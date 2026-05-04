Eine gute SaaS/PaaS-Plattform kann die Marktdurchdringung vorantreiben und Marktanteile sichern, indem sie Kunden begeistert. Andererseits kann ein schlechtes SaaS/PaaS-Erlebnis dem Markenimage schaden und zu Kundenabwanderung führen.

Performance steht im Mittelpunkt des Kundenerlebnisses. Sie nimmt Einfluss auf Akzeptanz, Kundenbindung, Marktanteil und Markenvertrauen. Ohne ein CDN haben SaaS/PaaS-Unternehmen Schwierigkeiten, die Skalierung, Sicherheit und Verteilung zu erreichen, die für schnelle, sichere und belastbare Web-Erlebnisse erforderlich sind. Dennoch sind nicht alle CDN in Bezug auf die Unterstützung von SaaS/PaaS-Plattformen angesichts ihrer Anforderungen gleich.

In diesem Blog erläutern wir, worauf Sie als SaaS/PaaS-Unternehmen bei der Auswahl eines CDN achten sollten.

Wettbewerb und produktgetriebenes Wachstum erhöhen den Einsatz

Der Wettbewerb zwischen SaaS/PaaS-Anbietern ist hart geworden. Die Fähigkeit einer SaaS/PaaS-Plattform, ihre Kunden nicht nur zu unterstützen, sondern auch die Kundenakzeptanz zu fördern, ist zu einem zentralen Grundsatz von produktgetriebenem Wachstum geworden.

Die meisten SaaS- und PaaS-Unternehmen nutzen eine CDN-Lösung, um ihre Inhalte zu verteilen, durch globales Caching Effizienz in ihren Stack zu bringen und den Zugriff auf die Plattform über WAF-Technologien zu sichern. Diese tragenden Eigenschaften eines CDN sind für SaaS/PaaS mittlerweile zur Mindestanforderung geworden.

Was moderne SaaS/PaaS-Plattformen von einem CDN benötigen

Nicht jedes CDN ist gleichermaßen in der Lage, die Vielfalt der SaaS/PaaS-Plattformen zu unterstützen, wenn diese um die Spitzenposition in ihrer Branche konkurrieren.

Moderne SaaS/PaaS-Anbieter benötigen Folgendes, wenn es ums CDN geht:

Globale Präsenz für die Auslieferung von Web-Assets und flexible Kapazität zur Unterstützung schwankender Volumina von API Calls sowie Antworten zur Optimierung von Latenzen und Senkung der TCO

Caching von Web-Assets wie css, JavaScript, Bildern, HTML usw. sowie die Möglichkeit, Inhalte schnell und einfach aus dem Cache zu bereinigen bzw. dort ungültig zu machen

Bestmögliche Latenzreduzierung im Vergleich zu Endnutzern, die sich mit dem Origin verbinden, und im Vergleich zu anderen CDN

WAF-basierte Sicherheit, um sicherzustellen, dass SaaS/PaaS-Kunden und SaaS/PaaS-Origins gut vor böswilligen Akteuren geschützt sind. Eine hervorragende WAF weist sehr wenige False Positives auf, und ermöglicht so Endnutzern reibungslose Transaktionen und reduziert den betrieblichen Kostenaufwand für die Verwaltung von Ausnahmen

Für das gewisse Extra können SaaS/PaaS-Anbieter die Erweiterbarkeit und Vielseitigkeit ihrer gewählten Vertriebspartner (CDN) nutzen, um nicht nur zu verteilen, zu skalieren und zu schützen, sondern auch die Funktionen zu verbessern und zu erweitern, mit denen sie ihre Kunden unterstützen.

Erweiterung von SaaS/PaaS-Funktionen mit Fastly auf der Edge

Fastly bietet das größte und am stärksten erweiterbare Edge-Netzwerk weltweit (532 Tbit/s zum Zeitpunkt der Erstellung im April 2026). Die Plattform bietet einen einzigartigen Ansatz für die Server- und Netzwerkarchitektur, der es SaaS/PaaS-Anbietern ermöglicht, die von einem CDN versprochenen Effizienzziele zu erreichen. Darüber hinaus ermöglicht Fastly es SaaS/PaaS-Anbietern, sich auf den CDN-Layer zu verlassen, um ihren Kunden neuartige Funktionen zu bieten und sicherzustellen, dass sie im Wettbewerb bestmöglich aufgestellt sind.

