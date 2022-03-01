Kim Ogletree ist Chief Customer Officer bei Fastly, wo sie für das gesamte Kundenerlebnis unserer Bestandskunden verantwortlich ist – einschließlich Account Management, Program Management and Operations, Professional Services und Kundenservice. Bei Fastly leitete sie ein NPS-Programm, das die Kundenzufriedenheit auf ein Rekordhoch trieb. Gleichzeitig trieb sie eine Kundenerfolgsstrategie zur Umsatzsicherung und -steigerung voran. Bevor sie zu Fastly kam, war Kim Ogletree Vice President von Ring Customer Support, einem Unternehmen, das 2017 von Amazon akquiriert wurde. Dort war sie für die Entwicklung und Umsetzung eines Multi-Layer-, Omni-Channel-, Rund-um-die-Uhr-Support-Modells. Während ihrer Zeit bei Ring sorgte sie für die konsequente Umsetzung einer Strategie, die zu einer Verbesserung der Problemlösungsrate beim ersten Kontakt auf 80 % und zu einem Wachstum von 350 % gegenüber dem Vorjahr führte. Von 2011 bis 2016 leitete Kim Ogletree das Customer Experience Management System (CEMS) bei DirecTV, das von AT&T übernommen wurde. Dort arbeitete sie eng mit den unternehmenseigenen Standorten und den Führungskräften der Anbieter zusammen, um für effizientere Abläufe zu sorgen. Sie arbeitete eng mit der Standortleitung zusammen, um sich auf ein wertebasiertes Kundenerlebnis zu konzentrieren und die Arbeitskultur in eine Kultur der Eigenverantwortung und des persönlichen Engagements zu verwandeln. In ihrer über 20-jährigen Karriere hatte Kim auch Führungspositionen im Bereich Operations bei CLEAR und Sprint Nextel inne.

Bio anzeigen