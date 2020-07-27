Sean Leach
Chief Product Architect, Fastly
Neue globale Studie bestätigt einen erwarteten Anstieg der Cybersecurity-Ausgaben im Jahr 2023 um 73 %
Wir freuen uns, Ihnen in unserem neuen Bericht „Feuer mit Feuer bekämpfen: Steigende Komplexität beeinträchtigt Cybersicherheitsstrategien“ die Ergebnisse unserer Umfrage unter IT- und Sicherheitsverantwortlichen vorstellen zu dürfen.
Mit dem Launch der Edge-Bereitstellung ist die Fastly Next-Gen WAF die erste Lösung in der Branche, die eine Unified-Lösung für Webanwendungs- und API-Sicherheit anbietet.
Die Fastly Next-Gen WAF (powered by Signal Sciences) schützt Anwendungen dort, wo sie bereitgestellt werden: on premise, in Containern, in der Cloud und inzwischen auch auf der Edge. Dies macht sie zur ersten und einzigen Unified Next-Gen WAF der Branche.
Fastly überzeugt im Gartner® Magic Quadrant™ 2021 mit starker Umsetzungsfähigkeit in der Kategorie „Web Application and API Protection“
Fastly wird in der Kategorie „Web Application and API Protection“ im Gartner Magic Quadrant 2021 zum Challenger gekürt.
Compute: Die JavaScript Unterstützung ohne Cold Starts oder erhöhte Sicherheitsrisiken, die Sie sich gewünscht hatten
JavaScript ist jetzt auch für WebAssembly und Compute verfügbar. So sind Sie noch schneller startklar – mit einer Sprache, mit der Sie bereits vertraut sind – und profitieren gleichzeitig von der Geschwindigkeit und Sicherheit, die Sie in einer Serverless-Build-Umgebung brauchen.
Alle an einem Strang: 4 Schritte in Richtung zentralisierte Sicherheitstools
Wir zeigen Ihnen vier wiederholbare Schritte, mit denen Sie Ihre technischen Schulden im Bereich Security abbauen, Ihre Apps und APIs sicherer machen und Ihre Sicherheitstools konsolidieren können.
Warum reichen Ihre Sicherheitstools nicht mehr aus?
Das Internet wird immer komplexer, API-gesteuerter und verteilter, und viele Security- und IT-Profis fragen sich, warum die Sicherheitstools, die vor einigen Jahren noch gut genug waren, plötzlich nicht mehr gut genug sind.
Fastly und Okta sorgen gemeinsam für Sicherheit auf Layer 7
Layer 7 ist ein primäres Angriffsziel auf die Sicherheit von Webanwendungen und APIs. Fastly und Okta haben sich zusammengetan, um Bedrohungsdaten auszutauschen, damit Sicherheits- und Entwicklungsteams ihre Systeme besser schützen können.
Entwicklungschefs: Sicherheit ist auch Ihre Aufgabe
Das Aufkommen von Secure DevOps hat dazu geführt, dass Sicherheitsexperten um die Aufmerksamkeit und Unterstützung ihrer Entwicklerkollegen buhlen. Aber was können Führungskräfte von Entwicklerteams tun, um die Lücke zu schließen? Wir haben vier Ideen für Sie zusammengestellt, wie Sie Sicherheit in Ihre DevOps-Kultur, Workflows und Ziele integrieren können.
Neue Regeln für die Web-App- und API-Sicherheit
Bei der Entwicklung von Webanwendungen und APIs hat sich in den letzten Jahrzehnten vieles verändert. Warum nicht bei der Sicherheit? Die Anwendungs- und API-Sicherheit braucht einen neuen Ansatz, der berücksichtigt, wie Anwendungen wirklich entwickelt werden und wie Teams tatsächlich zusammenarbeiten.
Die wenigen Anwendungen, die nicht auf der Edge entwickelt werden sollten
Progressive developers are increasingly using the edge of the network to power more performant and customized apps. With the use cases mounting, it seems there's very little that can't be built at the edge. And aside from a few exceptions, that just might be true.