Schlechte Performance stoppt das Wachstum von SaaS/PaaS – warum Ihr CDN wichtig ist Omeed Nosrati, Fastly Enterprise Solution Architects Steigern Sie die SaaS- und PaaS-Performance mit dem richtigen CDN. Erfahren Sie, wie Sie Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern und gleichzeitig produktgetriebenes Wachstum mit Fastly unterstützen. 04. Mai 2026

KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen. 28. Januar 2026

Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 mehr Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können. 05. November 2025

Bringen Sie Ihrer robots.txt einen neuen Trick bei (für KI) Brooks Cunningham, Fastly Enterprise Solution Architects Kontrolle, wie KI-Bots wie Google-Extended und Applebot-Extended Ihre Website-Inhalte für das Training verwenden. Aktualisieren Sie Ihre robots.txt-Datei mit einfachen Disallow-Regeln. 16. September 2025

Einen tatsächlich sicheren MCP-Server mit Fastly Compute aufbauen Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects Build einen sicheren, skalierbaren MCP-Server mit Fastly Compute. Lernen Sie, Schwachstellen zu adressieren und eine zuverlässige Performance Ihrer LLM-Apps sicherzustellen. 23. Mai 2025

Verwendung von cURL zum Testen von Origin-Server-Antworten Matt Torrisi, Fastly Enterprise Solution Architects Curl oder cURL ist ein Dienstprogramm, das standardmäßig auf Betriebssystemen wie macOS und zahlreichen Linux Distributionen bereitgestellt wird, mit denen Sie einen HTTP-Request an eine URL senden und das Ergebnis erhalten können. In diesem Post zeigen wir Ihnen, wie Sie das Tool verwenden, um die Antwort eines Origin-Servers zu testen. 20. Mai 2025

So gelingt die Bereitstellung der Fastly Next-Gen WAF in weniger als 10 Minuten Brooks Cunningham, Fastly Enterprise Solution Architects Mit die größten Reibungspunkte bei der Absicherung von Web- und API-Endpoints sind komplizierte oder schwer zu wartende Sicherheitslösungen und eine langsame und mühsame Bereitstellung. 28. April 2023

Aufbau einer Defense-in-Depth-Sicherheitsstrategie für Webanwendungen Matt Torrisi, Fastly Enterprise Solution Architects Es gibt zwar kein Patentrezept, um alle Cyberangriffe zu stoppen, dafür aber eine Reihe von Prinzipien, die im Rahmen einer Defense-in-Depth-Strategie eingesetzt werden können, um die Auswirkungen eines möglichen Angriffs zu begrenzen. 08. März 2022

Verschieben Sie Grinch-Bots mit Hilfe von erweiterten Sicherheitsdaten und unserer Edge-Cloud-Plattform in die Penalty Box. Brooks Cunningham, Fastly Enterprise Solution Architects In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie Informationen aus einer Origin-Antwort nutzen können, um eine kompromittierte IP-Adresse in die Penalty Box zu setzen. Wir preisen stets unser Sicherheitsversprechen für die Edge an und dieses hier ist nur ein Beispiel von vielen. 07. Dezember 2021