Emily Friedberg

Climatiq hat es sich zur Aufgabe gemacht, Klimaschutzmaßnahmen durch datenbasierte Einblicke voranzutreiben. Wir umreißen, wie es Climatiq gelang, Fauna als Datenbank und Fastlys Compute@Edge als Compute Layer einzusetzen, um bei seinen eigenen Architekturen für mehr Klimaeffizienz zu sorgen. Außerdem wurde es Climatiq so ermöglicht, seine API schneller verfügbar zu machen.