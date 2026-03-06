Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können

Resilienz, Sicherheit und Datenhoheit in Zeiten geopolitischer Unsicherheit

Anfang dieser Woche rieten das britische National Cyber Security Centre (NCSC) und Sicherheitsforscher Organisationen , ihre Cybersicherheitsvorkehrungen aufgrund der erhöhten regionalen geopolitischen Spannungen zu verstärken, und warnten insbesondere vor potenziellen Cyberbedrohungen durch böswillige Akteure.

Europa steht bereits unter Druck, existenzielle Herausforderungen im Zusammenhang mit Datenhoheit und technologischer Abhängigkeit zu lösen, und sieht sich nun mit einer Konvergenz von kurz- und langfristigen Risikomanagementproblemen konfrontiert. In unmittelbarer Zukunft muss Europa trotz der drohenden Gefahr geopolitisch bedingter Störungen seine operative Widerstandsfähigkeit sicherstellen. Parallel dazu muss eine Strategie entwickelt werden, um die Kontrolle über die Infrastruktur und Daten zu behalten. Diese neue Verpflichtung zur Cybersicherheit stellt eine Herausforderung für europäische Unternehmen dar, die jetzt entscheiden müssen, wie sie am besten mit den Anforderungen an Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Datenhoheit umgehen.

Im Folgenden werden die zugrundeliegenden Marktdynamiken beleuchtet und bewährte Verfahren für digitale Netzwerkstabilität und -sicherheit in Zeiten der Unsicherheit vorgestellt.

Europäische Datensouveränität

Derzeit wird der Großteil der europäischen Cloud-Infrastruktur von US-amerikanischen Hyperscalern betrieben , wodurch sie vollständig von den Vereinigten Staaten abhängig ist. Dies hat Debatten darüber ausgelöst, ob europäische Daten unter Gesetzen wie dem US Cloud Act zugänglich sein könnten. Dieses Gesetz ermöglicht es den US-Strafverfolgungsbehörden, in den USA ansässige Technologieunternehmen zur Herausgabe von Daten zu zwingen, unabhängig davon, ob diese in den USA oder in Europa gespeichert sind. Für Europa steht dies in direktem Widerspruch zu den Datenschutzbestimmungen der DSGVO, da dadurch ein potenzieller Zugriff auf Daten von EU-Bürgern ermöglicht wird, ohne dass die üblichen internationalen Rechtshilfeabkommen in Anspruch genommen werden müssen.

Aufgrund der Abhängigkeit Europas von ausländischen Cloud-Anbietern ist die Gefährdung europäischer Daten durch ausländische Gerichtsbarkeiten sehr real. In Verbindung mit der strategischen Verwundbarkeit, die dies für Europa im Hinblick auf neue Technologien (insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz) darstellt, wächst der Druck, Lösungen zu finden. Diese globale Vernetzung der Wirtschaft wird nicht verschwinden.

Die Besorgnis wird auch durch die globale politische Dynamik und die Auswirkungen von Fällen wie Schrems II (im Jahr 2020) verstärkt, in dem die Ungültigkeit des EU-US Privacy Shield festgestellt wurde.

Infolgedessen hat Europa seine Bemühungen in den folgenden Bereichen verstärkt:

Initiativen für souveräne Cloud-Dienste

Vorgaben zur Datenlokalisierung

EU-Frameworks für Cybersicherheitszertifizierungen

Neue Vorschriften wie der Data Act (2025)

Während Unternehmen sich mit Souveränitätsüberlegungen auseinandersetzen, müssen sie die Datenkontrolle sicherstellen, ohne den Zugang oder die Innovation einzuschränken.

Steigender Druck durch KI

Der Markt für KI- und Cloud-Infrastruktur konsolidiert sich um eine kleine Anzahl globaler Anbieter. Dies gibt Anlass zur Sorge für Europa, da es eine Strategie entwickeln muss, um im KI-Bereich mithalten zu können. Die schiere Größe der Ressourcen, Infrastruktur, Energie und Datenfarm-Anforderungen, die benötigt werden, um mit den globalen KI-Führern (USA und China) mitzuhalten, stellt für Europa ein echtes Hindernis dar.

Dies hat sowohl zu Wettbewerbsbedenken geführt als auch die Herausforderung der Datenhoheit verkompliziert – da ausländische Nationen den Bereich der KI-Infrastruktur monopolisieren, muss das Problem der Datenhoheit schnell gelöst werden.

Höhere Komplexität aufgrund aktueller Ereignisse

Schon vor den jüngsten Konflikten standen geopolitische Instabilität und Cyberrisiken im Fokus der europäischen Wirtschaft.

