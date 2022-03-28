James Nguyen
Produktmanager
Anpassung im Zeitalter der KI
Stoppen Sie bösartige Bots und kontrollieren Sie KI-Crawler beim Scraping Ihres geistigen Eigentums. Mit ContentGuard von Fastly erhalten Sie die Kontrolle und Transparenz, die im Zeitalter der KI erforderlich sind.
Bot-Kriege: Wie schädliche Bots Unternehmen schaden
Entdecken Sie Einblicke aus unserer Umfrage unter 500 IT- und Sicherheitsverantwortlichen zu den Auswirkungen bösartiger Bots auf Unternehmen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre digitalen Vermögenswerte effektiv schützen.
GraphQL Inspection jetzt im Rahmen von Fastlys Next-Gen WAF verfügbar
GraphQL wird immer beliebter, und so verkünden wir stolz, dass wir ab sofort GraphQL Inspection in unserer Fastly Next-Gen WAF (powered by Signal Sciences) unterstützen.
Neue Bereitstellungsoption: Die Next-Gen WAF von Fastly ist jetzt die einzige WAF, die in jeder Größenordnung mit ARM kompatibel ist
Die Next-Gen WAF von Fastly ist jetzt die einzige WAF auf dem Markt, die in jeder Größenordnung in jeder Umgebung mit der ARM-Technologie kompatibel ist. Das bedeutet, dass Sie unsere Sicherheitslösung in Umgebungen anwenden können, in denen ARM-Prozessoren auf NGINX-nativen Webservern verwendet werden, oder aber in jeder anderen Umgebung, in der Sie Ihre Apps und APIs hosten.