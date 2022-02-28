Lakshmi Sharma baut seit Jahrzehnten dynamische Produktorganisationen auf. Zuletzt war sie als Director of Product Management for Networking bei Google Cloud tätig, wo sie vor allem das End-to-End-Kundenerlebnis für branchenübergreifende Netzwerklösungen betreute. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Infrastruktur, Cloud und Security, einschließlich leitender Positionen in den Bereichen Produkt und Technik bei Target Corporation, Cisco und Juniper Networks. Bei Fastly ist sie für das Delivery-, Security- und Edge Compute-Portfolio zuständig. In dieser Rolle konzentriert sie sich vor allem auf die langfristige Produkt-Roadmap und Innovationen, die Fastly Kunden die Entwicklung, Bereitstellung und Absicherung moderner verteilter Anwendungen ermöglichen.

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