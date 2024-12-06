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Fastly blickt zurück: 10 Jahre voller schöner Erinnerungen

Hannah Aubry

Senior Community Manager, Fastly

KulturFirmennews

Diesen Monat feiert Fastly sein 10-jähriges Bestehen. Am 3. März 2011 wurde Fastly offiziell als Unternehmen gegründet (obwohl einige unserer Gründer schon Monate vorher an der zugrundeliegenden Technologie herumgetüftelt hatten). Zu Ehren dieses Meilensteins haben wir einige unserer dienstältesten Mitarbeiter gebeten, ihre Erinnerungen an die Anfänge von Fastly, ihre Lieblingsmomente oder lustigsten Begebenheiten und ihre Vision für die Zukunft von Fastly mit uns zu teilen.

Ein kleines, aber starkes Team von weniger als 10 Personen versammelt sich zu einem Meeting in einem der ersten Fastly Büros.

Aller Anfang ist schwer

„Ich hatte große Probleme mit dem CDN meines vorherigen Arbeitgebers. Einmal war ich schon um 7 Uhr morgens im Büro, um eine Änderung an unserem CDN vorzunehmen, weil wir wussten, dass die Implementierung acht Stunden dauern würde. Acht Stunden später gab es dann in Frankreich Probleme mit dem Laden von Bildern. Das Einzige, was wir tun konnten, war, das CDN aus- und wieder einzuschalten und dann weitere acht Stunden zu warten. Es dauerte also fast 17 Stunden, um eine einzige Codezeilenänderung zu implementieren. 

Eines Tages unterhielt ich mich mit Artur (Bergman, dem Mitbegründer) über diese frustrierende Erfahrung, und es stellte sich heraus, dass er ganz ähnliche Probleme hatte. Wir waren uns einig, dass es einen Weg geben musste, um die Funktionsweise von CDNs zu verbessern. Artur wollte mehr Code und Logik in die Edge – also weg vom Core-Service – verlagern. Ab diesem Zeitpunkt dachte ich nicht mehr ,Oh, das ist interessant‘, sondern ,Das will ich machen‘. Das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass wir die Art und Weise, wie Websites erstellt werden, grundlegend verändern könnten. Meine persönliche Story, wie alles begann, ist also, dass ich es kaum erwarten konnte, loszulegen. Es ging nicht darum, ob ich das tun wollte, sondern darum, dass ich es tun musste.“

– Simon Wistow, VP of Strategic Initiatives und Mitbegründer von Fastly

Artur im Jahr 2011 bei einem Fastly Meeting direkt aus seinem Wohnzimmer. 

„Ich war einmal bei Simon zu Besuch, als Artur vorbei kam. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von seiner Idee, ein CDN zu bauen. Er beschrieb es als ,eine Art CDN, aber mehr wie ein Edge-Computing-Netzwerk´. Ich war damals ein totaler Nerd für verteilte Systeme und für Arturs Idee sofort Feuer und Flamme. Ich beschloss also, mich sofort am nächsten Tag ans Werk zu machen.“

– Tyler McMullen, Chief Technology Officer

Jason Cook beim Testen neuer Hardware im Büro in der Delancey Street.

„Ich kannte Artur Bergman und Jason Cook (Principal Engineer bei Fastly) aus der Technical Operations- und Sysadmin-Community. Als Artur zum ersten Mal davon sprach, seine eigene Firma gründen zu wollen, dachte ich: ,Das wäre eine wirklich tolle Gelegenheit, mit Artur und Jason zusammenzuarbeiten'. Ich hatte großen Respekt vor den beiden. Für mich waren sie großartige Technologieexperten und Entwickler. Außerdem bot sich für mich eine einmalige Gelegenheit, an etwas Neuem und Coolen mitzuarbeiten. Als wir loslegten, sprachen wir darüber, dass dies eine der größten Chancen sein würde, die wir jemals bekommen würden. Es gibt schließlich nicht viele Jobs, wo man diese Art von Erfahrung sammeln kann.“

– Vlad Vuksan, Principal Sales Engineer

Fastly im Wachstum

„Mir gefiel von Anfang an das Kaliber der Leute, die mit uns zusammenarbeiten wollten. Das Leuchten in den Augen in ihren Augen, wenn wir ihnen etwas erklärten und sie erkannten, dass wir ihnen das Leben erleichtern würden, war unbezahlbar. Als immer mehr Mitarbeiter bei uns anfingen, dachte ich: ,Warum wollen so gute Leute bloß mit uns arbeiten?‘

Wir hatten damals ja noch nicht einmal ein Büro. Am Anfang arbeiteten wir in einem Büro der Sailor's Union im Pacific Building (in San Francisco). Dann in Arturs Wohnung. Dann in einer Wohnung in der Delancey Street. Und dann über einer Pizzeria, wo es im Sommer so heiß war, dass Amy (Hammond, VP of Workplace Creative Services) eines Tages der Lippenstift schmolz. 

