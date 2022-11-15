TLS wird dank BoringSSL sicherer Roberto Guimaraes, Wayne Thayer Wir haben OpenSSL durch BoringSSL ersetzt, um die Häufigkeit von CVEs zu reduzieren und die Sicherheit unseres TLS-Terminierungssystems für unsere Kunden zu erhöhen. 18. Januar 2024

So schützt Fastly seine Kunden vor groß angelegten DDoS-Angriffen wie dem neuartigen „Rapid Reset“-Angriff Frederik Deweerdt, Marcus Barczak, + 2 mehr Fastlys Traffic blieb vom DDoS-Angriff „Rapid Reset“ verschont, da wir im Vergleich zu anderen Anbietern in der Lage sind, Angriffe automatisch zu erkennen und uns davor zu schützen. 25. Oktober 2023

Wir stellen vor: Certainly – Fastlys eigene TLS Certification Authority Wayne Thayer Certainly ist die neue vertrauenswürdige Instanz von Fastly (Certification Authority, CA), die Transport Layer Security (TLS)-Zertifikate herausgibt. 21. Februar 2023