l'IA, nous rappelle qu'il est possible d'avoir à la fois rapidité et efficacité sans recourir à la boîte noire de l'IA.

Délai de réponse de l'accord de niveau de service

Je ne pourrais être plus fier de cette équipe et de la protection qu'elle offre à nos clients. Alors que vous vous préparez pour la période des fêtes et planifiez votre budget à venir, rappelez-vous que des services comme Managed Security Professional sont devenus de plus en plus accessibles, offrant une protection efficace pour vos propriétés numériques les plus essentielles. Notre équipe a combattu les hackers du monde entier pour les plus grandes marques mondiales, et nous sommes impatients de protéger la vôtre ensuite. Consultez la feuille de données ou contactez-nous pour en savoir plus sur la manière dont Fastly peut aider votre organisation.

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