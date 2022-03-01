Kim Ogletree
Chief Customer Officer, Fastly
Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet
Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5.
Die siebte Auszeichnung von Fastly als „Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice“
Fastly wurde zum „2025 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for Cloud WAAP” ernannt und damit zum siebten Mal in Folge aufgrund des Vertrauens und der Bewertungen seiner Kunden ausgezeichnet.
Sechs Jahre in Folge: Fastly wurde ein weiteres Mal zum „Customers’ Choice“ für Cloud WAAP gekürt
Fastly wurde in Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection 2024 zum „Customers’ Choice“ gekürt.
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im Zuge der Invasion der Ukraine
Angesichts der sich weiter zuspitzenden Lage in der Ukraine überwacht das Fastly Team aktiv den Zustand, die Verfügbarkeit und die Performance unseres Edge-Cloud-Netzwerks und bleibt in engem Kontakt mit unseren Kunden. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass unser Netzwerk und unsere Produkte stabil und sicher sind und ihre Performance und uneingeschränkte Verfügbarkeit weiterhin gegeben sind.