Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet Kim Ogletree Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5. 07. Juli 2026

Fastly tritt der Agentic AI Foundation (AAIF) bei, um die Interoperabilität von Edge-KI zu fördern Tracy Hinds Fastly tritt der AAIF bei, um offene Standards für die Interoperabilität von Edge-KI zu gestalten. Erhalten Sie eine sichere, submillisekundengenaue Ausführung für autonome Unteraufgaben mit unserem MCP-Server. 18. Mai 2026

Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft Jesse von Doom Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft – mit 5/5 Punkten für Performance und Entwicklererfahrung. Lesen Sie den Bericht. 24. März 2026

Robuste Architekturen für hohe Verfügbarkeit Laura Thomson, Inés Sombra, + 1 mehr Fastlys Fokus auf robuste Architektur schützt vor Ausfällen, minimiert etwaige Auswirkungen und gewährleistet Verfügbarkeit, ohne die Performance zu beeinträchtigen. 14. November 2025

Die siebte Auszeichnung von Fastly als „Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice“ Kim Ogletree Fastly wurde zum „2025 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for Cloud WAAP” ernannt und damit zum siebten Mal in Folge aufgrund des Vertrauens und der Bewertungen seiner Kunden ausgezeichnet. 01. Oktober 2025

Sustainability Dashboard: Beleuchten Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck Eoghan Kelly Das Sustainability Dashboard von Fastly bietet sofortigen Zugriff auf strombezogene Scope-2- und Scope-3-Emissionsdaten. Verstehen und optimieren Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck mühelos. 09. September 2025

Die wirtschaftlichen Vorteile der Anwendungssicherheitslösungen von Fastly David King Erfahren Sie, wie die WAAP-Lösungen von Fastly Conversions steigern, die Produktivität erhöhen und die Kosten senken. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Forrester TEI-Studie. 10. April 2025

Forrester Wave™ zeichnet Fastlys Next-Gen WAF als „Strong Performer“ aus Lorraine Bellon Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass „The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025“ Fastlys Next-Gen WAF als „Strong Performer“ ausgezeichnet hat. 20. März 2025

Erstellen, Speichern und Skalieren: Fastly Object Storage ohne Egress-Kosten ist da Jesse von Doom Haben Sie genug von hohen Speicherkosten? Fastly Object Storage bietet stets kostenlosen ausgehenden Datentransfer und eine übersichtliche Preisgestaltung, sodass Sie Ihre Innovation umsetzen können, ohne Ihr Budget zu sprengen. 12. Dezember 2024

Bot-Kriege: Wie schädliche Bots Unternehmen schaden Daniel Corbett, James Nguyen Entdecken Sie Einblicke aus unserer Umfrage unter 500 IT- und Sicherheitsverantwortlichen zu den Auswirkungen bösartiger Bots auf Unternehmen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre digitalen Vermögenswerte effektiv schützen. 27. August 2024

Sämtliche Ankündigungen unseres ersten Fastly Special Events Anil Dash Fastly macht das Internet in Echtzeit zu einem besseren Ort! Falls Sie unser allererstes Special Event für Entwickler verpasst haben, finden Sie hier alle Highlights, Features und die schönsten Momente des Tages. 20. Juni 2024

5 gute Gründe für Ihre Teilnahme an Xcelerate London Shelly Kolvitz Lassen Sie sich unser inspirierendes Event Xcelerate London nicht entgehen. Seien Sie dabei und gewinnen Sie Einblicke von Branchenführern, nehmen Sie an praxisbezogenen Workshops teil und knüpfen Sie Kontakte zu Branchenkollegen. 08. Mai 2024

Sechs Jahre in Folge: Fastly wurde ein weiteres Mal zum „Customers’ Choice“ für Cloud WAAP gekürt Kim Ogletree Fastly wurde in Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection 2024 zum „Customers’ Choice“ gekürt. 01. Mai 2024

Bot-Management leicht gemacht Liz Hurder, Akil Muralidharan So spürt Fastlys Bot-Management bösartige Bots auf, um Ihre Anwendungen und Websites zu schützen und das Nutzererlebnis zu verbessern. Erfahren Sie mehr über die einzelnen Funktionen. 02. April 2024

One Fastly: Einheitlicher Login für Fastly und Signal Sciences Sanjeev Nagvekar, Krishnan Ramachandran Mit dem neuen und einheitlichen Login-Erlebnis für die Konsolen von Fastly und Signal Sciences wird der Zugang zu unseren Produkten und Services noch einfacher und bequemer. 04. März 2024

Neue Sicherheitsanforderungen des Weißen Hauses und des Office of the National Cyber Director Anil Dash, Luke Wagner Das Weiße Haus und das Office of the National Cyber Director fordern die Einführung speichersicherer Sprachen, und wir sehen die Möglichkeit, auch bei bestehendem Code für mehr Speichersicherheit zu sorgen. 27. Februar 2024

Fastly Packages wurden aktualisiert Dom Soegono, Delen Trance Die Produkt-Packages von Fastly sind jetzt noch besser. Informieren Sie sich über die neuesten Funktionen unseres Netzwerkservices-Package und mehr! 22. Januar 2024

Fastly ist in Sachen Time to First Byte unschlagbar Lucas Olslund Fastly ist um 29 % schneller als Edgio, wenn es um die Auslieferung des ersten Bytes geht. Dies schlägt sich auch positiv im LCP und in der Performance nieder. 08. Dezember 2023

Testen Sie Fastly kostenlos über den AWS Marketplace Mili Mathews Ab sofort können Sie das Fastly CDN über den AWS Marketplace ganz einfach kostenlos und unverbindlich testen. 05. Dezember 2023