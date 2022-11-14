Dom Soegono, Henry Zhang

Vor über einem Jahr haben wir uns an die Entwicklung einer allumfassenden, flexiblen Schnittstelle gemacht, um Ihnen an einem zentralen Ort Transparenz und Einblicke in Ihren Fastly Account und Ihre Services zu bieten. Umso begeisterter sind wir, dass wir Ihnen diese neue Schnittstelle namens Edge Observer heute als öffentlich zugängliche Betaversion präsentieren können, die ab sofort für alle Kunden und Accounts erhältlich ist.