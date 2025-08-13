Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Log Explorer & Insights jetzt Compute-Services unterstützt. Diese Integration gibt Entwicklern, die unsere Compute-Plattform nutzen, Zugriff auf dieselben wertvollen Einblicke, die bereits für die Bereitstellungsservices von Fastly angeboten werden.
Verbesserte Transparenz für Compute
Mit diesem Update können Sie jetzt Compute-Services nahtlos mithilfe von Log Explorer & Insights überwachen und überprüfen sowie Fehler beheben. Dies bietet folgende Vorteile:
Detaillierte Einblicke: Verschaffen Sie sich mit dem intuitiven Insights-Dashboard ein tieferes Verständnis der Performance, Fehlerraten und Traffic-Muster Ihrer Compute-Services. Identifizieren Sie Engpässe und optimieren Sie Ihre serverlosen Apps mit Präzision.
Effiziente Problembehandlung: Nutzen Sie den Log Explorer, um einzelne Log-Einträge für Ihre Compute-Services aufzuspüren. Filtern Sie nach Domain, URL-Pfad, Zeitraum oder anderen relevanten Feldern, um Ihre Analyse schnell einzugrenzen, die Ursache von Problemen zu ermitteln und die Lösung zu beschleunigen.
Warum das für Entwickler von Bedeutung ist
Diese erweiterte Unterstützung für Compute-Services in Log Explorer & Insights bietet Entwicklern mehrere wesentliche Vorteile:
Schnelleres Debuggen: Identifizieren und beheben Sie Probleme in Ihren Compute-Anwendungen schnell, reduzieren Sie Ausfallzeiten und verbessern Sie die Stabilität Ihrer Services.
Optimierte Performance: Nutzen Sie die umsetzbaren Einblicke, um Ihren Compute-Code und Ihre Konfigurationen zu verfeinern, was zu effizienteren und leistungsfähigeren Anwendungen führt.
Optimierte Abläufe: Vereinfachen Sie Ihre Überwachungs- und Logging-Workflows, indem Sie ein einziges, leistungsstarkes Tool für all Ihre Fastly-Services, einschließlich Compute, verwenden.
Erste Schritte mit Log Explorer & Insights
Wenden Sie sich an Ihren Account Manager oder kontaktieren Sie uns unter support@fastly.com, um Log Explorer & Insights noch heute für Ihre Services zu aktivieren und auszuprobieren!