Fastly verwendet Varnish als „Caching Engine“ und stellt seinen Kunden die VCL (Varnish Configuration Language) zur Verfügung, damit diese ihre benutzerdefinierte Anfrage-/Antwortdynamik implementieren können. Für SaaS/PaaS bedeutet das, dass sie Anfragen nicht mehr am Ursprung beenden müssen, um eine responsive/reaktive Interaktion für ihren Endnutzer bereitzustellen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Fastly Dateneinblicke liefert, die sehr genau den First-Party-Daten entsprechen. Sie fungiert wirklich als Erweiterung der SaaS/PaaS-App zur Edge.

Für das moderne Internet entwickelt

Die Server- und Netzwerkarchitektur von Fastly wurde für das moderne Internet und die heutige globale Netzwerktopologie entwickelt. Anstatt überall kleine POP-Standorte zu betreiben … ist es als Reverse-Proxy (jedes CDN ist ein Reverse-Proxy) besser, sehr große POPs an strategischen Standorten zu unterhalten, an denen wir in kürzerer Zeit ein hohes Anfrageaufkommen verzeichnen. Dadurch kann unser Cache schneller aufwärmen und Inhalte aufgrund der hohen Cache-Dichte, die wir mit unserer Serverarchitektur erreichen, weniger leicht aus dem Cache entfernen. Fastly bietet außerdem die Möglichkeit, den globalen Cachen weltweit um 150 ms im 95. Perzentil zu bereinigen/invalidieren, was es API-lastigen SaaS/PaaS-Plattformen ermöglicht, so viel wie möglich zu cachen. Um die Bereinigung/Invalidierung des Caches zu vereinfachen, bietet Fastly Betreibern mehrere Bereinigungsmethoden (einschließlich der API-basierten Bereinigung).

Im Hinblick auf die Latenzoptimierung sind die grundlegenden Designprinzipien von Fastly speziell auf maximale Performance ausgelegt. Alle Cache-Server basieren auf SSDs und verfügen in jedem System über reichlich Arbeitsspeicher. Jede Cache Node ist vollgepackt mit technischen Optimierungen wie Kundennachschlagetabellen für unsere SSDs, TCP-Stack-Optimierung, dem Verzicht auf Router in unserem Netzwerk und sogar umgeschriebenen Linux-Kerneln, um nichts unversucht zu lassen und eine schnelle Auslieferung für unsere Kunden zu gewährleisten. Netzwerkseitig unterhält Fastly Keep-Alive-Verbindungen zum Origin-Server, schreibt einen eigenen TLS-Handshake-Stack, unterhält ein eigenes Netzwerk aus Tier-1-Transit-Anbietern sowie Peering-Vereinbarungen und hat umfangreichen benutzerdefinierten Code implementiert, um sicherzustellen, dass sich das Netzwerk selbst reparieren und optimieren kann.

Sicherheit neu denken: False Positives mit NGWAF reduzieren

Jede WAF (außer der NGWAF von Fastly) nutzt RegEx-Matching, um Keywords zu erkennen und Anfragen zu blockieren, die diese enthalten. Dies führt zu einer hohen Anzahl von False Positives, was bedeutet, dass auch Interaktionen von Endnutzern blockiert werden. Unterm Strich führt diese Dynamik dazu, dass Bediener herkömmlicher WAF-Tools in der Ausschluss- und Richtlinienverwaltung feststecken.

Der Ansatz von Fastly hinsichtlich der WAF nutzt eine proprietäre Technologie namens Smartparse, die eine lexikalische Analyse der Payload jeder Anfrage durchführt. Ergibt diese Analyse eine ausführbare Datei, wird sie von Fastly blockiert. Fastly bietet zudem die Möglichkeit, vorgeschlagene Abwehrrichtlinien zu überwachen: Administratoren müssen sich nicht zwingend im Block- oder Log-Modus befinden; sie können vorgeschlagene Abwehrrichtlinien mithilfe von Signals beobachten, um deren Wirksamkeit zu testen. Dies ermöglicht es Betreibern von Fastly, eine solide grundlegende Abwehrstrategie beizubehalten und neue Sicherheitsrichtlinien nur bei Bedarf hinzuzufügen.

Über 86 % der WAF-Kunden von Fastly nutzen NGWAF im Blocking Mode, was ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Fastly in den letzten 7 Jahren in Folge mit dem Gartner Peer Insights Security Customers’ Choice Award ausgezeichnet wurde.

Erfahren Sie, wie Fastly Hightechunternehmen dabei unterstützt, schneller zu skalieren, eine bessere Performance zu erzielen und sicher zu bleiben.