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Bot-Kriege: Wie schädliche Bots Unternehmen schaden

Daniel Corbett

Principal Product Manager

James Nguyen

Produktmanager

SecurityFirmennewsBrancheneinblicke
Eine Abbildung einer Hand, die ein Megafon mit Schild- und Schloss-Icons hält, die lautstark ertönen

Wir freuen uns, die Ergebnisse von „Bot-Kriege: Wie schädliche Bots Unternehmen schaden“ zu veröffentlichen. Wir haben 500 IT- und Sicherheitsverantwortlichen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich befragt, um ihre Erfahrungen mit bösartigen Bots zu erkunden, einschließlich der verschiedenen Arten von Angriffen und deren Häufigkeit sowie der Auswirkungen auf Unternehmen. Wir glauben, dass Organisationen durch das Verständnis der Landschaft bösartiger Bots besser vorbereitet sein und effektive Strategien zur Sicherung ihrer digitalen Vermögenswerte umsetzen können.

Sehen wir uns die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage genauer an:

  • Im vergangenen Jahr waren 76 % der befragten Unternehmen von einem Bot-Angriff betroffen, 43 % sogar von mehreren Bot-Angriffen.

  • Die durchschnittlichen Kosten eines bedeutenden Bot-Angriffs betragen 2,9 Millionen US-Dollar.

  • 59 % der Unternehmen berichteten über eine Zunahme von Bot-Angriffen im vergangenen Jahr.

  • Bots zur Verbreitung von Malware waren die am häufigsten gemeldete Bedrohung, von der 49 % der Unternehmen betroffen waren.

  • 45 % der Befragten glauben, dass KI die Zahl der Bot-Angriffe deutlich erhöhen wird, während 27 % glauben, dass sie deren Schweregrad verstärken wird.

  • Acht von zehn Umfrageteilnehmern nutzten Bots für verschiedene Enterprise-Funktionen, wobei 42 % sie für Kundeninteraktionen nutzten.

  • Während 73 % der technischen Mitarbeiter, die täglich mit Sicherheitsvorfällen zu tun haben, im vergangenen Jahr einen Anstieg der Bot-Angriffe verzeichneten, glauben nur 53 % der Führungskräfte, dass Bot-Angriffe auf ihr Unternehmen zunehmen.

  • In den Unternehmen der Befragten waren Datenschutzverletzungen (48 %), finanzielle Verluste (41 %) und Betriebs-/Dienstleistungsunterbrechungen (39 %) infolge von Bot-Angriffen die größten Bedenken.

  • 47 % der Befragten sind der Meinung, dass ihr Unternehmen mehr tun könnte, um sich auf einen Bot-Angriff vorzubereiten.

Zusätzlich zu diesen Ergebnissen untersuchte die Umfrage den potenziellen Einsatz von KI durch Angreifer, um Bot-Angriffe zu beschleunigen. 45 % der Umfrageteilnehmer glaubten, dass KI die Anzahl der Bot-Angriffe signifikant erhöhen wird, während 27 % glauben, dass KI die Schwere der Bot-Angriffe verstärken wird.

Wie Fastly beim Kampf gegen bösartige Bots hilft

Fastly Bot Management wurde entwickelt, um der zunehmenden Bedrohung durch bösartige Bots entgegenzuwirken. Wir helfen Unternehmen, Bot-Traffic auf der Netzwerk-Edge zu erkennen und zu entschärfen, um ihre Websites, Apps und wertvollen Daten vor bösartigem automatisiertem Traffic zu schützen. Unsere Kunden profitieren von der automatischen Bot Detection, der nahezu sofortigen Bot-Klassifizierung und der Abwehr durch interaktive und nicht interaktive Herausforderungen, Rate Limiting, Blockierung und andere Methoden. Außerdem haben sie Zugriff auf Echtzeittransparenz, um Bot-Trends zu verfolgen, neue Bedrohungen zu identifizieren und zu sehen, welche Bots blockiert wurden und warum. Unser Service kann auf die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens zugeschnitten werden und bietet genau die Lösung, die Sie benötigen, um den bösartigen Bot-Traffic zu bekämpfen, der Ihr Unternehmen bedroht.

Bösartige Bot-Angriffe können sich erheblich auf die Geschäftskosten, die Kundenzufriedenheit, den Ruf der Marke und andere wichtige Faktoren in Unternehmen auswirken. Weitere Informationen finden Sie hier.

**Über Bot-Kriege: Wie schädliche Bots Unternehmen schaden

Die Studie wurde online von der unabhängigen Marktforschungsagentur Vanson Bourne im Auftrag von Fastly durchgeführt, für die 500 IT- und Sicherheitsverantwortliche in den USA und Großbritannien aus Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitenden befragt wurden. Die Umfrage wurde zwischen dem 10. April und dem 18. April 2024 durchgeführt.

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