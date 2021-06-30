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Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

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InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

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Fastly Enterprise Solution Architects

Das Team „Fastly Solution Architect“ konzentriert sich darauf sicherzustellen, dass unsere Kunden über Best Practices und Muster verfügen, um mit Fastly-Produkten geschäftlichen Erfolg zu erzielen. Das Team ist führend darin, reale Probleme an der Schnittstelle von Internet-App-Performance und -Sicherheit zu erkennen und zu lösen.

  • Schlechte Performance stoppt das Wachstum von SaaS/PaaS – warum Ihr CDN wichtig ist

    Omeed Nosrati, Fastly Enterprise Solution Architects

    Steigern Sie die SaaS- und PaaS-Performance mit dem richtigen CDN. Erfahren Sie, wie Sie Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern und gleichzeitig produktgetriebenes Wachstum mit Fastly unterstützen.

    CDN und Auslieferung
    Performance

  • KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht

    Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects

    Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen.

    Entwicklung
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  • Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute

    Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 mehr

    Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können.

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  • Bringen Sie Ihrer robots.txt einen neuen Trick bei (für KI)

    Brooks Cunningham, Fastly Enterprise Solution Architects

    Kontrolle, wie KI-Bots wie Google-Extended und Applebot-Extended Ihre Website-Inhalte für das Training verwenden. Aktualisieren Sie Ihre robots.txt-Datei mit einfachen Disallow-Regeln.

    CDN und Auslieferung
    + 3 mehr

  • Einen tatsächlich sicheren MCP-Server mit Fastly Compute aufbauen

    Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects

    Build einen sicheren, skalierbaren MCP-Server mit Fastly Compute. Lernen Sie, Schwachstellen zu adressieren und eine zuverlässige Performance Ihrer LLM-Apps sicherzustellen.

    Compute
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  • Verwendung von cURL zum Testen von Origin-Server-Antworten

    Matt Torrisi, Fastly Enterprise Solution Architects

    Curl oder cURL ist ein Dienstprogramm, das standardmäßig auf Betriebssystemen wie macOS und zahlreichen Linux Distributionen bereitgestellt wird, mit denen Sie einen HTTP-Request an eine URL senden und das Ergebnis erhalten können. In diesem Post zeigen wir Ihnen, wie Sie das Tool verwenden, um die Antwort eines Origin-Servers zu testen.

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  • So gelingt die Bereitstellung der Fastly Next-Gen WAF in weniger als 10 Minuten

    Brooks Cunningham, Fastly Enterprise Solution Architects

    Mit die größten Reibungspunkte bei der Absicherung von Web- und API-Endpoints sind komplizierte oder schwer zu wartende Sicherheitslösungen und eine langsame und mühsame Bereitstellung.

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    Compute

  • Aufbau einer Defense-in-Depth-Sicherheitsstrategie für Webanwendungen

    Matt Torrisi, Fastly Enterprise Solution Architects

    Es gibt zwar kein Patentrezept, um alle Cyberangriffe zu stoppen, dafür aber eine Reihe von Prinzipien, die im Rahmen einer Defense-in-Depth-Strategie eingesetzt werden können, um die Auswirkungen eines möglichen Angriffs zu begrenzen.

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  • Verschieben Sie Grinch-Bots mit Hilfe von erweiterten Sicherheitsdaten und unserer Edge-Cloud-Plattform in die Penalty Box.

    Brooks Cunningham, Fastly Enterprise Solution Architects

    In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie Informationen aus einer Origin-Antwort nutzen können, um eine kompromittierte IP-Adresse in die Penalty Box zu setzen. Wir preisen stets unser Sicherheitsversprechen für die Edge an und dieses hier ist nur ein Beispiel von vielen.

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  • So nutzen Sie Request Enrichment bei unserer Next-Gen WAF, um kompromittierte Nutzerdaten zu identifizieren

    Brooks Cunningham, Fastly Enterprise Solution Architects

    Über Fastly abgewickelte Anfragen können auf vielerlei Weise bearbeitet werden. In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie fundiertere Sicherheitsentscheidungen treffen können, wenn Sie Request Enrichment in Kombination mit unserer Next-Gen WAF nutzen.

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