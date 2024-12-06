Zusammen sind wir stärker: Wir stellen unser wachsendes Compute Partnerökosystem vor

Compute, unsere serverlose Compute-Plattform, wurde von Entwicklern für Entwickler ins Leben gerufen. Wir sind ganz begeistert von den neuen und innovativen Anwendungsfällen, die wir bei unseren Kunden beobachten, denn das bedeutet, dass das Internet für sie noch sicherer, leistungsfähiger und skalierbarer wird. Aber wie bei allen Dingen im Leben gilt auch hier: Zusammen sind wir stärker.

Heute verkünden wir voller Stolz, dass wir ein wachsendes Ökosystem an Partnern aufbauen konnten, die von unserem leistungsstarken Edge-Cloud-Netzwerk profitieren und Compute nutzen, um ihre Lösungen noch näher an Endkunden heranzubringen. Compute fügt sich nahtlos in bestehende Technologie-Stacks ein und steigert dank einfacher Entwicklungs- und Bereitstellungsabläufe die Produktivität von Entwicklern. Zusammen mit einer Reihe innovativer Unternehmen erfinden wir immer wieder spannende neue Möglichkeiten, auf der Edge zu brillieren.

Mit Compute mehr erzielen

Da Compute die Anwendungslogik so nah wie möglich zu den Geräten der Nutzer bringt, bietet die Plattform nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für Innovationen und unternehmenskritische Anwendungsfälle. Abgesehen von Integrationen mit großen Cloud-Service-Anbietern wie Google Cloud und Amazon Web Services finden Sie im Folgenden ein paar Beispiele dafür, wie unsere Partner unsere leistungsstarke serverlose Umgebung mit ihren Plattformen und Dienstleistungen verknüpfen:

Datenbank: Fauna, Macrometa und Upstash

Viele Kunden nutzen Compute, um personalisierte Nutzererlebnisse auf der Edge zu konfigurieren. Da kommen global verteilte Datenbanken wie beispielsweise Fauna , Macrometa und Upstash wie gerufen, denn sie fügen sich nahtlos in Compute ein. Alle drei zielen darauf ab, Logik und Daten so nah wie möglich zu den Endnutzern zu bringen und dabei die globale Latenz so gering wie möglich zu halten. So können sich Developer auf die Entwicklung und Pflege besserer Nutzererfahrungen konzentrieren und müssen sich nicht mit der Verwaltung der zugrunde liegenden Infrastruktur abtun.

Backend: Backblaze und Storj

Unvorteilhafte Regelungen hinsichtlich Datenspeicherung können es Unternehmen erschweren, innovativ zu bleiben, da hohe Gebühren für ausgehenden Datentransfer und komplexe Bereitstellungsarchitekturen zu Inflexibilität bei der Anbieterwahl führen können. Durch die Kombination von dezentralen und global verteilten Speicherarchitekturen –wie den von Backblaze und Storj – mit Compute können Kunden die Datensicherheit und ihre Performance erhöhen, ohne dafür zusätzliche Kosten oder Komplexität aufwenden zu müssen. Bei der Inhaltsauslieferung von der Edge aus profitieren Kunden von unübertroffener Leistung, Netzwerkstabilität und Effizienz. Und das Problem der Anbieterabhängigkeit löst sich von selbst.

Online-Skimming-Angriffe: Source Defense

Source Defense , ein Marktführer im Bereich clientseitige Sicherheit für Websites, hilft Kunden, ihre Websites vor „Magecart“-Angriffen zu schützen. Diese Angriffe treten auf, wenn sich Elemente auf einer Website lesen, ändern, löschen oder erweitern lassen, und zwar unabhängig von der JavaScript-Quelle. Kompromittierungen wie Verunstaltung, e-Skimming und Drive-by Compromise sind nur einige der Probleme, die sich daraus ergeben. Durch die Bereitstellung der Source Defense-Plattform von Compute aus gewinnen Kunden eine einheitliche, einfach zu bedienende Sicherheitslösung, auf die sie problemlos zugreifen und die sie zentral steuern können.

Experimente: Optimizely

Robuste digitale Experimente an stark gecachten Inhalten durchzuführen ist seit jeher heikel. Oft muss man dabei nämlich zwischen komplexer Architektur und optimaler Performance abwägen. Die direkte Einbettung des vollständigen Software Development Kit von Optimizely in Compute bedeutet für Nutzer eine einfache, aber leistungsfähige und robuste Lösung, die Experimente an allen Inhaltstypen und in allen gewünschten Umgebungen ermöglicht.

Identität-Lösungen: Auth0

Für Unternehmen wird es immer wichtiger, dass sie ihren kundengerichteten Anwendungen Nutzerauthentifizierung und -autorisierung vorschalten, um Risiken minimieren und das Nutzererlebnis insgesamt verbessern zu können. Diese Lösungen müssen auf einfache, schnelle und skalierbare Weise durchführbar sein, und zwar sowohl auf B2B- als auch auf B2C-Seite. Zusammen mit Compute können Identität-Managementlösungen wie Auth0 eine entwicklerfreundliche Identität-Plattform von der Edge aus bereitstellen.

Weitere Entwickler-Tools: Glitch und Edgemesh

Für Unternehmen ist es heutzutage wichtiger denn je, dass sie hochwertige, anpassbare digitale Nutzererlebnisse zügig und ohne große Umstände liefern können. Entwickler-Tools wie Glitch und Edgemesh helfen ihnen dabei, Websites und Apps in Minuten- oder sogar Sekundenschnelle einzurichten. Und die Integration mit Compute bedeutet, dass sie zusätzlich von der Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit eines Edge-Cloud-Netzwerks profitieren.

Logging und Monitoring: Datadog und New Relic

Wer Endnutzern optimale Onlineerlebnisse bieten möchte, muss verstehen, wie es um die Performance einer Website oder App steht. Echte Observability lässt sich definieren als End-to-End-Transparenz des gesamten Systems, inklusive Drittanbieter-Integrationen und Edge-Bereitstellungen. Indem von Compute gestreamte Echtzeitdaten mit Daten von anderen Protokollierungs- und Monitoring-Endpunkten wie Datadog und New Relic kombiniert werden, erhalten Kunden stichfeste Sofortinformationen zur Performance ihrer Websites und Anwendungen.

Nächste Schritte

Als Compute Partner vereinfachen Sie nicht nur die Arbeit Ihrer Entwickler, sondern auch die Integration Ihrer Produkte und Services auf der Edge. Die preisgekrönte Technologie von Compute – in der Studie „The Forrester New Wave™: Edge Development Platforms“, 4. Quartal 2021 als einer von lediglich zwei führenden Anbietern genannt – mit der Technologie unserer Partner zu verbinden resultiert unserer Meinung nach in einem unmittelbaren Mehrwert für alle. Tatsächlich sind wir uns dessen so sicher, dass wir auf Compute bereits jetzt die nächste Generation unserer branchenführenden Produkte erstellen .