Wir fühlten uns damals noch nicht wie ein richtiges Unternehmen, aber mit jedem Umzug, wurde dieses Gefühl immer stärker. Als dann immer mehr Leute bei uns arbeiten wollten, fühlte es sich langsam wirklich wie ein richtiges Unternehmen an – vor allem, wenn es sich dabei um ehemalige Kunden oder Mitarbeiter handelte, die uns zuvor verlassen hatten und anschließend zu uns zurückkehrten. Die Leute kommen gerne zu uns – und diesen Eindruck haben wir noch heute.“

– Simon Wistow, VP of Strategic Initiatives und Mitbegründer von Fastly

Das berühmt-berüchtigte Fastly Büro, das sich praktischerweise über einer Pizzeria befand.

„Meine schönste Erinnerung ist, als wir zum ersten Mal tatsächlich ein Umzugsunternehmen beauftragten, anstatt selbst Hand anzulegen. Wir haben so viele Büroumzüge mit Lkws oder unseren eigenen Autos gemacht. Es war also toll, dass uns zur Abwechslung mal jemand zur Hand ging. Einmal zogen wir mit unserem Büro in Eigenregie in derselben Straße um, und Tyler rollte mit seinem Bürostuhl einfach den Hügel hinunter. Und als wir über den Öfen der Pizzeria in der Folsom Street in San Francisco arbeiteten, konnte ich meine Handtasche nicht auf den Boden stellen, weil es so heiß war, dass mir mein Lippenstift geschmolzen wäre. Einmal mussten wir sogar ein Kühlgerät anschaffen, das ich mit Eis füllen musste, um uns zu abzukühlen. Es war einfach unglaublich heiß.“

– Amy Hammond, VP of Workplace Creative Services

Simon Wistow und Ryan Richards beim Tragen eines Kartons über die Straße zum neuen Fastly Büro.

„Einmal herrschte auf dem Markt ein großer Mangel an SSD-Festplatten, wir konnten aber für sehr viel Geld Hunderte davon beschaffen. Ich weiß noch, wie UPS sie lieferte und sie vor dem Büro in San Francisco abstellte. Es war schon komisch, dass jemand etwas, das Tausende von Dollar wert ist, etwas einfach vor die Tür stellt. Daran erinnere ich mich noch ganz genau.“

– Vlad Vuksan, Principal Sales Engineer

Was noch vor uns liegt

„Es gibt noch so viele Probleme zu lösen. Wir haben gerade erst angefangen, Edge-Computing zu verstehen. Da gibt es noch sehr viel zu tun. Ich glaube, wir haben uns da so richtig etwas vorgenommen.“

– Tyler McMullen, Chief Technology Officer

„Wenn ich an die nächsten 5 bis 10 Jahre denke, bin ich sehr gespannt, was wir der Welt noch so alles bieten können. Anwendungen sollten skalierbar sein, um rund um den Globus verfügbar, schnell, sicher und zuverlässig zu sein – und genau das ist es, was wir unseren Kunden bieten sollten. Anwendungen, die nach Art von Fastly entwickelt werden, sollten ganz einfach funktionieren. Das hat sich auch während der Pandemie gezeigt: Einige unserer erfahrensten Kunden kommen mit Traffic-Spitzen gut zurecht, weil sie eine Architektur zur Verfügung haben, die der Funktionalität einer modernen Webanwendung entspricht.

Wir möchten das Internet besser, schneller und gerechter machen. Anwendungen sollten überall auf der Welt gleich schnell sein – und genauso sicher. Wir bringen Leute dazu, Anwendungen zu entwickeln, die für einen größeren Nutzerkreis zugänglich und skalierbar sind.“ – Artur Bergman, Chief Architect und Mitbegründer

Das Fastly Team an seinem Stand bei der Velocity Konferenz.  

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