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Fastly liefert modernen Broadcastern auf der IBC, was sie brauchen

Noel Penzer

SVP, GM EMEA, Fastly

EventsStreamingBrancheneinblicke

Ende dieser Woche ist Fastly in Amsterdam bei der International Broadcasters Convention (IBC), einer der weltweit größten Veranstaltungen für Medientechnologie. Dort sprechen wir mit Unternehmen und Journalisten darüber, was Online-Broadcaster brauchen, um auf dem Weltmarkt erfolgreich zu sein.

Das Online-Broadcasting-Umfeld verändert sich schnell. Moderne Content-Anbieter müssen in der Lage sein, ein breiteres Publikum zu bedienen, das über mehr Länder verteilt ist. Niedrige Latenzzeiten spielen dabei eine wichtige Rolle. Da Zuschauer Inhalte heute meist streamen, müssen moderne Broadcaster ihren Fokus auf Skalierbarkeit, Netzwerkstabilität und Sicherheit legen. Wir freuen uns auf der IBC unter anderem auf Gespräche zu folgenden Themen:

1. Streaming in großem Maßstab

Onlineinhalte werden immer beliebter. Laut Nielsen verbringen Verbraucher inzwischen mehr Zeit mit Streaming-Services als mit Kabelfernsehen. Erstere verzeichneten im vergangenen Jahr einen Zuwachs um fast 23 % und Letzteres einen Rückgang um 9 %.

Dieser Wandel bringt erhebliche Herausforderungen mit sich. Für ein optimales Nutzererlebnis sind niedrige Latenzzeiten, eine ausreichend hohe Auflösung und eine gewisse Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Anforderungen erforderlich. Im Januar 2021 passte sich zum Beispiel das Friends of Amstel Festival an die Gegebenheiten der Coronavirus-Pandemie an und wurde vollständig digital übertragen. Zu Spitzenzeiten lockten die Performances 750.000 gleichzeitige Streams und insgesamt 1,7 Millionen Zuschauer an.

Die Skalierbarkeit hängt im Wesentlichen von Ihrem Content Delivery Network (CDN) ab. Dank unseres breiten Erfahrungsschatzes und der Auszeichnung als „Customer's Choice“ kann Fastly Ihrem Unternehmen helfen, mit den Anforderungen Ihres Publikums Schritt zu halten.

2. Globale Netzwerkstabilität

Um Nutzern ein optimales Erlebnis zu bieten, müssen Inhalte auch bei lokalen Bandbreitenengpässen, globalen Infrastrukturangriffen und unerwarteter Kundennachfrage zuverlässig bereitgestellt werden. Netzwerkstabilität erfordert Redundanz, und moderne Broadcaster stellen zunehmend Verbindungen über mehrere CDNs her, um eine möglichst stabile und kostengünstige Auslieferung zu gewährleisten. Mit über 10 Jahren Erfahrung bei der Auslieferung von Inhalten für viele der größten Nachrichten- und Unterhaltungsmarken der Welt, ist Fastly mit sämtlichen Aspekten von MultiCDN bestens vertraut und ein guter Ansprechpartner in Sachen notwendige Praktiken zur Verbesserung von Verfügbarkeit, Observability und Netzwerkstabilität.

Ein wichtiger Bestandteil einer MultiCDN-Architektur für die Content-Bereitstellung ist das effiziente Routing von Inhalten an das jeweils am besten geeignete CDN. Wenn man bedenkt, dass jeder moderne Broadcaster wahrscheinlich seine eigene Definition des Begriffs „am besten geeignet“ hat, ist dies eine ziemliche Herausforderung. Einige Broadcaster legen Wert auf niedrige Latenzzeiten, andere auf eine hohe Bandbreite und wieder andere auf Kosteneffizienz. Vor fünf Jahren führte Fastly Media Shield ein, um Content Provider bei der effektiven und effizienten Steuerung ihrer MultiCDN-Implementierungen zu unterstützen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten zu senken und die verlorengegangene Transparenz über die Quality of Experience (QoE) wiederzuerlangen.

3. Sicherheit beim Streamen von Inhalten

In vielerlei Hinsicht werden Broadcaster immer mehr zu Technologieunternehmen, da sie ihre Assets schützen müssen. Zu den üblichen Bedrohungen gehören nicht nur illegale Raubkopien, sondern auch Sicherheitsprobleme, die durch Streaming und graue Märkte ermöglicht werden. Zu den automatisierten Angriffen gehören beispielsweise das Scraping von Services durch automatisierte Frameworks und Bots, die sich als echte Nutzer ausgeben.

Es gibt aber auch Schutzmechanismen. Dank der Token-Authentifizierung können Broadcaster darauf vertrauen, dass sich hinter einem Gerät ein Mensch befindet, selbst nach dem ersten Einloggen und CAPTCHA-Prüfungen. Forensische Wasserzeichen der nächsten Generation ermöglichen die schnelle Erstellung digital geschützter Inhalte, sodass die rechenintensive Videobearbeitung bereits während der Postproduktion erfolgen kann. Durch die VPN-Erkennung kann sichergestellt werden, dass Ihre Inhalte nur in Regionen mit aktiven Lizenzrechten verfügbar sind.

Broadcaster müssen wissen, in welchen Teil ihrer Infrastruktur sie investieren sollten und welche Partner sie bei der problemlosen Einführung von Sicherheitstechnologien unterstützen können. Fastly berät sie gerne.

Treffen Sie uns auf der IBC!

Fastly hat einige der größten Broadcaster bei der Auslieferung großer globaler Events und Unterhaltungsprogramme unterstützt – ob live oder on-demand. Wir treffen monatelange Vorbereitungen mit verschiedenen Teams, um diese Veranstaltungen für unsere Kunden zum Erfolg zu machen. Dabei haben wir festgestellt, dass die oben genannten entscheidenden Elemente für ein unvergessliches und zuverlässiges Zuschauererlebnis sorgen.

Wir würden uns freuen, Sie auf der IBC zu treffen!

IBC 2022 | Wieder im Messekomplex RAI Amsterdam

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