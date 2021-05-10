Kailan Blanks
Senior Software Engineer, Developer Relations, Fastly
ESI und Bibliotheken speziell für die Edge
Content Delivery Networks basieren herkömmlicherweise auf einem proprietären Kernprodukt, das wiederum von proprietären Add-ons, wie Bildoptimierung und Content-Filtern, unterstützt wird. Fastly entwickelt seit jeher Lösungen, die ein bisschen mehr können: Unser Netzwerk basiert in seinen Grundfesten auf dem Varnish Cache, sodass unsere Kunden schon immer programmatisch bestimmen konnten, wie Anfragen auf der Edge bereitgestellt werden. Aufgrund der Einschränkungen von VCL, der domainspezifischen Konfigurationssprache für Varnish, konnten Kunden jedoch nur die von Fastly angebotenen Features nutzen.
Wir präsentieren Cloud Deploy: Der Start eines Compute-Projekts ist jetzt noch einfacher
Wir stellen Cloud Deploy vor, einen Assistenten, der Sie bei der Entwicklung auf Compute unterstützt, indem er Vorlagen bereitstellt und anpasst und Ihnen einen automatisierten Bereitstellungsworkflow und bewährte Entwicklungspraktiken zur Verfügung stellt.
Einführung von GitHub Actions für Compute – eine neue Ressource, die Ihnen dabei hilft, Ihren Code auf die Edge zu bringen.
GitHub Actions für Compute ermöglicht Ihnen den mühelosen Übergang von einer manuell bereitgestellten Anwendung zu einem vollautomatischen Deployment-Workflow und bietet mit der Fastly CLI eine einfache Lösung, um Ihre Anwendung auf dem neuesten Stand zu halten.