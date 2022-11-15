Wayne Thayer
Senior Director of Engineering, Fastly
TLS wird dank BoringSSL sicherer
Wir haben OpenSSL durch BoringSSL ersetzt, um die Häufigkeit von CVEs zu reduzieren und die Sicherheit unseres TLS-Terminierungssystems für unsere Kunden zu erhöhen.
So schützt Fastly seine Kunden vor groß angelegten DDoS-Angriffen wie dem neuartigen „Rapid Reset“-Angriff
Fastlys Traffic blieb vom DDoS-Angriff „Rapid Reset“ verschont, da wir im Vergleich zu anderen Anbietern in der Lage sind, Angriffe automatisch zu erkennen und uns davor zu schützen.
Wir stellen vor: Certainly – Fastlys eigene TLS Certification Authority
Certainly ist die neue vertrauenswürdige Instanz von Fastly (Certification Authority, CA), die Transport Layer Security (TLS)-Zertifikate herausgibt.
TSL-Verschlüsselung: Warum größer nicht zwangsläufig besser ist | Fastly
Für die TLS-Schlüsselgröße wird eine Länge von 2048 Bit empfohlen, was aber nicht bedeutet, dass größere bzw. kleinere Schlüssel nicht zulässig wären. In diesem Beitrag beleuchten wir die verschiedenen TLS-Schlüsselgrößen, indem wir die Funktion des TLS-Zertifikats und die von TLS angewendeten kryptografischen Abläufe untersuchen.