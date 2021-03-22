Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Hannah Aubry

Senior Community Manager, Fastly

Hannah Aubry ist eine Community Managerin, die sich auf Communities im Bereich der Open-Source-Entwicklung spezialisiert hat und auf die Entwicklung offener Systeme konzentriert, die eine positive Zusammenarbeit und ein freundliches Klima fördern. In ihrer Funktion betreut sie auch Fastlys Open-Source-Initiative Fast Forward und arbeitet ehrenamtlich als Hauptorganisatorin für CHIditarod, eine gemeinnützige Organisation, die sich für Hungerleidende in Chicago einsetzt. Die Frage, was sie als Vogel wäre, beantwortete sie mit „ein Rosalöffler“. Auf Mastodon finden Sie sie unter @haubles@fosstodon.org und auf Bluesky unter [@haub.les].(https://staging.bsky.app/profile/haubl.es).

  • Kubernetes: Schneller mit Fastly

    Hannah Aubry

    Der Open-Source-Container-Orchestrator Kubernetes gilt in der Cloud als Synonym für Skalierbarkeit. Aber an wen wendet sich ein Unternehmen wie dieses, wenn es um die eigene Skalierung geht? Natürlich an Fastly! Erfahren Sie, wie wir Kubernetes dabei unterstützt haben, seine Binärdateien schnellstmöglich zu Entwicklern auf der ganzen Welt zu bringen.

    Performance
    + 2 mehr

  • Community Spotlight: Una Thompson sorgt mit Jortage für mehr Übersicht im Fediverse

    Hannah Aubry

    Das Community-Projekt Jortage hilft Poolmitgliedern, mit dedupliziertem Objektspeicher und Hosting die Gesamtspeicherkosten zu senken. Erfahren Sie, wie Jortage mithilfe von Fastly die Kosten gering hält und das Fediverse schneller und ansprechender macht.

    Kultur
    + 2 mehr

  • Community Spotlight: Neil Hanlon und Rocky Linux

    Hannah Aubry

    Fastly im Gespräch mit Neil Hanlon, Infrastructure Lead für Rocky Linux, einem auf Open Source basierenden Enterprise-Betriebssystem und Mitgliedssoftware im Fast Forward Programm von Fastly.

    Kultur
    DevOps

  • Hinter den Kulissen von Jupyters nbviewer.org: Yuvi Panda über die Werte und den Wert des offenen Internets

    Hannah Aubry

    Wir freuen uns sehr, nbviewer von Project Jupyter in unserem Fast Forward Programm begrüßen zu dürfen. Um mehr über nbviewer und die zugrundeliegenden Werte zu erfahren, haben wir uns mit Yuvi Panda, einem Mitwirkenden an dem Projekt, zusammengesetzt.

    Kultur
    DevOps

  • Einführung in das serverlose Swift: Entwickeln auf Compute mit Andrew Barba

    Andrew Betts, Hannah Aubry

    Andrew Barba, der Entwickler von Swift Cloud, hat kürzlich ein hochleistungsfähiges und voll ausgestattetes Swift SDK für unsere Compute Plattform veröffentlicht. Und er hat das erste Release in nur vier Tagen erstellt! Wir waren verständlicherweise beeindruckt und haben uns mit Andrew zusammengesetzt, um mehr über seine Ziele und den Build-Prozess für das Projekt zu erfahren.

    Kunden
    + 2 mehr

  • So nutzt OpenStreetMap unser modernes CDN, um globale Updates in nahezu Echtzeit bereitzustellen

    Hannah Aubry

    OpenStreetMap, ein Mitglied unseres Open-Source-Programms, erzielte durch den Wechsel von seinem eigenen Content Delivery Network (CDN) zu Fastly Verbesserungen in Sachen Geschwindigkeit, Anpassbarkeit und Innovationskraft.

    Kunden
    + 3 mehr

  • Community-Spotlight: Überbrückung der digitalen Kluft mit Endless OS Foundation

    Hannah Aubry

    Endless OS Foundation verzeichnete zu Beginn der COVID-19-Pandemie einen starken Anstieg der Besucherzahlen. Dank moderner CDN-Funktionen wie Soft Purge, TTL und segmentiertem Caching ist die Stiftung jedoch in der Lage, die digitale Kluft weiter zu schließen.

    Kunden
    Performance

  • Erstellung einer effizienten und portierbaren Programmiersprache mit Zig | Fastly

    Hannah Aubry

    Zig ist eine Sprache mit einem manuellen Speichermanagement, die ohne Runtime-Umgebung auskommt und ein zentrales Ziel verfolgt: ebenso effizient und portierbar wie C zu sein und dabei alle Probleme bei der Nutzerfreundlichkeit sowie Einschränkungen zu beheben, die den eigenen (und angrenzenden) Ökosystemen von C zu schaffen machen. Werfen Sie mit Loris Cro, einem Mitglied des Zig Teams, einen Blick hinter die Kulissen, und erfahren Sie, wie das Team dieses Ziel erreicht hat.

    Entwicklung
    WebAssembly

  • Fastly blickt zurück: 10 Jahre voller schöner Erinnerungen

    Hannah Aubry

    Am 3. März feierte Fastly sein 10-jähriges Gründungsjubiläum. Aus diesem Anlass haben wir mit einigen der dienstältesten Mitarbeiter von Fastly gesprochen und sie gebeten, ihre Erinnerungen und Visionen für die Zukunft mit uns zu teilen.

    Kultur
    Firmennews