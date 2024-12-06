Barrierefreiheit bei der Datenvisualisierung

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Barrierefreiheit bei der Datenvisualisierung

Henry Zhang

Product Designer, Fastly

KulturProdukt

Wir bei Fastly möchten gerne alles richtig machen. Deshalb führen wir mit unserem Produkt Edge Observer eine barrierefreiere Farbpalette für die Datenvisualisierung ein.

Wir haben uns zwar bemüht, die Darstellung und Lesbarkeit in der gesamten Anwendung zu verbessern (hier erfahren Sie mehr über den Dark Mode oder das Control Panel), aber einer der schwierigsten Bereiche in puncto visuelle Barrierefreiheit, den wir angehen mussten, ist die Datenvisualisierung.

Gründe für das Update unserer Farbpalette

Unsere überarbeitete Farbpalette bietet zahlreiche Vorteile:

  • Sie entspricht den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) für die Nutzung von Farben bei Produkten.

  • Sie hilft bei der Unterscheidung zwischen den einzelnen Farben.

  • Sie ermöglicht eine bessere Abstimmung auf die Bedürfnisse unserer Nutzer.

Schätzungen zufolge sind knapp 8 % der Männer und 0,5 % der Frauen von einer Farbsehschwäche (Farbenblindheit) betroffen. Aber auch Menschen mit anderen Sehstörungen wie einer Sehschwäche oder Teilsehschwäche kommen klarere Farben zugute.

Ein zentrales Merkmal unserer integrierten Monitoring-Lösung ist die farbliche Unterscheidung der Datentypen in unseren Diagrammen. Sie ermöglicht es unseren Kunden, das Traffic-Aufkommen bei ihren Services zu verstehen und zu reagieren, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Nutzer schnell erkennen können, was wo vor sich geht.

Bildunterschrift: Abbildung unserer derzeitigen Seite mit Echtzeit-Statistiken

Probleme mit Farben in der Datenvisualisierung

Das Hauptaugenmerk bei dieser Neugestaltung lag auf der Farbpalette für die Datenvisualisierung. Die Verwendung unterschiedlicher Farben zur Darstellung verschiedener Datenkategorien ist ein bewährtes Muster für Diagramme. 

Mit zunehmender Anzahl an Farben steigt allerdings auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich einzelne Farben ähneln und nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Während einige Diagramme bei Fastly einfach sind und nur einen einzigen Datentyp darstellen, enthalten viele weitere Diagramme mehrere Kategorien, für deren Analyse selbst Menschen ohne Sehschwäche Zeit benötigen.

Zwar beeinträchtigen die häufigsten Formen der Farbfehlsichtigkeit die Fähigkeit, zwischen Rot- und Grüntönen zu unterscheiden, doch es gibt zahlreiche Formen, die andere Farbpaare betreffen. Sogar die Farbwahrnehmung im Allgemeinen kann beeinträchtigt sein.

Aufgrund dieser Faktoren mussten wir sicherstellen, dass unsere Standardfarbreihenfolge ausreichend Kontrast zwischen den einzelnen Farben gewähren würde.

Unsere Lösung

Wir haben ein Figma Plugin namens Color Blind verwendet, um unsere bestehende Farbpalette auf verschiedene Farbsehschwächen hin zu testen. Mit diesem Tool fanden wir heraus, dass es mehrere Fälle gab, in denen benachbarte Farben für Personen mit bestimmten Farbfehlsichtigkeiten sehr ähnlich erschienen.

Bildunterschrift: Unsere alte fünffarbige Palette in einer Simulation für 8 verschiedene Arten von Farbenblindheit

Diese Analysen machten uns deutlich, dass wir unsere Farbauswahl überdenken mussten. Da wir nicht zu stark von unseren bestehenden Farben abweichen wollten, arbeiteten wir mit unserem Markenteam in mehreren Iterationen zusammen, um sicherzustellen, dass sich die Farben nicht zu weit von der Marke Fastly entfernen, gleichzeitig aber die Barrierefreiheit erhöhen würden. 

Bildunterschrift: Unsere neue zwölffarbige Palette in einer Simulation für 8 verschiedene Arten von Farbenblindheit

Wir haben uns auch dafür entschieden, keine Rahmen und Füllungen mehr zu verwenden, da die ähnlichen Sättigungs- und Helligkeitsstufen die Unterscheidung der Farben erschwerten. Außerdem reduzierte die Eingrenzung der Farben für jede Kategorie auch den Aufwand für unser Designsystem.

Verbesserte Anpassungsmöglichkeiten

Mit Edge Observer lassen sich nutzerdefinierte Diagramme und Dashboards erstellen, um wichtige Metriken zu verfolgen. Die überarbeitete Farbpalette erweitert die Anpassungsmöglichkeiten von Edge Observer um zusätzliche einzigartige Farben. So können Kunden mehr Datentypen in einem einzigen Diagramm darstellen, ohne dass sich die Farben wiederholen.

Die Zukunft der Barrierefreiheit und Datenvisualisierung bei Fastly

Die Verbesserung der Barrierefreiheit unserer Produkte ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir sind noch lange nicht am Ziel und möchten Erlebnisse schaffen, die von Anfang an barrierefrei sind und nicht erst überarbeitet werden müssen. Wir freuen uns deshalb darauf, bald verbesserte Erlebnisse für Personen anbieten zu können, die Bildschirmleser oder Tastaturnutzer sind.

Zugriff auf Edge Observer

Edge Observer mit all seinen Anpassungsfunktionen und der barrierefreien Farbpalette ist jetzt als Betaversion erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren CSE oder Account Manager, um mehr zu erfahren.

Wenn Sie uns Feedback zu den neuen Farben für die Datenvisualisierung geben möchten, erreichen Sie uns per E-Mail an design@fastly.com.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren