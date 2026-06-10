So ermöglichen Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge

Was passiert, wenn nicht-menschliche Nutzer zu rechtmäßigen Kunden werden?

KI-Systeme generieren einen wachsenden Anteil des Traffics im Netzwerk von Fastly und immer häufiger handeln einige dieser Systeme im Namen echter Nutzer. Sie können Informationen abrufen, Optionen vergleichen, Verfügbarkeiten prüfen, Fragen beantworten und Aufgaben autonom erledigen.

Und dieser Trend beschleunigt sich. Von Januar 2026 bis Mai 2026 beobachtete Fastly, dass KI-Anfragen um etwa 30 % gestiegen sind – etwa 6,5-mal schneller als der von Menschen verursachte Traffic im selben Zeitraum. Auf unserer Plattform macht der autonome Machine-to-Machine-Traffic, darunter Crawler, Bots, Agenten, API-gesteuerte Systeme und andere maschinell initiierte Interaktionen, fast die Hälfte aller Internetanfragen aus.

Die dem herkömmlichen Internet zugrunde liegende Infrastruktur war dafür nicht ausgelegt. Jahrelang wurde automatisierter Traffic standardmäßig als feindselig eingestuft. Bots bedeuteten Scraping, Betrug, Credential Stuffing, Inventory Hoarding oder Missbrauch. Sicherheitssysteme wurden so entwickelt, dass sie nicht-menschliches Verhalten standardmäßig blockierten, da dieses Verhalten meist bösartig war.

Jetzt wird es immer schwieriger, die Grenze zu ziehen. Ein KI-Agent, der Hotelpreise vergleicht oder Vorräte im Auftrag eines Kunden nachbestellt, stellt einen realen Nutzer dar. Er verfügt möglicherweise über Zahlungsdaten und ist autorisiert, Transaktionen autonom abzuschließen. Doch wenn er auf einer Website ankommt, sieht er oft genauso aus wie derselbe automatisierte Traffic, den Unternehmen seit Jahren herauszufiltern versuchen.

Unternehmen brauchen bessere Möglichkeiten, um zu entscheiden, welche Automatisierung Zugang haben darf.

Fastly und Skyfire ermöglichen Unternehmen genau das: die Überprüfung, welche KI-Agenten legitim sind, bevor ihnen Zugriff auf Services, Inhalte oder Transaktionen gewährt wird.

Sehen Sie, wie Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge ermöglichen

So hilft Skyfire Unternehmen dabei, KI-Agenten zu identifizieren und ihnen zu vertrauen

Skyfire ist eine agentische Handelsinfrastruktur, die KI-Agenten und den Plattformen, auf denen sie gehostet sind, zwei Dinge bietet, die ihnen derzeit fehlen: verifizierte Identität und die Möglichkeit zu bezahlen.

Auf der Identitätsseite stellt Skyfire KYA-Zugangsdaten (Know Your Agent) aus (tokenisierte Identität, die der Agent als Standard JSON Web Token mit sich führt). Ein KYA-Token teilt einem Händler oder Service Provider mit, wer der Agent ist, welchen Menschen oder welches Unternehmen er vertritt und ob er durch den Registrierungsprozess von Skyfire verifiziert wurde. Das Design lehnt sich an etablierte Compliance Frameworks wie Know Your Customer (KYC) und Know Your Business (KYB) an und ist angepasst an eine Klasse von Akteuren, die weder über Führerscheine noch über Gründungsdokumente verfügen.

Auf der Zahlungsseite bietet Skyfire Wallets, die sowohl Stablecoins als auch tokenisierte Kreditkarten unterstützen, sodass Agenten Transaktionen in Echtzeit abwickeln können. Ein Agent mit Skyfire-Zugangsdaten kann den Check-out in einem Standard-E-Commerce-Ablauf durchführen, den API-Zugriff je Aufruf bezahlen oder eine Mikrozahlung begleichen, ohne dass ein Mensch im Moment des Kaufs eine Kreditkarte zücken muss.

Für Unternehmen auf der Empfängerseite bietet Skyfire den Verifizierungslayer, mit dem sie einen finanzierten, verlässlichen Agenten von anonymer Automatisierung unterscheiden können. Publisher, Händler und Datenanbieter können Agenten-Traffic über ihre bestehende Webinfrastruktur, Sicherheitskontrollen und Authentifizierungslayer akzeptieren, ohne dass eine neue Plattform erforderlich ist.

