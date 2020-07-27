Neue globale Studie bestätigt einen erwarteten Anstieg der Cybersecurity-Ausgaben im Jahr 2023 um 73 % Sean Leach Wir freuen uns, Ihnen in unserem neuen Bericht „Feuer mit Feuer bekämpfen: Steigende Komplexität beeinträchtigt Cybersicherheitsstrategien“ die Ergebnisse unserer Umfrage unter IT- und Sicherheitsverantwortlichen vorstellen zu dürfen. 30. November 2022

Mit dem Launch der Edge-Bereitstellung ist die Fastly Next-Gen WAF die erste Lösung in der Branche, die eine Unified-Lösung für Webanwendungs- und API-Sicherheit anbietet. Sean Leach Die Fastly Next-Gen WAF (powered by Signal Sciences) schützt Anwendungen dort, wo sie bereitgestellt werden: on premise, in Containern, in der Cloud und inzwischen auch auf der Edge. Dies macht sie zur ersten und einzigen Unified Next-Gen WAF der Branche. 08. Februar 2022

Fastly überzeugt im Gartner® Magic Quadrant™ 2021 mit starker Umsetzungsfähigkeit in der Kategorie „Web Application and API Protection“ Sean Leach Fastly wird in der Kategorie „Web Application and API Protection“ im Gartner Magic Quadrant 2021 zum Challenger gekürt. 22. September 2021

Compute: Die JavaScript Unterstützung ohne Cold Starts oder erhöhte Sicherheitsrisiken, die Sie sich gewünscht hatten Sean Leach JavaScript ist jetzt auch für WebAssembly und Compute verfügbar. So sind Sie noch schneller startklar – mit einer Sprache, mit der Sie bereits vertraut sind – und profitieren gleichzeitig von der Geschwindigkeit und Sicherheit, die Sie in einer Serverless-Build-Umgebung brauchen. 29. Juli 2021

Alle an einem Strang: 4 Schritte in Richtung zentralisierte Sicherheitstools Sean Leach Wir zeigen Ihnen vier wiederholbare Schritte, mit denen Sie Ihre technischen Schulden im Bereich Security abbauen, Ihre Apps und APIs sicherer machen und Ihre Sicherheitstools konsolidieren können. 26. Juli 2021

Warum reichen Ihre Sicherheitstools nicht mehr aus? Sean Leach Das Internet wird immer komplexer, API-gesteuerter und verteilter, und viele Security- und IT-Profis fragen sich, warum die Sicherheitstools, die vor einigen Jahren noch gut genug waren, plötzlich nicht mehr gut genug sind. 22. Juli 2021

Fastly und Okta sorgen gemeinsam für Sicherheit auf Layer 7 Sean Leach Layer 7 ist ein primäres Angriffsziel auf die Sicherheit von Webanwendungen und APIs. Fastly und Okta haben sich zusammengetan, um Bedrohungsdaten auszutauschen, damit Sicherheits- und Entwicklungsteams ihre Systeme besser schützen können. 16. April 2021

Entwicklungschefs: Sicherheit ist auch Ihre Aufgabe Sean Leach Das Aufkommen von Secure DevOps hat dazu geführt, dass Sicherheitsexperten um die Aufmerksamkeit und Unterstützung ihrer Entwicklerkollegen buhlen. Aber was können Führungskräfte von Entwicklerteams tun, um die Lücke zu schließen? Wir haben vier Ideen für Sie zusammengestellt, wie Sie Sicherheit in Ihre DevOps-Kultur, Workflows und Ziele integrieren können. 10. März 2021

Neue Regeln für die Web-App- und API-Sicherheit Sean Leach Bei der Entwicklung von Webanwendungen und APIs hat sich in den letzten Jahrzehnten vieles verändert. Warum nicht bei der Sicherheit? Die Anwendungs- und API-Sicherheit braucht einen neuen Ansatz, der berücksichtigt, wie Anwendungen wirklich entwickelt werden und wie Teams tatsächlich zusammenarbeiten. 08. Februar 2021