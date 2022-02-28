Lakshmi Sharma
Chief Product & Strategy Officer, Fastly
Natürlich sind wir schneller. Aber auch sicherer.
Gehen Sie nicht länger Kompromisse zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit ein. Hier erfahren Sie, wie Fastly seinen Kunden mehr Sicherheit UND eine bessere Performance bietet (und gleichzeitig für weniger Komplexität und geringere Kosten sorgt).
Jetzt noch übersichtlicher und besser: die Preisgestaltung bei Fastly
Ab heute lancieren wir offiziell vereinfachte Flatrate-Pakete, die Ihnen mehr bei Netzwerkdiensten, Sicherheit und Compute-Angeboten bieten. So erleichtern wir Ihnen nicht nur das Testen und den Kauf von Fastly, sondern sorgen auch dafür, dass Sie jederzeit den Überblick über Ihre Kosten behalten.
Fastly gibt die Übernahme von Glitch bekannt: Die Zukunft des „Yes Code“ auf der Edge
Fastly freut sich, die Übernahme von Glitch bekannt zu geben, und plant, eine der beliebtesten Entwickler-Communities im Web weiter zu fördern.
Observability und Monitoring bei Fastly: Wie unsere Produkte eine intelligente Bereitstellung und hohe Performance ermöglichen
In diesem Blogpost stellen wir Ihnen unser aktuelles Observability-Angebot vor und zeigen Ihnen, wie DevOps- und SRE-Teams mit Fastly Anomalien untersuchen, für bessere Performance und Verfügbarkeit sorgen und unsere Einblicke für die Entwicklung nutzen.