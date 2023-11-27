Firmennews
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Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet
Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5.
Fastly tritt der Agentic AI Foundation (AAIF) bei, um die Interoperabilität von Edge-KI zu fördern
Fastly tritt der AAIF bei, um offene Standards für die Interoperabilität von Edge-KI zu gestalten. Erhalten Sie eine sichere, submillisekundengenaue Ausführung für autonome Unteraufgaben mit unserem MCP-Server.
Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft
Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft – mit 5/5 Punkten für Performance und Entwicklererfahrung. Lesen Sie den Bericht.
Robuste Architekturen für hohe Verfügbarkeit
Fastlys Fokus auf robuste Architektur schützt vor Ausfällen, minimiert etwaige Auswirkungen und gewährleistet Verfügbarkeit, ohne die Performance zu beeinträchtigen.
Die siebte Auszeichnung von Fastly als „Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice“
Fastly wurde zum „2025 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for Cloud WAAP” ernannt und damit zum siebten Mal in Folge aufgrund des Vertrauens und der Bewertungen seiner Kunden ausgezeichnet.
Sustainability Dashboard: Beleuchten Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck
Das Sustainability Dashboard von Fastly bietet sofortigen Zugriff auf strombezogene Scope-2- und Scope-3-Emissionsdaten. Verstehen und optimieren Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck mühelos.
Die wirtschaftlichen Vorteile der Anwendungssicherheitslösungen von Fastly
Erfahren Sie, wie die WAAP-Lösungen von Fastly Conversions steigern, die Produktivität erhöhen und die Kosten senken. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Forrester TEI-Studie.
Forrester Wave™ zeichnet Fastlys Next-Gen WAF als „Strong Performer“ aus
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass „The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025“ Fastlys Next-Gen WAF als „Strong Performer“ ausgezeichnet hat.
Erstellen, Speichern und Skalieren: Fastly Object Storage ohne Egress-Kosten ist da
Haben Sie genug von hohen Speicherkosten? Fastly Object Storage bietet stets kostenlosen ausgehenden Datentransfer und eine übersichtliche Preisgestaltung, sodass Sie Ihre Innovation umsetzen können, ohne Ihr Budget zu sprengen.
Bot-Kriege: Wie schädliche Bots Unternehmen schaden
Entdecken Sie Einblicke aus unserer Umfrage unter 500 IT- und Sicherheitsverantwortlichen zu den Auswirkungen bösartiger Bots auf Unternehmen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre digitalen Vermögenswerte effektiv schützen.
Sämtliche Ankündigungen unseres ersten Fastly Special Events
Fastly macht das Internet in Echtzeit zu einem besseren Ort! Falls Sie unser allererstes Special Event für Entwickler verpasst haben, finden Sie hier alle Highlights, Features und die schönsten Momente des Tages.
5 gute Gründe für Ihre Teilnahme an Xcelerate London
Lassen Sie sich unser inspirierendes Event Xcelerate London nicht entgehen. Seien Sie dabei und gewinnen Sie Einblicke von Branchenführern, nehmen Sie an praxisbezogenen Workshops teil und knüpfen Sie Kontakte zu Branchenkollegen.
Sechs Jahre in Folge: Fastly wurde ein weiteres Mal zum „Customers’ Choice“ für Cloud WAAP gekürt
Fastly wurde in Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection 2024 zum „Customers’ Choice“ gekürt.
Bot-Management leicht gemacht
So spürt Fastlys Bot-Management bösartige Bots auf, um Ihre Anwendungen und Websites zu schützen und das Nutzererlebnis zu verbessern. Erfahren Sie mehr über die einzelnen Funktionen.
One Fastly: Einheitlicher Login für Fastly und Signal Sciences
Mit dem neuen und einheitlichen Login-Erlebnis für die Konsolen von Fastly und Signal Sciences wird der Zugang zu unseren Produkten und Services noch einfacher und bequemer.
Neue Sicherheitsanforderungen des Weißen Hauses und des Office of the National Cyber Director
Das Weiße Haus und das Office of the National Cyber Director fordern die Einführung speichersicherer Sprachen, und wir sehen die Möglichkeit, auch bei bestehendem Code für mehr Speichersicherheit zu sorgen.
Fastly Packages wurden aktualisiert
Die Produkt-Packages von Fastly sind jetzt noch besser. Informieren Sie sich über die neuesten Funktionen unseres Netzwerkservices-Package und mehr!
Fastly ist in Sachen Time to First Byte unschlagbar
Fastly ist um 29 % schneller als Edgio, wenn es um die Auslieferung des ersten Bytes geht. Dies schlägt sich auch positiv im LCP und in der Performance nieder.
Testen Sie Fastly kostenlos über den AWS Marketplace
Ab sofort können Sie das Fastly CDN über den AWS Marketplace ganz einfach kostenlos und unverbindlich testen.
Das sagen unsere Kunden: Für Forrester ist Fastly Compute ein „Leader“
Fastly wurde in „The Forrester New Wave™: Edge Development Platforms“ für das 4. Quartal 2023 zum „Leader“ gekürt