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Fastly überzeugt im Gartner® Magic Quadrant™ 2021 mit starker Umsetzungsfähigkeit in der Kategorie „Web Application and API Protection“

Sean Leach

Chief Product Architect, Fastly

Firmennews

Wir feiern, dass Gartner uns im Magic Quadrant 2021 in der Kategorie „Web Application and API Protection“ (WAAP) zum Challenger gekürt hat. Umsetzungsfähigkeit ist ein entscheidender Aspekt in der Magic Quadrant-Matrix von Gartner, und unser beeindruckender Sprung von Visionär zu Challenger in der diesjährigen Bewertung zeigt, dass wir in einem hart umkämpften Markt Ergebnisse liefern. 

Infolge der Übernahme von Signal Sciences im Oktober 2020 konnten wir unser WAAP-Portfolio wesentlich erweitern und so auf globaler Ebene bedarfsgesteuerten Schutz von Apps und APIs (cloudnativ, legacy oder serverlos) über jede Architektur hinweg anbieten.Wir glauben, dass Gartner uns nicht zuletzt aufgrund dieser wichtigen Übernahme und unserer Position auf dem Markt für Sicherheit im Quadranten „Challenger“ aufgenommen hat.

Kunden bestätigen Fastlys Umsetzungsfähigkeit

Denn bereits im März 2021 wurde Fastly im Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“ Bericht als „Customer's Choice“ für Web Application Firewalls aufgeführt. In diesem Bericht haben wir eine der besten Gesamtbewertungen erhalten und waren der einzige Anbieter, der es drei Jahre in Folge auf diese Liste geschafft hat. Die Kunden gaben unserer Next-Gen WAF im Schnitt 4,9 von 5,0 Sternen und 94 % sagten, dass sie sie weiterempfehlen würden. Hier ist nur ein Beispiel für hervorragendes Feedback von einem Kunden: 

„Unglaublich schnell zu implementieren, unfassbar leistungsstark. Dies ist ein hervorragendes Produkt, von dem die Onlinepräsenz jedes Unternehmens profitieren kann.“ – Senior Manager Application Experience, Fertigung 

Innovationen in unserem Sicherheitsangebot

Wir integrieren Fastly und Signal Sciences zügig und arbeiten kontinuierlich an Innovationen. Im Rahmen der Beta-Verfügbarkeit des Signal Sciences Agent auf unserer Edge-Cloud-Plattform haben wir die anfängliche Einrichtung und Bereitstellung des Agent, die Erkennung und Blockierung von Angriffen sowie die Abwehr von Fehlalarmen („False Positives“) aktiviert. Im Moment arbeiten wir daran, sicherzustellen, dass die Edge-Bereitstellung vollständig produktionsreif ist und volle Funktionsgleichheit mit unseren anderen Bereitstellungsoptionen für unsere Next-Gen WAF bietet, darunter cloudgehostete Container, Webserver-Instanzen und verschiedene Ingress-Punkte wie API Gateways. 

Die Agent-Integration auf der Edge wird eine weitere Bereitstellungsmethode für Sicherheitslösungen darstellen und Ihnen zu besseren Sicherheitsentscheidungen verhelfen. Indem Sie Sicherheitsrichtlinien auf der Edge durchsetzen, können Sie Angriffe schneller abwehren und so Ihre Origin-Server schützen. Unser enormes Edge-Netzwerk ist in Kombination mit den präzisen Erkennungsfunktionen von Signal Sciences einfach unschlagbar.

Wir werden Sie auch über weitere Neuerungen auf dem Laufenden halten. Lesen Sie hier den vollständigen Gartner Magic Quadrant 2021 Bericht für die Kategorie „Web Application and API Protection“

Gartner Magic Quadrant for Web Application and API Protection, Jeremy D'Hoinne, Rajpreet Kaur, John Watts, Adam Hils, Shilpi Handa, 20. September 2021.

Gartner, Magic Quadrant for Web Application Firewalls, Jeremy D'Hoinne, Adam Hils, Rajpreet Kaur, John Watts, 19. Oktober 2020.

Anerkannt als Signal Sciences in 2019–2020. Fastly hat die Übernahme von Signal Sciences am 1. Oktober 2020 abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie in dieser Pressemitteilung

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Services, die in seinen Publikationen vorgestellt werden, und empfiehlt Technologieanwendern auch nicht, sich nur auf die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen festzulegen. Die Publikationen über Gartners Forschungsergebnisse repräsentieren die Meinungen von Gartners Forschungsorganisation und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Untersuchung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

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