Fastly Enterprise Solution Architects
Schlechte Performance stoppt das Wachstum von SaaS/PaaS – warum Ihr CDN wichtig ist
Steigern Sie die SaaS- und PaaS-Performance mit dem richtigen CDN. Erfahren Sie, wie Sie Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern und gleichzeitig produktgetriebenes Wachstum mit Fastly unterstützen.
KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht
Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen.
Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute
Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können.
Bringen Sie Ihrer robots.txt einen neuen Trick bei (für KI)
Kontrolle, wie KI-Bots wie Google-Extended und Applebot-Extended Ihre Website-Inhalte für das Training verwenden. Aktualisieren Sie Ihre robots.txt-Datei mit einfachen Disallow-Regeln.
Einen tatsächlich sicheren MCP-Server mit Fastly Compute aufbauen
Build einen sicheren, skalierbaren MCP-Server mit Fastly Compute. Lernen Sie, Schwachstellen zu adressieren und eine zuverlässige Performance Ihrer LLM-Apps sicherzustellen.
Verwendung von cURL zum Testen von Origin-Server-Antworten
Curl oder cURL ist ein Dienstprogramm, das standardmäßig auf Betriebssystemen wie macOS und zahlreichen Linux Distributionen bereitgestellt wird, mit denen Sie einen HTTP-Request an eine URL senden und das Ergebnis erhalten können. In diesem Post zeigen wir Ihnen, wie Sie das Tool verwenden, um die Antwort eines Origin-Servers zu testen.
So gelingt die Bereitstellung der Fastly Next-Gen WAF in weniger als 10 Minuten
Mit die größten Reibungspunkte bei der Absicherung von Web- und API-Endpoints sind komplizierte oder schwer zu wartende Sicherheitslösungen und eine langsame und mühsame Bereitstellung.
Aufbau einer Defense-in-Depth-Sicherheitsstrategie für Webanwendungen
Es gibt zwar kein Patentrezept, um alle Cyberangriffe zu stoppen, dafür aber eine Reihe von Prinzipien, die im Rahmen einer Defense-in-Depth-Strategie eingesetzt werden können, um die Auswirkungen eines möglichen Angriffs zu begrenzen.
Verschieben Sie Grinch-Bots mit Hilfe von erweiterten Sicherheitsdaten und unserer Edge-Cloud-Plattform in die Penalty Box.
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie Informationen aus einer Origin-Antwort nutzen können, um eine kompromittierte IP-Adresse in die Penalty Box zu setzen. Wir preisen stets unser Sicherheitsversprechen für die Edge an und dieses hier ist nur ein Beispiel von vielen.
So nutzen Sie Request Enrichment bei unserer Next-Gen WAF, um kompromittierte Nutzerdaten zu identifizieren
Über Fastly abgewickelte Anfragen können auf vielerlei Weise bearbeitet werden. In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie fundiertere Sicherheitsentscheidungen treffen können, wenn Sie Request Enrichment in Kombination mit unserer Next-Gen WAF nutzen.