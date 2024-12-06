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La quinta volta è quella buona: Fastly è l'unico fornitore ad essere stato nominato Customers’ Choice per la protezione delle applicazioni web e delle API per cinque anni consecutivi

Andrew Peterson

Co-fondatore di Signal Sciences e vicepresidente Fastly, vendite per la sicurezza, Fastly

SicurezzaNotizie aziendali

Che traguardo! Siamo entusiasti di annunciare che – per il quinto anno consecutivo – il WAF Next-Gen di Fastly (supportato da Signal Sciences) è stato riconosciuto come “Customers’ Choice” nel report Gartner Peer Insights™ “Voice of the Customer”: protezione delle applicazioni web e delle API (WAAP).

Ciò significa che Fastly è l'unico fornitore di protezione delle applicazioni web e delle API a ricevere questo riconoscimento per cinque anni consecutivi. Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che i clienti abbiano assegnato al nostro Next-Gen WAF una media di 5 stelle su 5, la più alta tra tutti i fornitori, e che il 97% abbia dichiarato che lo consiglierebbe ad altri clienti. Abbiamo inoltre ricevuto il maggior numero di recensioni dei clienti tra i fornitori, con oltre 140 recensioni al 30 novembre 2022.

Riteniamo che questo riconoscimento evidenzi quanto l’unione delle forze con Signal Sciences abbia rafforzato la capacità di Fastly di consentire agli sviluppatori di rendere Internet veloce, sicuro e coinvolgente. L’anno scorso abbiamo introdotto la possibilità di distribuire il WAF Next-Gen di Fastly all’interno della nostra rete edge cloud globale, avvicinando la protezione all’utente finale e schermando i sistemi di origine dal traffico dannoso. Questo è ciò che rende Fastly la soluzione Next-Gen WAF distribuita in modo più flessibile sul mercato: la nostra capacità di proteggere app e API ovunque si trovino con un’unica soluzione unificata che può essere distribuita in container, on-premise, nel cloud o ai bordi della rete.

Ascolta i clienti

Il riconoscimento di oggi si basa sulle recensioni di oltre 140 utenti reali che hanno acquistato, implementato e utilizzato il nostro Next-Gen WAF. Ecco solo una parte di questi feedback:

  • “L’implementazione è stata semplice e molto rapida. Il supporto del team di Fastly è stato eccellente. Questo WAF è molto efficiente e soddisfa perfettamente le nostre esigenze." - CTO, settore dei media

  • “Ancora il miglior prodotto WAF sul mercato. Facile da usare, ma ricco di personalizzazioni. Anche con un piccolo team di sicurezza, questo prodotto offre solide funzionalità di sicurezza e conformità.” - Direttore della sicurezza del prodotto, settore immobiliare

  • "Questo è uno dei migliori prodotti WAF che abbia mai usato. Facile da implementare, dashboard con ottime funzionalità e interfaccia utente eccellente per gestire siti e regole. Nessun falso positivo e regole facili da applicare (self-service).” - Responsabile di Ingegneria, settore retail

  • “Abbiamo testato più di 4 soluzioni WAF prima di scegliere Fastly per quest’area specifica. Abbiamo avuto il piacere di lavorare con il team di supporto Fastly, che è sempre disponibile per aiutarci e suggerire soluzioni. Fastly Next Gen WAF è il miglior prodotto che abbiamo implementato nei nostri ambienti di produzione.” - Direttore IT, settore dei media   

  • “L'implementazione e l'esperienza complessiva con Fastly NGWAF sono state impeccabili. Una volta completata la configurazione, siamo passati immediatamente alla modalità di blocco con il prodotto e abbiamo iniziato a vedere il vero valore che stavamo ottenendo proteggendo i nostri siti web.”  Gen WAF è il miglior prodotto che abbiamo implementato nei nostri ambienti di produzione.” - Sicurezza IT e gestione del rischio, settore dei beni di consumo

I clienti percepiscono la differenza di Next-Gen WAF in termini di sicurezza, velocità ed esperienza utente. E non hanno solo riconosciuto il nostro Next-Gen WAF: Fastly è stata nominata “Customers’ Choice” anche nel report 2022 Gartner Peer Insights™ “Voice of the Customer”: Rete di distribuzione dei contenuti globale (CDN). Con la valutazione complessiva più alta tra sette fornitori idonei, la nostra CDN ha ricevuto la valutazione più alta da parte dei clienti, pari a 4,8 su 5 stelle, e il 97% ha dichiarato che sarebbe disposto a consigliarla ad altri clienti, sulla base di 145 recensioni al 28 febbraio 2022.

Cinque anni e il conteggio continua

Non potremmo essere più entusiasti di continuare a superare le aspettative dei nostri clienti – mentre celebriamo cinque anni di riconoscimenti, celebriamo anche i nostri clienti e l'intera community per il loro continuo feedback e la loro fiducia. Continuiamo a costruire un Internet migliore, più veloce e più sicuro per i prossimi cinque anni e ben oltre.

Gartner, Gartner Peer Insights™ ‘Voice of the Customer’: protezione delle applicazioni web e delle API, Peer Contributors, 31 gennaio 2023. 

I contenuti di Gartner Peer Insights™ sono costituiti dalle opinioni dei singoli utenti finali, basate sulla loro esperienza con i fornitori elencati sulla piattaforma, e non devono essere interpretati come dati di fatto, né rappresentano il punto di vista di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in tali contenuti, né offre alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativamente a tali contenuti e alla loro accuratezza o completezza, incluse le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

GARTNER è un marchio registrato e di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, e PEER INSIGHTS è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate ed è utilizzato nel presente documento previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Ti preghiamo di notare che questo report era precedentemente noto come Gartner Peer Insights™ “Voice of the Customer”: Firewall per applicazioni web.

Nel 2019 e nel 2020 siamo stati riconosciuti come Signal Sciences. Fastly ha acquisito Signal Sciences nel 2020.

Ti preghiamo di notare che questo report era precedentemente noto come Gartner Peer Insights™ “Voice of the Customer”: Firewall per applicazioni web.

Nel 2019 e nel 2020 siamo stati riconosciuti come Signal Sciences. Fastly ha acquisito Signal Sciences nel 2020.

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