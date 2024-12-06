Community-Spotlight: Überbrückung der digitalen Kluft mit Endless OS Foundation

In den letzten Jahren ist die ungleiche Verteilung der Internet-Performance und des Internetzugangs über sozioökonomische und geografische Grenzen hinweg – gemeinhin als digitale Kluft bezeichnet – immer offensichtlicher geworden. Noch deutlicher hat uns dieses weltweite Zugangsgefälle die COVID-19-Pandemie vor Augen geführt: Im April 2020 fanden wir heraus , dass die Download-Geschwindigkeiten in den einkommensschwächsten Gegenden der Vereinigten Staaten um 41,4 % niedriger waren als in den einkommensstärksten Gegenden und dass ISPs und Mobilfunkanbieter die Möglichkeit haben, größere Kapazitäten bereitzustellen und Bandbreitenbeschränkungen aufzuheben, was sie inmitten der globalen Gesundheitskrise ja auch getan haben.

In den darauffolgenden 12 Monaten wurden viele Notlösungen eingeführt, um die Kluft zwischen Schülern mit und ohne Internetanschluss weiter zu schließen. Viele dieser Lösungen laufen jedoch in den nächsten ein bis drei Jahren aus . Wir wollten einen Blick darauf werfen, wie Edtech-Organisationen und andere Unternehmen dazu beitragen können, die digitale Kluft kurz- und langfristig zu überbrücken. Deshalb haben wir uns mit Rob McQueen, dem CEO von Endless OS Foundation zusammengesetzt, die Teil unseres Open-Source- und Non-Profit-Programms ist, um zu erfahren, wie die Stiftung Schüler in allen Teilen der Welt unterstützt.

Die Nachfrage nach Online-Bildungsinhalten ist während COVID-19 gestiegen

Endless OS Foundation ist eine gemeinnützige Organisation des Typs 501(c)(4), die es sich zur Aufgabe gemacht hat, allen Menschen und Communities zu helfen, Zugang zu Technologie zu erhalten und sich mit dieser vertraut zu machen. Ihre Arbeit zur Überbrückung der digitalen Kluft konzentriert sich auf die Verbesserung des Zugangs zu erschwinglichen Geräten sowie die Entwicklung von Software, die dazu beiträgt, den Bedarf an High-Speed-Verbindungen zu verringern. Die Stiftung arbeitet mit Organisationen wie Khan Academy , Common Sense, TED-Ed und PBS zusammen, um Bildungsinhalte für ihr Betriebssystem zu generieren, darunter Videokurse, Anwendungen und über 50.000 Wikipedia-Artikel. Weitere Partnerorganisationen, die dazu beitragen, das Betriebssystem von Endless OS Foundation in allen Regionen der Welt von den Appalachen bis hin nach Kenia bereitzustellen, sind World Possible, International Rescue Council, Teach for America und Save the Children.

„Ein PC mit Internetanschluss ist eine Voraussetzung für die Teilnahme an der digitalen Wirtschaft. Tatsache ist aber, dass fast die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zum Internet und damit keinen Zugriff auf diese Fülle von Wissen und Möglichkeiten hat.“ — Rob McQueen, CEO

In den über acht Jahren Arbeit auf diesem Gebiet hat Endless die digitale Kluft aus erster Hand erlebt – von Familien, die auf Firmenparkplätzen sitzen, um das Internet zu nutzen, bis hin zu Computern, die mangels funktionstüchtiger Internetverbindungen ungenutzt bleiben. Und diese Probleme haben sich seit dem Beginn der weltweiten Pandemie weiter verschärft. Außerdem hat COVID-19 zu einem starken Anstieg des Traffic-Aufkommens bei Endless geführt.

Die noch relativ junge gemeinnützige Organisation arbeitet mit einem begrenzten Budget. Sobald aber die ersten Schulen geschlossen wurden, stieg die Anzahl der Downloads und Updates, was wiederum zu einem Anstieg der Egress-Kosten führte. Als Endless sich an ihr damaliges Content Delivery Network (CDN) wandte, um in Erfahrung zu bringen, ob man hier etwas tun könne, stieß man nur auf ineffiziente Lösungen. Außerdem litt die Stiftung in Regionen wie Südostasien, Mittel- und Südamerika, wo ein erheblicher Teil ihrer Nutzer lebt, unter fehlender CDN-Abdeckung. Die Qualität ihrer Services war unbeständig und die Kosten stiegen immer weiter.

Ein modernes CDN für ein modernes Bildungskonzept

Endless wusste, dass es Zeit für eine neue Lösung war, und wir waren begeistert, dass die Organisation unserem Non-Profit-Programm beitrat, um die Vorteile eines modernen CDN für die Bereitstellung ihrer Inhalte zu nutzen. Die datenintensivsten Aufgaben sind die vollständigen Downloads von Endless' Betriebssystem, die häufig in Gegenden mit schlechter Internetanbindung durchgeführt werden. Dank segmentiertem Caching großer Dateien gelingt es der Stiftung, die Performance ihrer größten Ressourcen zu verbessern, indem sie diese im Cache in kleinere Segmente aufteilt und anschließend wieder zusammenführt.

Durch eine hohe Time to Live (TTL) – also den Zeitraum, in dem Informationen in einem CDN gespeichert oder gecacht werden können, bevor eine neue Kopie vom Origin-Server abgerufen wird – und durch die Auswahl und Kennzeichnung von veralteten Inhalten für unsere Soft Purge Funktion, anstatt sie vollständig aus dem Cache zu entfernen, kann Endless Egress-Kosten sparen. Dies wirkt sich wiederum positiv auf das bedingte Budget der Non-Profit-Organisation aus.

„Fastly ist bei Weitem das beste CDN, das wir je genutzt haben, wenn es darum geht, Echtzeit-Einblicke in das Geschehen zu gewinnen und die Konfigurationsdatei direkt zu bearbeiten. Wir haben einige wirklich große Dateien, sodass das segmentierte Caching entscheidend dazu beigetragen hat, dass der Service effektiv für uns läuft. Wir sind überaus beeindruckt von dem, was Fastly für uns in puncto Schnelligkeit und Zuverlässigkeit bei der Endless OS-Bereitstellung getan hat.“ – Rob McQueen, CEO

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