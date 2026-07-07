Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Fastly im ersten 2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Edge Distribution Platforms-Bericht als „Customers' Choice“ ausgezeichnet wurde.

Wir sind stolz darauf, in diesem Jahr Anerkennung zu erhalten und freuen uns über unsere Nennung in diesem Bericht:

Kunden würden Fastly weiterempfehlen: Fastly erhielt basierend auf Kundenrezensionen eine Weiterempfehlung von 95 %.

4,8 von 5 Sternen insgesamt: Wir sind besonders stolz darauf, dass Fastly im April 2026 basierend auf 92 Bewertungen eine Gesamtbewertung von 4,8 von 5 Sternen erhalten hat.

Wir sind wirklich dankbar für diese Anerkennung; Ihr Feedback und Ihre Erfahrungen sind entscheidend, um uns zu helfen, uns zu erneuern, uns weiterzuentwickeln und ein besseres Fastly zu entwickeln.

Das sagen unsere Kunden

Diese Anerkennung basiert auf Bewertungen von Kunden, die Fastly gekauft, implementiert und genutzt haben. Hier einige Beispiele des Feedbacks:

„Die Zusammenarbeit mit Fastly war insgesamt eine positive Erfahrung. Die Plattform ist schnell, zuverlässig und bietet uns starke Sicherheitskontrollen direkt auf der Edge, was entscheidend für den Schutz von Bank-Apps ist. Die Echtzeit-Updates und die Transparenz im Traffic machen es einfacher, schnell auf Bedrohungen oder Performance-Probleme zu reagieren.“ - SIEM Consultant, Bankwesen

„Das Fastly-Team (Kunde, Technik, Sicherheit) ist durchweg erstklassig, und wir haben gemeinsame Slack-Kanäle, persönliche Treffen und Online-Meetings, bei denen es auf unsere Bedürfnisse eingeht und diese erfüllt. Das Produkt selbst ist das schnellste auf dem Markt und kann von anderen CDN-Playern nicht übertroffen werden.“

- Director of Engineering, Reise- und Gastgewerbe

„Unsere Gesamterfahrung war hervorragend. Die Plattform bietet konstant die starke, zuverlässige und sichere Leistung, die wir für einen souveränen Betrieb in großem Umfang benötigen. Ein weiteres Highlight war der Support, und zwar für alle angebotenen Services, sei es CDN, WAF, Bot-Schutz oder der tägliche Betrieb. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und haben das Gefühl, dass die Lösung sowohl unsere technischen als auch unsere betrieblichen Anforderungen effektiv erfüllt.“ - Manager, IT-Sicherheit und Risikomanagement, Medien

Fastly erhielt auch in jeder gemessenen Kategorie des Berichts hohe Bewertungen, einschließlich Produktfunktionen (4,7), Verkaufserfahrung (4,8), Bereitstellungserfahrung (4,8) und Support-Erfahrung (4,7), Stand: April 2026.

Wenn Sie bereit sind, mehr darüber zu erfahren, wie Fastly Organisationen hilft, schnelle, sichere und zuverlässige digitale Erlebnisse auf der Edge zu liefern, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um Kontakt aufzunehmen .

Kundenvertrauen: die Grundlage von Fastly

Wir freuen uns sehr, von unseren Kunden anerkannt worden zu sein, und möchten unseren Kunden und der Community für ihr fortwährendes Feedback und Vertrauen danken.

Diese Auszeichnung ist deshalb besonders bedeutsam, weil sie die Erfahrungen der Menschen widerspiegelt, die Fastly jeden Tag nutzen. Ihr Feedback prägt unsere Produkte, unsere Roadmap und die Art und Weise, wie wir Kunden weltweit unterstützen.

Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserem kontinuierlichen Fokus auf Innovation und Kundenerfolg Unternehmen weiterhin dabei unterstützen werden, schnelle, sichere und zuverlässige digitale Erlebnisse auf der Edge bereitzustellen.

Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten, um das Internet besser, schneller und sicherer zu machen.

Laden Sie den Bericht 2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Edge Distribution Platforms herunter. Jetzt herunterladen

Gartner, Voice of the Customer for Edge Distribution Platforms, von Peer Contributors, 30. Juni 2026.

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