Doch die jüngste Empfehlung des britischen National Cyber Security Centre, die Abwehrmaßnahmen aus Angst vor Vergeltungsangriffen oder opportunistischen Cyberaktivitäten zu überprüfen und zu stärken, drängt Unternehmen dazu, ihre Sicherheitsstrategien im Zusammenhang mit Überlegungen zur Datenhoheit zu überprüfen. Böswillige Akteure aus dieser Region haben historisch Störungstaktiken wie DDoS, Phishing und Infrastruktur-Probing während geopolitischer Eskalationen eingesetzt, was die Notwendigkeit robuster Sicherheits-Tools unterstreicht. In der Empfehlung werden kritische Infrastrukturen, Regierungs- und Finanzbranchen sowie Organisationen, deren Lieferketten den Nahen Osten berühren, als Hauptziele genannt.



Bedenken über weitere Konflikte in Asien und etablierte stark frequentierte Schifffahrtsrouten spiegeln dieselbe Dynamik wider: Die globale Dominanz hängt von einer fragilen Lieferkette ab, in der Störungen erhebliche Auswirkungen haben können.

Wie kann Europa also sicherstellen, dass diese Unternehmen in Zeiten der Unruhe sicher und widerstandsfähig bleiben – insbesondere wenn sie für ihre Geschäftstätigkeit auf ausländische Infrastruktur angewiesen sind?

Was kann Europa tun?

Europa reagiert gleichzeitig auf geopolitische Unsicherheiten und Infrastrukturkonzentration. Es ist entscheidend, die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Infrastruktur- und Sicherheitsstrategien zu priorisieren.

Zunächst können Unternehmen anhand dieser Fragen ihre Bereitschaft einschätzen und mit der Entwicklung von Aktionsplänen beginnen:

Wie können sie diese Konvergenz der Prioritäten am besten bewältigen – welche Ressourcen fehlen? Wie können sie die Datenhoheit aufrechterhalten, digitale Netzwerkstabilität in Konfliktzeiten sicherstellen und Vertrauen in ihre Sicherheitsstrategie entwickeln?

Wir haben eine kurze Checkliste zusammengestellt, die Organisationen nutzen können, um sich mit der Bewältigung der doppelten Herausforderung auseinanderzusetzen. Unterhalb jeder Empfehlung haben wir zusätzliche Ressourcen für weiterführende Informationen bereitgestellt.



1. Vorbereitung auf Vergeltungs-DDoS-Angriffe

Die Prioritäten sollten sich zunächst auf die unmittelbare Bedrohung konzentrieren – sicherzustellen, dass Schutzmaßnahmen vorhanden sind, falls Vergeltungs-Cyberangriffe auftreten. Effektiver DDoS-Schutz (eine zentrale Bedrohung, die in der aktuellen Empfehlung genannt wird) basiert auf einer Kombination aus umfassender DDoS-Abwehr, umfassender Traffic-Transparenz und einer Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, Anomalien in Echtzeit zu erkennen und darauf zu reagieren.

Indem Unternehmen sich auf die Möglichkeit von Cyber-Vergeltungsmaßnahmen vorbereiten, bevor sie passieren, können sie sicherstellen, dass ihre Services auch dann verfügbar bleiben, wenn der Druck von außen eskaliert. Digitale Netzwerkstabilität geht über Performance und Verfügbarkeit hinaus – es geht auch um die Fähigkeit einer Organisation, unvorhersehbare Spitzen bei bösartigem Traffic zu absorbieren und abzumildern und gleichzeitig die Servicekontinuität aufrechtzuerhalten.



Zusätzliche Ressourcen:

Lernen Sie, wie Sie DDoS-Angriffe genauer und schneller abwehren können

Anpassung Ihres DDoS-Schutzes

Erfahren Sie, wie Fastly Ihnen helfen kann

Die DDoS-Bedrohungslandschaft verstehen



2. Sicherstellen der digitalen Netzwerkstabilität

Die Aufrechterhaltung von Performance und Services während geopolitischer Krisen erfordert Netzwerkstabilität. Investitionen in Tools und Lösungen, die sicherstellen können, dass die betrieblichen Grundlagen trotz Unterbrechungen vorhanden sind, sollten eine hohe Priorität haben. Services müssen auch dann weiterlaufen, wenn sich das Umfeld um sie herum verändert, sei es durch politische Instabilität, Cyberbedrohungen, Infrastrukturstörungen oder plötzliche Nachfragespitzen.

Netzwerkstabilität basiert auf Grundlagen: zuverlässiger Infrastruktur, sicheren Kontrollebenen und betrieblichen Praktiken, die darauf ausgelegt sind, stabil zu bleiben, wenn sich alles andere bewegt. Es geht nicht nur darum, Ausfälle zu verhindern, sondern auch sicherzustellen, dass die Systeme unter Druck weiter funktionieren und das Vertrauen, die Verfügbarkeit und die Kontinuität aufrechterhalten werden, wenn es unweigerlich zu Unterbrechungen kommt.

Organisationen können mit einer Bewertung ihrer bestehenden Tools beginnen, insbesondere ihrer Edge- und Bereitstellungsplattformen sowie der damit verbundenen Sicherheitsfunktionen. Eine resiliente Lösung sollte mit der Erwartung entwickelt werden, dass Ausfälle auftreten werden.

