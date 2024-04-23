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Namit Shivaram
Staff Product Manager, Observability, Fastly
Namit Shivaram ist Staff Product Manager bei Fastly. Sie kümmert sich um die Umsetzung und Markteinführung innovativer Observability-Produkte, die darauf zugeschnitten sind, Echtzeittransparenz und Einblicke in Traffic, Sicherheit und Performance-Metriken zu bieten. Bevor sie zu Fastly kam, war sie als Produktmanagerin für die Entwicklung von Business-Intelligence- und Analyseplattformen zuständig, die Anwendern in Unternehmen fundierte Entscheidungen erleichtern und die betriebliche Effizienz verbessern.
Maximieren der Compute-Performance mit Log Explorer & Insights
Überwachen und beheben Sie Probleme bei Fastly Compute-Services mit Log Explorer & Insights. Gewinnen Sie detaillierte Einblicke, optimieren Sie die Performance und debuggen Sie schneller für effiziente Anwendungen.
Log Manager & Insights – jetzt als Betaversion verfügbar
Endlich ist es soweit: Unser Log Manager & Insights ist ab sofort als Betaversion verfügbar! Speichern, prüfen und überwachen Sie Ihre Log-Daten direkt auf der Fastly Plattform.