Kubernetes: Schneller mit Fastly Hannah Aubry Der Open-Source-Container-Orchestrator Kubernetes gilt in der Cloud als Synonym für Skalierbarkeit. Aber an wen wendet sich ein Unternehmen wie dieses, wenn es um die eigene Skalierung geht? Natürlich an Fastly! Erfahren Sie, wie wir Kubernetes dabei unterstützt haben, seine Binärdateien schnellstmöglich zu Entwicklern auf der ganzen Welt zu bringen. 30. Oktober 2023

Community Spotlight: Una Thompson sorgt mit Jortage für mehr Übersicht im Fediverse Hannah Aubry Das Community-Projekt Jortage hilft Poolmitgliedern, mit dedupliziertem Objektspeicher und Hosting die Gesamtspeicherkosten zu senken. Erfahren Sie, wie Jortage mithilfe von Fastly die Kosten gering hält und das Fediverse schneller und ansprechender macht. 11. Mai 2023

Community Spotlight: Neil Hanlon und Rocky Linux Hannah Aubry Fastly im Gespräch mit Neil Hanlon, Infrastructure Lead für Rocky Linux, einem auf Open Source basierenden Enterprise-Betriebssystem und Mitgliedssoftware im Fast Forward Programm von Fastly. 30. Januar 2023

Hinter den Kulissen von Jupyters nbviewer.org: Yuvi Panda über die Werte und den Wert des offenen Internets Hannah Aubry Wir freuen uns sehr, nbviewer von Project Jupyter in unserem Fast Forward Programm begrüßen zu dürfen. Um mehr über nbviewer und die zugrundeliegenden Werte zu erfahren, haben wir uns mit Yuvi Panda, einem Mitwirkenden an dem Projekt, zusammengesetzt. 10. Januar 2023

Einführung in das serverlose Swift: Entwickeln auf Compute mit Andrew Barba Andrew Betts, Hannah Aubry Andrew Barba, der Entwickler von Swift Cloud, hat kürzlich ein hochleistungsfähiges und voll ausgestattetes Swift SDK für unsere Compute Plattform veröffentlicht. Und er hat das erste Release in nur vier Tagen erstellt! Wir waren verständlicherweise beeindruckt und haben uns mit Andrew zusammengesetzt, um mehr über seine Ziele und den Build-Prozess für das Projekt zu erfahren. 14. Juli 2022

So nutzt OpenStreetMap unser modernes CDN, um globale Updates in nahezu Echtzeit bereitzustellen Hannah Aubry OpenStreetMap, ein Mitglied unseres Open-Source-Programms, erzielte durch den Wechsel von seinem eigenen Content Delivery Network (CDN) zu Fastly Verbesserungen in Sachen Geschwindigkeit, Anpassbarkeit und Innovationskraft. 14. Februar 2022

Community-Spotlight: Überbrückung der digitalen Kluft mit Endless OS Foundation Hannah Aubry Endless OS Foundation verzeichnete zu Beginn der COVID-19-Pandemie einen starken Anstieg der Besucherzahlen. Dank moderner CDN-Funktionen wie Soft Purge, TTL und segmentiertem Caching ist die Stiftung jedoch in der Lage, die digitale Kluft weiter zu schließen. 23. Juni 2021

Erstellung einer effizienten und portierbaren Programmiersprache mit Zig | Fastly Hannah Aubry Zig ist eine Sprache mit einem manuellen Speichermanagement, die ohne Runtime-Umgebung auskommt und ein zentrales Ziel verfolgt: ebenso effizient und portierbar wie C zu sein und dabei alle Probleme bei der Nutzerfreundlichkeit sowie Einschränkungen zu beheben, die den eigenen (und angrenzenden) Ökosystemen von C zu schaffen machen. Werfen Sie mit Loris Cro, einem Mitglied des Zig Teams, einen Blick hinter die Kulissen, und erfahren Sie, wie das Team dieses Ziel erreicht hat. 12. Mai 2021