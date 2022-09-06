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Noel Penzer
SVP, GM EMEA, Fastly
Noel Penzer leitet das internationale Wachstum von Fastly, indem er Unternehmen dabei hilft, die digitalen und Onlineerlebnisse ihrer Kunden zu optimieren und sie schnell, sicher und skalierbar zu machen. Er besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologie-, Medien- und Content-Branche, die er größtenteils im Digitalbereich sammeln konnte. Außerdem verfügt er über langjährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung und Geschäftsentwicklung – von Start-ups bis hin zu Abteilungen von Großunternehmen.
Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können
Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können.
Fastly liefert modernen Broadcastern auf der IBC, was sie brauchen
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