Wir präsentieren Cloud Deploy: Der Start eines Compute-Projekts ist jetzt noch einfacher

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Wir präsentieren Cloud Deploy: Der Start eines Compute-Projekts ist jetzt noch einfacher

Kailan Blanks

Senior Software Engineer, Developer Relations, Fastly

DevOpsEntwicklungWebAssemblyCompute

Compute ermöglicht Entwicklern die Erstellung von Anwendungen auf der Edge mit unbegrenzter Flexibilität. Jetzt machen wir es möglich, mit Compute zu beginnen, indem Sie nur Ihren Webbrowser verwenden, und zwar mit Cloud Deploy: einem Assistenten, der vorhandene Vorlagen bereitstellt und anpasst und Ihnen einen automatisierten Bereitstellungsworkflow mit bewährten Entwicklungspraktiken zur Verfügung stellt.

Starterkits sind der beste Weg, um mit Compute, unserer Edge-Compute-Plattform, zu beginnen, aber es ist nicht immer offensichtlich, welche anderen Ressourcen (wie Backends, Wörterbücher und Protokollierungsendpunkte) benötigt werden, um sie in Betrieb zu nehmen. Mit der Einführung von Einrichtungsinformationen in Projektmanifesten wurde es möglich, die Fastly-Ressourcen zu bestimmen, auf die der Code angewiesen ist. 

Dies wird seit einiger Zeit von der Fastly-CLI unterstützt, um Sie bei der ersten Bereitstellung nach der notwendigen zusätzlichen Konfiguration zu befragen — dies setzt jedoch voraus, dass Sie unser Tool auf Ihrem Computer installiert haben und einen lokalen Bereitstellungsprozess verwenden möchten.

Und wenn Sie dies nicht haben?Wir können diese zusätzlichen Daten nutzen, um einige wirklich nützliche Erlebnisse auch außerhalb der Terminalumgebung zu schaffen. Die erste davon ist Cloud Deploy, mit der Sie jedes öffentliche Compute-Template (einschließlich aller unserer offiziellen Starterkits) in Ihrem Fastly-Konto bereitstellen und mit wenigen Klicks eine funktionierende, Edge-gehostete Anwendung erstellen können, die mit einem GitHub-Repository verbunden ist und automatisch kontinuierlich bereitgestellt wird.

Wir haben uns bei der Entwicklung von Cloud Deploy von ähnlichen Tools inspirieren lassen. Ich erinnere mich, dass ich 2016 die Schaltfläche Deploy to Heroku verwendet habe, als ich lernte, wie man Ruby on Rails-Anwendungen erstellt. Es machte es mir wirklich leicht, mich auf die Erstellung zu konzentrieren, anstatt auf die Bereitstellung und den Betrieb, und deshalb war ich wirklich begeistert, dieses Tool für unsere Kunden zu entwickeln.

Anwendungen bereitstellbar machen

Um ein Compute-Projekt automatisch bereitstellbar machen zu können, müssen Sie einige Einrichtungsinformationen in Ihrer fastly.toml definieren. Hier sehen Sie eine Beispielkonfiguration für das Projekt im obigen Screenshot:

 [setup.backends]
   [setup.backends."api.openweathermap.org"]
     address = "api.openweathermap.org"
     description = "OpenWeatherMap API Server"
     port = 443
 [setup.dictionaries]
   [setup.dictionaries.weather_auth]
     [setup.dictionaries.weather_auth.items]
       [setup.dictionaries.weather_auth.items.key]
         description = "API token for openweathermap.org"

Dies definiert ein Backend („api.openweathermap.org“) und ein Wörterbuch mit einem einzigen Element („key“). Das Backend hat hier eine Standardadresse und einen Standardport, aber der Nutzer kann diese bei der Bereitstellung überschreiben. Da das Wörterbuchelement keinen Standardwert hat, muss der Nutzer diesen angeben.

Außerdem müssen Sie das Repository als Vorlagen-Repository kennzeichnen, damit die Anwendung daraus neue Repositories erstellen kann. Fügen Sie dann den folgenden Ausschnitt in Ihre README.md ein, um die Nutzer zur Deploy-App zu schicken:

[![Deploy to Fastly](https://deploy.edgecompute.app/button)](https://deploy.edgecompute.app/deploy)

Auf Ihrer eigenen Plattform aufbauen

Cloud Deploy ist nicht nur für Compute, sondern wurde auch vollständig auf Compute aufgebaut. Es ist eine Rust-Anwendung, die in WebAssembly kompiliert wurde, und sie ist superschnell. Laut pagespeed.compare, ist unsere Cloud Deploy-App, die auf der Edge bereitgestellt wird, im Vergleich zu ähnlichen Tools das schnellste Bereitstellungserlebnis mit einem Knopfdruck:

Probieren Sie es aus

Wenn Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit von Compute überzeugen möchten, probieren Sie Cloud Deploy doch einfach mal aus. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Konto und ein API-Token haben, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche unten:

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren