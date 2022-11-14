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Henry Zhang
Product Designer, Fastly
Als Product Designer bei Fastly beschäftigt sich Henry Zhang hauptsächlich mit Observability. Er entwickelt leidenschaftlich gerne ansprechende und zugängliche Anwendungserlebnisse für Unternehmen und Verbraucher. Als begeisterten Feinschmecker und Abenteurer findet man ihn mit genauso hoher Wahrscheinlichkeit in einem angesagten Café wie auf einem nahegelegenen Berg.
Mehr Transparenz mit Edge Observer – jetzt auch als öffentliche Betaversion erhältlich
Vor über einem Jahr haben wir uns an die Entwicklung einer allumfassenden, flexiblen Schnittstelle gemacht, um Ihnen an einem zentralen Ort Transparenz und Einblicke in Ihren Fastly Account und Ihre Services zu bieten. Umso begeisterter sind wir, dass wir Ihnen diese neue Schnittstelle namens Edge Observer heute als öffentlich zugängliche Betaversion präsentieren können, die ab sofort für alle Kunden und Accounts erhältlich ist.
Barrierefreiheit bei der Datenvisualisierung
Wir bei Fastly möchten gerne alles richtig machen. Deshalb führen wir mit unserem Produkt Edge Observer eine barrierefreiere Farbpalette für die Datenvisualisierung ein.