Namit Shivaram ist Staff Product Manager bei Fastly. Sie kümmert sich um die Umsetzung und Markteinführung innovativer Observability-Produkte, die darauf zugeschnitten sind, Echtzeittransparenz und Einblicke in Traffic, Sicherheit und Performance-Metriken zu bieten. Bevor sie zu Fastly kam, war sie als Produktmanagerin für die Entwicklung von Business-Intelligence- und Analyseplattformen zuständig, die Anwendern in Unternehmen fundierte Entscheidungen erleichtern und die betriebliche Effizienz verbessern.

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