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Emily Friedberg
Group Vice President, Global Sales Acceleration, Fastly
Emily Friedberg ist Fastlys Director of Ecommerce Focused Partnerships and Strategy. Emily managt die Beziehungen zu wichtigen Partnern in der Cloud-, E-Commerce- und SI/Agentur-Welt. An einer Partnerschaft interessiert? Kontaktieren Sie Emily unter efriedberg@fastly.com
Wie Fastly und Fauna Climatiq dabei helfen, mithilfe von verteilten und serverlosen Technologien datengesteuerte Klimaentscheidungen zu treffen
Climatiq hat es sich zur Aufgabe gemacht, Klimaschutzmaßnahmen durch datenbasierte Einblicke voranzutreiben. Wir umreißen, wie es Climatiq gelang, Fauna als Datenbank und Fastlys Compute@Edge als Compute Layer einzusetzen, um bei seinen eigenen Architekturen für mehr Klimaeffizienz zu sorgen. Außerdem wurde es Climatiq so ermöglicht, seine API schneller verfügbar zu machen.
Zusammen sind wir stärker: Wir stellen unser wachsendes Compute Partnerökosystem vor
Wir verkünden voller Stolz, dass wir ein wachsendes Ökosystem an Partnern aufbauen konnten, die von unserem leistungsstarken Edge-Cloud-Netzwerk profitieren und Comput nutzen, um ihre Plattform noch näher an Endkunden heranzubringen.