Vor über einem Jahr </u> haben wir uns an die Entwicklung einer allumfassenden, flexiblen Schnittstelle gemacht, um Ihnen an einem zentralen Ort Transparenz und Einblicke in Ihren Fastly Account und Ihre Services zu bieten. Umso begeisterter sind wir, dass wir Ihnen diese neue Schnittstelle namens Edge Observer heute als öffentlich zugängliche Betaversion präsentieren können, die ab sofort für alle Kunden und Accounts erhältlich ist.

Edge Observer baut auf unserer bisherigen Erfahrung mit Statistiken auf und bietet eine Vielzahl nützlicher Funktionen und Merkmale. Mit diesem Tool wollen wir es unseren Nutzern erleichtern, umfassende Transparenz von der Edge bis hin zum Origin-Server zu erhalten. Denken Sie zum Beispiel an das Senden von Logs an Drittanbieter, das endlose Parsen von Logs, die Datenextraktion, das Speichern großer Datenmengen oder die Verwaltung mehrerer Daten-Tools und -Ansichten. Edge Observer versteht sich als Einstiegspunkt für alle unsere Observability-Produkte und als eine einheitliche Schnittstelle, die sowohl Echtzeit- </u> als auch historische </u> Metriken auf Account-, Service- und Produktebene liefert.

Auf der Account-Summary-Seite erhalten Sie einen Überblick über alle Ihre Services und können diese schnell nach Anfragen, Fehlern oder Bandbreite sortieren.

Sobald Sie sich bei Edge Observer einloggen, sehen Sie die Account-Summary-Seite mit einem umfassenden Überblick über alle Ihre Fastly Services. Sortieren Sie Ihre Services mühelos nach RPS (Anfragen pro Sekunde), Fehlern oder Bandbreite oder suchen Sie nach einem bestimmten Service. Bei Auswahl eines Service gelangen Sie zum Service Overview Dashboard, wo die wichtigsten Informationen zusammengefasst sind. Auf jeder Seite finden Sie ein überarbeitetes Auswahl-Tool für die gewünschte Zeitspanne, neue Optionen für die Darstellung von Diagrammen und eine barrierefreie </u> Farbpalette für die Datenvisualisierung. Zusätzlich zu diesen wichtigen Verbesserungen haben wir die Datums- und Zeitauswahl erweitert. Dort können Sie jetzt auch zwischen lokalen und UTC-Zeitzonen umschalten und mit einem einzigen Klick auf gängige Zeitspannen zugreifen. Auch nutzerdefinierte Zeitspannen lassen sich weiterhin intuitiv auswählen.

Setzen Sie Ihre Entdeckungstour fort und navigieren Sie mit dem Dashboard Selector zu unseren anderen System Dashboards oder individuellen Ansichten auf Produktebene. Jede dieser Ansichten wurde sorgfältig gestaltet, um Ihnen Einblicke in die verfügbaren Produkte zu geben, die Sie testen oder kaufen. Sie können zum Beispiel einzelne Origin-Statuscodes und Fehler oder Performance-Metriken im Zusammenhang mit WebSockets </u> in ihren jeweiligen Dashboards analysieren.

Vergleichen Sie Origin- und Domain-Metriken in nutzerdefinierten Ansichten. Hinweis: Sie können auf die Daten auf Origin-Ebene oder auf Domain-Ebene nur über separat erhältliche Produkte zugreifen.

Unsere vorkonfigurierten System Dashboards wurden entwickelt, um Ihnen sofortige Einblicke in Ihre Services und deren Performance zu liefern. Wir sind uns allerdings darüber im Klaren, dass sich die Anwendungsfälle und Anforderungen der einzelnen Teams voneinander unterscheiden. Mit Custom Dashboards lässt sich das Monitoring ganz einfach an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Jeder Nutzer im Rahmen eines gemeinsam genutzten Firmen-Accounts kann problemlos auf sie zugreifen. Alle Echtzeit- und historischen Metriken sind für Produkte verfügbar, die über Ihren Account aktiviert oder gekauft wurden. Zusätzliche Anpassungsoptionen, zum Beispiel für die Art und Größe des Diagramms, werden ebenfalls unterstützt.

Erstellen Sie mit unserem neuen Diagramm-Tool Ihre eigene nutzerdefinierte Ansicht samt Echtzeitvorschau.

Wir bedanken uns bei allen früheren Betakunden für ihren unschätzbaren Beitrag zur Evaluierung und für ihr Feedback, das in die nächste Version von Edge Observer einfließt. Ungeachtet all dieser neuen Features und Funktionen werden wir unsere Observability-Produktlinie auch weiterhin kontinuierlich verbessern und erweitern. Freuen Sie sich künftig auf noch mehr Diagrammtypen, automatisierte Warnmeldungen, detailliertere Einblicke und zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten.

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