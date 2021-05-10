ESI und Bibliotheken speziell für die Edge Kailan Blanks Content Delivery Networks basieren herkömmlicherweise auf einem proprietären Kernprodukt, das wiederum von proprietären Add-ons, wie Bildoptimierung und Content-Filtern, unterstützt wird. Fastly entwickelt seit jeher Lösungen, die ein bisschen mehr können: Unser Netzwerk basiert in seinen Grundfesten auf dem Varnish Cache, sodass unsere Kunden schon immer programmatisch bestimmen konnten, wie Anfragen auf der Edge bereitgestellt werden. Aufgrund der Einschränkungen von VCL, der domainspezifischen Konfigurationssprache für Varnish, konnten Kunden jedoch nur die von Fastly angebotenen Features nutzen. 16. Juni 2022

Wir präsentieren Cloud Deploy: Der Start eines Compute-Projekts ist jetzt noch einfacher Kailan Blanks Wir stellen Cloud Deploy vor, einen Assistenten, der Sie bei der Entwicklung auf Compute unterstützt, indem er Vorlagen bereitstellt und anpasst und Ihnen einen automatisierten Bereitstellungsworkflow und bewährte Entwicklungspraktiken zur Verfügung stellt. 05. Januar 2022