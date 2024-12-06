Wir bei Fastly wissen den immensen Wert und die Erkenntnisse, die in Ihren Log-Daten stecken, zu schätzen. Und genau aus diesem Grund möchten wir Ihnen helfen, diese Erkenntnisse zu nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Optimierungs- und Innovationsmöglichkeiten aufzudecken.

Endlich ist es soweit: Unser Log Manager & Insights ist ab sofort als Betaversion verfügbar!

Mit Log Manager & Insights lassen sich Log-Daten direkt auf der Fastly Plattform speichern, prüfen und überwachen, anstatt sie zunächst an einen der von Fastly unterstützten Logging Endpoints zu senden. Wir liefern Ihnen wichtige Erkenntnisse für das Monitoring, ohne dass Sie komplexe Datenpipelines einrichten müssen. So können Sie sich voll und ganz auf die Wertschöpfung und die Optimierung des Kundenerlebnisses konzentrieren.

Visualisierungen der wichtigsten URLs basierend auf der Antwortzeit und der Anzahl der 4xx-Fehler

Die Betaversion bietet eine einfache, sofort einsetzbare Lösung für die Log-Verwaltung und liefert anhand der gespeicherten Log-Daten wichtige Erkenntnisse für die Auslieferung Ihrer Inhalte . Gute Gründe für Log Manager & Insights:

Sofortige Transparenz führt zu schnellerem Handeln : Erhalten Sie Echtzeiteinblicke in die Performance von Edge-Anfragen, um potenzielle Probleme und Anomalien zu erkennen, bevor sie zu kritischen Ereignissen werden. So können Sie Probleme schneller debuggen und beheben.

Granulare, umsetzbare Erkenntnisse : Erhalten Sie Zugriff auf ein sofort einsatzbereites, intuitives Dashboard, das Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Metriken wie die prozentuale Verteilung von 4xx- oder 5xx-Fehlern nach Typ oder die wichtigsten URLs nach Antwortzeit liefert. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Drill-Down-Interaktivität bei wichtigen Metriken weitere Einblicke anhand visualisierter Darstellungen. Wenn Sie zum Beispiel auf einen Fehlertyp klicken, wird Ihnen die Verteilung der Fehler nach URL in derselben Visualisierung angezeigt.

Monitoring und Analyse leicht gemacht: Nutzen Sie verschiedene Ansichten Ihrer Protokolldaten zur Unterstützung beim proaktiven Monitoring wichtiger Metriken und zur visuellen Erkennung von Trends, damit Sie die Performance Ihrer Services kontinuierlich optimieren können.

Drill-Down-Interaktionen in Visualisierungen für weitere Einblicke

Wir setzen uns für die kontinuierliche Verbesserung unserer Plattform ein, um Ihren wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Diese neue Funktion ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer umfassenderen Observability auf unserer Plattform. Sie dürfen gespannt sein auf weitere Innovationen und leistungsstarke Features.

Log Manager & Insights: Erste Schritte