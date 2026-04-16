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Anpassung im Zeitalter der KI

James Nguyen

Produktmanager

Daniel Corbett

Principal Product Manager

David King

Group Product Marketing Manager, Security

SecurityProduktKI

Wir stellen vor: ContentGuard – Schutz Ihres wertvollsten geistigen Eigentums

In den letzten zehn Jahren haben Unternehmen, die moderne Architekturen in einer zunehmend globalen Wirtschaft einsetzen, auf CDNs gesetzt, um Nutzer schnell und kostengünstig zu bedienen, indem sie die Zahl der Abrufe reduzieren. Diese Vorteile ermutigten DevOps- und Plattformentwicklungsteams, eine „Alles-zwischenspeichern“-Mentalität zu verfolgen und auf die Cache-Hitrate zu optimieren. Viele Fastly-Kunden erreichen mittlerweile Quoten von über 95 %. Doch mit dem Übergang in die Ära der KI müssen Unternehmen nicht nur den Cache optimieren, sondern auch verstehen, wer … oder was auf diese Inhalte zugreift. 

Die jüngste Studie zum Thema Securityvon Fastly ergab, dass fast die Hälfte der Anfragen an Cache-Inhalt von Bots stammen, wobei 99 % als nicht verifiziert oder bösartig eingestuft werden. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit der Bot-Erkennung vor Cache-Inhalten in jedem Netzwerk. Heute stellen wir ContentGuard vor, eine neue Funktion von Fastly Bot-Management, mit der Kunden kontrollieren können, wer auf ihr wertvollstes geistiges Eigentum zugreifen kann.

Aktualisierung der Abläufe für das KI-Zeitalter

Angesichts der großen Menge an zwischengespeicherten Inhalten (und der Tatsache, dass fast die Hälfte der Anfragen von Bots stammt) müssen Unternehmen den Zugriff kontrollieren. Andernfalls riskieren sie Ressourcenverschwendung, einen Verlust an Autorität sowie die Gefahr unerwünschter Automatisierung durch Wettbewerber oder böswillige Akteure. Bots stellen keine herkömmlichen Bedrohungen dar – ohne fortschrittliche Erkennungsmechanismen erscheinen ihre Anfragen oft legitim, bis das bösartige Verhalten von nachgelagerten Sicherheits-Layern erkannt wird. Infolgedessen umgehen Bots häufig unmittelbare Sicherheitsrisiken, verursachen jedoch längerfristige geschäftliche Risiken, die erhebliche finanzielle Einbußen zur Folge haben können.

Eindämmung von bösartigen und betrügerischen Bots, die Ressourcen verschwenden

Untersuchungen von Fastly zeigen, dass 47 % des Traffics, der mit Cache-Inhalten interagiert, aus nicht verifizierten oder bösartigen Bots besteht. Hierbei handelt es sich um Bots, die kriminelle Aktivitäten ausüben, sich fälschlicherweise als verifizierbare Bots ausgeben oder mit unvollständigen Informationen arbeiten, was darauf hindeutet, dass sie wahrscheinlich nicht zu legitimen Zwecken eingesetzt werden. Diese Bots sind oft diejenigen, die Unternehmen eindämmen oder zumindest besser im Blick behalten möchten. Denn ihre starke Präsenz birgt nicht nur Sicherheitsrisiken (warum sind sie hier, wonach suchen sie usw.), sondern wirkt sich auch direkt auf das Betriebsbudget aus, da jede Anfrage letztlich mit Kosten verbunden ist. ContentGuard macht es einfach, diese oft unerwünschten Bots zu tracken und auf sie zu reagieren – mit simplen Regeln, die dauerhaft funktionieren, anstatt mit Lösungen, die regelmäßige Anpassungen erfordern.

Kontrolle von KI-Crawlern und -Fetchern beim Scrapen von Inhalten

Überprüfbare Bots umfassen Crawler, Fetcher und andere oft „erwünschte“ Bots, die einen überproportionalen Einfluss auf Unternehmen haben können. Obwohl diese Agenten nur einen kleinen Teil des Traffics (~1 %) ausmachen, kann jeder Scrape viele echte Nutzer repräsentieren, die Ihre Seite nicht mehr direkt besuchen, sondern stattdessen Antworten von Large Language Models erhalten. Diese Eins-zu-Viele-Beziehung rückt in Branchen wie dem digitalen Publishing, der Werbung und anderen Branchen, in denen Nutzerbesuche zu Impressionen, Abonnements und Umsatz führen, in den Mittelpunkt. Durch die Implementierung von ContentGuard werden diese derzeit anonymen Anfragen klar als die verifizierbaren Crawler, Fetcher usw. gekennzeichnet, die sie sind. Dank dieser Transparenz können Teams entscheiden:

  • Welche „erwünschten“ Bots für Ihr Unternehmen tatsächlich von Nutzen sind

  • Wann vollständiger Zugriff gewährt, die Anzeige von Inhalten eingeschränkt oder bestimmte Agenten blockiert werden sollen

  • Wie mit verifizierten Bots umgegangen werden soll – einige durch Rate Limiting einschränken, andere monetarisieren oder bestimmte Aktivitäten vollständig blockieren

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre wertvollsten digitalen Ressourcen

Angesichts der vielschichtigen Natur von Bots (insbesondere vor dem Hintergrund moderner Infrastruktur) ist es unerlässlich, dass Unternehmen prüfen, in welchen Bereichen Bots ihr Geschäft beeinflussen können, und ihre Strategie bewusst entsprechend anpassen. ContentGuard erleichtert die Identifizierung, welche Bots auf Ihre wertvollsten Inhalte zugreifen und wie sie damit interagieren. Ganz gleich, ob Sie als Unternehmen Ihre Betriebskosten senken und verhindern möchten, dass bösartige Bots Inhalte stehlen, als Publisher die Kontrolle darüber behalten wollen, auf welche Inhalte KI-Crawler und -Fetcher zugreifen dürfen, oder ob Sie sich in einer Situation dazwischen befinden – Fastly macht es Ihnen leicht, den Schutz und die Kontrolle zu erhalten, die Sie benötigen, um im Zeitalter der KI erfolgreich zu agieren. Als Funktion innerhalb von Fastly Bot-Management hilft unsere Lösung Ihnen dabei, auf automatisierten Traffic mit der für Ihr Unternehmen und Ihre Sicherheitslage erforderlichen Differenzierung zu reagieren. Dank klarer Transparenz, der Möglichkeit, über einfaches Blockieren hinauszugehen, und Tools zur Steuerung der Interaktion von Bots mit Ihrem Unternehmen ist es die bewährte Lösung vieler der weltweit größten Marken. Kontaktieren Sie uns, um mehr über Bot-Management und ContentGuard zu erfahren.

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