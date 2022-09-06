Noel Penzer leitet das internationale Wachstum von Fastly, indem er Unternehmen dabei hilft, die digitalen und Onlineerlebnisse ihrer Kunden zu optimieren und sie schnell, sicher und skalierbar zu machen. Er besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologie-, Medien- und Content-Branche, die er größtenteils im Digitalbereich sammeln konnte. Außerdem verfügt er über langjährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung und Geschäftsentwicklung – von Start-ups bis hin zu Abteilungen von Großunternehmen.

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