Die richtige Plattform wird:

Behandlung von Verfügbarkeit und Integrität als vorrangige Designbeschränkungen und nicht als optionale Layer

Aufrechterhaltung einer vorhersehbaren Performance bei plötzlichen Nachfrageschwankungen oder unerwarteten Nachfragespitzen

Reduzierung von Angriffs-Traffic mit hohem Volumen, ohne die Verfügbarkeit für legitime Benutzer zu beeinträchtigen

Anpassung an die Variabilität des Internets ohne unnötige Latenzzeiten

Aufrechterhaltung einer erhöhten Auslastung bei Ausfällen oder Unterbrechung der Abhängigkeiten

Dies kann eine überwältigende Aufgabe sein, insbesondere angesichts des engen Zeitplans. Managed AppSec kann helfen, Sicherheitsbedenken einem Experten zu überlassen, und bietet eine schlüsselfertige Risikominderung .

Weitere Ressourcen:

Wie man mit einer resilienten Plattform die wachsende Bedrohungslandschaft bewältigt

Erwägen Sie eine Multi-Cloud-Strategie zum Aufbau von Netzwerkstabilität

Automatisierte Entscheidungsfindungs- und Selbstheilungsplattform für mehr Netzwerkstabilität

Optimierung digitaler Erlebnisse mit einer Edge-Cloud-Plattform



3. Gewährleistung der Datenhoheit mit dem richtigen Plattformpartner

Sobald die unmittelbare Bedrohung durch Cybersicherheits- und Infrastrukturrisiken beseitigt ist, können sich Organisationen dem längerfristigen Problem der Datenhoheit widmen.

Da sich die Anforderungen an die Datenhoheit weiterentwickeln, benötigen Organisationen eine Infrastruktur, die es ihnen ermöglicht, global zu agieren und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten zu erlangen. Das bedeutet, dass sie sich für Lösungen entscheiden müssen, die für die regionale Verarbeitung und die Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen konzipiert sind, sodass sensible Workloads und Daten bei Bedarf innerhalb der jeweiligen Gerichtsbarkeit verbleiben können. Eine nach diesen Grundsätzen aufgebaute Infrastruktur hilft Unternehmen, die Anforderungen der EU-Richtlinien zu erfüllen, ohne Abstriche bei der Performance oder der globalen Reichweite zu machen.

Angesichts der Abhängigkeit von ausländischer Infrastruktur ist es wichtig, den richtigen Edge-Plattformpartner auszuwählen. Ein pragmatischer Engineering-Partner anstelle einer Hyperscaler-Plattform kann dazu beitragen, Transparenz, betriebliche Kontrolle und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Zusätzliche Ressourcen:

Tipps für den Kauf einer Edge-Cloud-Plattform

Wie die richtige Plattform Netzwerkstabilität gewährleistet

DSGVO-Unterstützung

So stellen Sie die Einhaltung der DSGVO sicher

Häufig gestellte Fragen zur Einhaltung der Vorschriften mit Fastly

Compliance- und Prozesssicherungen



Ihre Vorteile mit Fastly

Fastly setzt weiterhin Prioritäten bei der Bereitstellung wesentlicher Funktionen, um den sich wandelnden Anforderungen von Unternehmen in einem dynamischen regulatorischen Umfeld gerecht zu werden. Fastly baut sein Engagement für kundenzentrierte Lösungen weiter aus und erweitert seine globale Präsenz durch strategische Points of Presence (PoPs) in wichtigen Regionen, die möglichst nahe an den Geschäftsstandorten unserer Kunden liegen. Um diese Bemühungen weiter zu verstärken, führt Fastly Controlled Support Access (CSA) ein, um Sicherheit und Compliance auf Enterprise-Niveau mit klar geregelten Genehmigungsabläufen für den Kontozugriff bietet.

Darüber hinaus deckt die Ausweitung von SCIM und die Unterstützung mehrerer SAML-Identitätsanbieter die Bedürfnisse großer Unternehmen mit komplexen Organisationsstrukturen ab und ermöglicht eine optimierte Authentifizierung sowie ein automatisiertes Nutzerlebenszyklusmanagement. Die Einführung von hierarchischen Accounts verbessert zudem die Governance, Skalierbarkeit und zentralisierte Kontrolle für Kunden, die mehrere Accounts verwalten. Diese robusten Ergänzungen positionieren Fastly nicht nur als technologischen Innovator, sondern auch als strategischen Wegbereiter für Organisationen, die sich den Herausforderungen erhöhter Anforderungen an Compliance, Skalierbarkeit und Performance stellen müssen.

Sprechen Sie mit unseren Experten, um zu erfahren, wie die Edge-Plattform von Fastly die lokale Kontrolle und DDoS-Bereitschaft bietet, die für die aktuelle europäische Landschaft erforderlich ist.