So ermöglicht Fastly vertrauenswürdigen Agenten-Traffic

KI-Agenten arbeiten häufig innerhalb enger Ausführungsfenster. Ein Shopping-Agent, der beispielsweise Bestände bei mehreren Einzelhändlern prüft, muss möglicherweise mehrere Systeme gleichzeitig auswerten, bevor sich Bestände ändern oder Preise ablaufen. Das immer wieder Zurückkehren zu zentralisierten Systemen erzeugt Latenz, die sich in großem Maßstab schnell summiert.

Die Plattformdaten von Fastly zeigen , dass es bei KI-Traffic deutlich wahrscheinlicher als bei menschlichem Traffic ist, dass aktuelle Daten aus der Ursprungsinfrastruktur erforderlich sind, was die Notwendigkeit einer skalierbaren Durchsetzung näher an der Edge unterstreicht.

Mit zunehmendem agentischen Traffic werden ursprungszentrierte Durchsetzungsmodelle immer teurer und schwieriger zu skalieren. Genau hier wird die Edge-Infrastruktur entscheidend.

Die Sicherheitsprodukte von Fastly prüfen über 8 Billionen Anfragen pro Monat und schützen über 130.000 Apps und APIs. Skyfire hat seine identitäts- und zahlungsgestützten Zugangsdaten in die programmierbare Edge-Cloud-Plattform von Fastly integriert, sodass die Identitätsprüfung von Agenten und die Zahlungsvalidierung an den global verteilten POPs von Fastly erfolgen können, bevor eine Anfrage überhaupt die Ursprungsinfrastruktur erreicht.

Die Integration unterstützt mehrere Durchsetzungsmodelle:

Ein Händler kann verifizierten Agenten den Zugriff auf Produktkataloge und das Abschließen von Käufen gestatten, während für den Traffic nicht verifizierter Agenten ein Rate Limiting angewendet wird.

Ein Publisher kann Agenten mit gültigen Zahlungsnachweisen vollständigen Zugriff auf Inhalte gewähren, während er Agenten ohne Nachweis auf eine Paywall umleiten.

Ein Datenanbieter kann gestaffelte Preise basierend auf dem Volumen und der Häufigkeit von Agentenanfragen anwenden, wobei die Durchsetzung automatisch auf der Edge erfolgt.

In jedem Fall behält das Unternehmen die volle Kontrolle über seine Richtlinien. Skyfire liefert die Identitäts- und Zahlungssignale. Fastly stellt die Durchsetzungsumgebung bereit. Das Unternehmen entscheidet, was mit beiden geschieht.

So implementieren Sie Skyfire auf Fastly

Das KYA-Protokoll von Skyfire basiert auf einer Standard-Webinfrastruktur wie JWTs, OAuth2 und JWKS, was bedeutet, dass es sich nativ in den HTTP-Anfrage-Lebenszyklus einfügt, den die Fastly-Plattform bereits verwaltet: keine proprietären SDKs, kein Middleware-Layer, kein separates API-Gateway.

Für Unternehmen, die bereits Fastly Compute nutzen, ist die Aktivierung von Skyfire-verifiziertem Agenten-Traffic eher eine Konfigurationsänderung als ein Entwicklungsprojekt. Skyfire hat eine Referenzimplementierung entwickelt, die demonstriert, wie KYA-Token und Fastly Compute genutzt werden können, um die Identität von Agenten zu überprüfen und den Zugriff auf geschützte Inhalte und APIs auf der Edge zu steuern. Die Implementierung steht als offene Referenzimplementierung für Fastly-Kunden zur Verfügung, die daran interessiert sind, vertrauenswürdigen Agenten-Traffic zu aktivieren.

Besuchen Sie das Skyfire Fastly Compute Demo-Repository und folgen Sie den Anweisungen in der README-Datei.

Der Leitfaden führt Sie durch die Erstellung eines Skyfire-API-Schlüssels, das Onboarding Ihrer Käufer- und Verkäufer-Accounts, das Deployen der Fastly Compute-App und das Testen von Anfragen mit und ohne KYA-Token.