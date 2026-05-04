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Omeed Nosrati
Field CTO – Nord-, Mittel- und Südamerika
Omeed Nosrati ist Leiter für Go-to-Market und Business Development bei Fastly und auf SaaS und PaaS, Sicherheit sowie Edge-Technologie spezialisiert. Er konzentriert sich darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Wachstum durch eine starke technische Strategie, kundenorientierten Vertrieb und die Nutzung skalierbarer Plattformen voranzutreiben. Omeed begeistert sich dafür, das Potenzial von Menschen und deren Interaktion mit der Technologie maximal auszuschöpfen.
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