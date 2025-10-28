Cody Arnold est le directeur principal des Services Professionnels Avancés (Services de Sécurité, Support de Sécurité, QUAC) chez Fastly. Ayant travaillé dans le secteur des hautes technologies pendant plus de dix ans, Cody a occupé divers postes d'analyste, d'ingénieur et de direction. Il a occupé des postes en contact avec la clientèle pendant la majeure partie de sa carrière et est extrêmement concentré sur le fait que les clients de Fastly bénéficient d'une expérience de classe mondiale, que ce soit lors d'une attaque ou d'une simple requête d'assistance. Lorsque Cody ne soutient pas ses employés et clients de Fastly, vous le trouverez en train d'entraîner des équipes de jeunes, d'encourager les Braves d'Atlanta et de travailler dans sa ferme.

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