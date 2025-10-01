Die siebte Auszeichnung von Fastly als „Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice“

Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu dürfen, dass Fastly (erneut!) in der Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer für Cloud-Web-App- und API-Schutz (WAAP) 2025 als „Customers' Choice“ ausgezeichnet wurde.

Die diesjährige Anerkennung ist für uns aus den folgenden Gründen von Bedeutung:

Sieben Jahre in Folge: Fastly ist der einzige WAAP-Anbieter , der sieben Jahre in Folge die Auszeichnung „Customers’ Choice“ erhalten hat

4,8/5 Sterne Gesamtbewertung: Bewertungen (basierend auf 130 Rezensionen Stand Juli 2025, mit 94 % Weiterempfehlungsbereitschaft)

Kundengetriebene Anerkennung: Diese Bewertungen stammen direkt von den Stimmen unserer Kunden, den Menschen, die Fastly täglich nutzen, und spiegeln ihr Vertrauen in unsere Produkte wider

Wir sind sehr dankbar für diese Anerkennung. Indem Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen, unterstützen Sie uns dabei, zu wachsen, uns zu verbessern und ein besseres Fastly für alle zu schaffen.

Was unsere Kunden sagen

Diese Anerkennung basiert auf insgesamt 130 Bewertungen (Stand Juli 2025) von Kunden, die die Fastly Next-Gen WAF gekauft, implementiert und aktiv nutzen. Hier ist ein Überblick über einige dieser Rückmeldungen:

„Fastly hat seine Mission mit vollständiger Effizienz und Kompetenz erfüllt. Wir nutzen seine DDoS- und WAF-Schutz-Services seit über zwei Jahren, ohne Probleme, Schwierigkeiten oder Anbieter-Ausfall.“ - IT Security & Risk Management Associate, Bankenbranche

„Sicherheit hat für unsere Organisation oberste Priorität, und wir zogen damals alternative Bot-Management-Services in Betracht. Im Gegensatz zu anderen Produkten stellten wir fest, dass die NGWAF von Fastly ein hohes Maß an Transparenz hinsichtlich der Funktionsweise der Regeln sowie viele sinnvolle und sichere Standardregeln und -abläufe bietet. Wir waren überzeugt, dass sie uns dabei unterstützen würde, unsere Sicherheitsziele zu erreichen, während gleichzeitig ihre Funktionsweise klar verständlich und ihr Preis-Leistungs-Verhältnis angemessen war.“ – Principal DevOps Engineer, Softwarebranche

„Fastly ist für unser Unternehmen ein langjähriger, zuverlässiger Partner und entwickelt das Produkt kontinuierlich weiter, um unsere neuen Herausforderungen zu bewältigen. Die Zusammenarbeit mit dem Fastly-Team war stets sehr angenehm, und das technologische Angebot des Unternehmens ist von höchster Qualität. Dadurch konnten unsere Teams produktiver arbeiten, und unsere Systeme wurden mit Funktionen ausgestattet, die es uns ermöglichen, unseren Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bieten.“ – Technology Director, Medienbranche

Was diese Anerkennung für uns besonders bedeutsam macht, ist, dass sie direkt von verifizierten Kundenrezensionen stammt. Organisationen weltweit haben die Next-Gen-WAF von Fastly unter allen WAAP-Anbietern durchweg positiv bewertet. Fast 90 % unserer Kunden nutzen unsere WAF im vollständigen Blocking Mode – ein Beweis für ihre Effektivität bei der Eliminierung von Fehlalarmen bei gleichzeitig robustem Schutz.

Erfahren Sie, warum Ihre Branchenkollegen die Next-Gen-WAF von Fastly in den letzten sieben Jahren bewertet haben, und erwägen Sie, Ihre Anwendungssicherheit mit den Lösungen von Fastly für DDoS-Schutz und Bot-Management zu verbessern. Wenden Sie sich an unser Team , um mehr zu erfahren.

Sieben Jahre Anerkennung und die Zukunft vor uns

Die Auszeichnung als „Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice“ – und das bereits sieben Jahre in Folge – ist eine Anerkennung, auf die wir sehr stolz sind. Unserer Meinung nach spiegelt sie das Vertrauen unserer Kunden wider, deren Feedback unser gesamtes Handeln bestimmt.

An alle, die ihre Erfahrungen geteilt haben und uns geholfen haben, uns weiter zu verbessern: Vielen Dank. Gemeinsam haben wir das Gefühl, dass wir das Internet zu einem schnelleren, sichereren und besseren Ort machen. Ein Hoch auf sieben Jahre und auf das, was danach kommt!

Laden Sie den Bericht „Voice of the Customer“ 2025 von Gartner Peer Insights herunter , um zu sehen, wie alle Web-App- und API-Schutz-Anbieter basierend auf echten Kundenerlebnissen abschneiden.

Gartner, Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection, Bewertungen durch Branchenvertreter, 30. September 2025

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Bitte beachten Sie, dass dieser Bericht im Jahr 2022 unter dem Titel Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“: Web Application and API Protection und von 2019 bis 2021 als Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“: Web Application Firewalls veröffentlicht wurde. In den Jahren 2019 und 2020 waren wir darin als Signal Sciences vertreten. Fastly hat Signal Sciences 2020 erworben.

In den Jahren 2019 und 2020 waren wir darin als Signal Sciences vertreten. Fastly hat Signal Sciences 2020 erworben.