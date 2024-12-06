Wie die Übernahme durch Fastly den Datenschutz bei Glitch verbessert hat

Die Branchenerfahrung hat uns Entwickler gelehrt, uns Sorgen zu machen, wenn unsere Lieblingsanwendungen und -services von anderen Unternehmen übernommen werden. Manchmal bedeuten solche Übernahmen, dass wir unsere geliebte Arbeit größtenteils aufgeben oder – noch schlimmer – ganz einstellen müssen. Als Positivbeispiel möchten wir einen Beitrag zur Privacy Week leisten, in dem wir aufzeigen, wie zahlreiche Services von Glitch von der Übernahme durch Fastly profitiert haben, insbesondere wenn es um den Datenschutz innerhalb unserer Community geht.

Für den Fall, dass Sie es verpasst haben: Fastly hat Glitch im Mai dieses Jahres übernommen . Wir sehen Glitch als freundlichen Ort, an dem jeder mithilfe eines einzigartigen Coding-Editors, der Möglichkeit, Full-Stack-Apps in Sekundenschnelle zu erstellen, und einer aufgeschlossenen Community von Entwicklern und Webenthusiasten zur Entwicklung des Webs beiträgt.

Zu jeder Übernahme gehört eine Due-Diligence-Prüfung, die es dem Käufer ermöglicht, Einblicke in das Unternehmen, seine Mitarbeiter und seine Arbeitsweise zu gewinnen. Im Zuge dessen haben wir Fastly tatkräftig unterstützt und gemeinsam eine Übersicht über sämtliche Systeme erstellt, mit denen Entwickler interagieren, um unsere Services zu nutzen. Das Ergebnis: Ein noch stärkerer Fokus auf Compliance im Bereich Datenverarbeitung und bessere Einblicke in Bereiche, in denen wir unsere Compliance noch klarer und sicherer gestalten können.

Zum Datenschutz gibt es mehrere, noch nicht ganz ausgereifte Richtlinien, die jedoch auf Grundsätzen beruhen, die unserer Meinung nach zu einem stärkeren und gesünderen Internet beitragen. Man sollte in Sachen Datenschutz die Zügel in der Hand haben und sich nicht darüber wundern, wie andere Leute Daten missbrauchen. Wir nehmen die Modellierung und Operationalisierung des Datenschutzes für unsere Entwickler-Community sehr ernst und bieten Ihnen so einen guten Ausgangspunkt für die Entwicklung Ihrer eigenen Anwendungen.

Grundsätzlich sammelte Glitch bislang nur dann Daten, wenn es unbedingt notwendig war, was auch den bestehenden Praktiken und der Philosophie von Fastly entspricht. Man hört oft, dass andere Unternehmen sich im Gegensatz zu Fastly bevorzugt auf das Risikomanagement konzentrieren – häufig zum Leid der Entwickler. Dem Datenschutzansatz von Fastly ist es zu verdanken, dass wir uns von unserem Startup-Ansatz, bei dem es hauptsächlich darum ging, geltende Vorgaben zu erfüllen, zu einer einheitlicheren, stärkeren und aufschlussreicheren Datenschutzrichtlinie vorgearbeitet haben, deren Ausgangspunkt und Ziel der Nutzer ist.

Unsere Verfahren zur Datenlöschung sind dank Fastly robuster geworden und werden durch die bestehende Disziplin und Praxis von Fastly unterstützt. Die Rechtsabteilung und der Kundenservice des Unternehmens helfen uns, diese Aufgaben besser zu bewältigen. Die Fastly Teams haben von Anfang an unseren Fokus auf die Community verstanden. Sie wussten, dass wir unsere Nutzer schützen möchten, und haben uns bei der Stärkung dieses Schutzes unterstützt.

Glitch war es schon immer ein Anliegen, es den Entwicklern so leicht wie möglich zu machen – insbesondere durch einfache und unmissverständliche Servicebedingungen. Bei uns stehen die Community und Menschen im Mittelpunkt. Da eine Übernahme aber ein anstrengender Prozess ist, der Entwicklern wie uns ein hohes Maß an Vertrauen abfordert, standen wir der Sache also, vorsichtig ausgedrückt, mit einer gewissen Skepsis gegenüber.

Bei jeder Übernahme ändern sich die Servicebedingungen. Anstelle von drakonischen Rechtsansprüchen oder heimlicher Kontrolle hat uns das Rechtsteam von Fastly aber dabei geholfen, die Datenschutzrechte für unsere Community zu stärken, indem es unseren Bedingungen für den Umgang mit Daten und deren Verarbeitung mehr Tiefe und Nachdruck verliehen und unsere einfache Sprache beibehalten und ihr den nötigen Feinschliff gegeben hat.

Die Community in den Mittelpunkt zu stellen, ist nicht immer leicht. Aber nachdem wir die Bereitschaft von Fastly gesehen haben, unseren Community-Fokus zu wahren und zu stärken, war uns klar, dass wir die richtige Entscheidung getroffen hatten. Und das Beste daran ist, dass unsere Entwickler darauf vertrauen können, dass ihre Daten nicht nur sicher sind und richtig gehandhabt werden, sondern dass dies auch in Zukunft so bleibt.

Dieser Blogpost erscheint unter der Rubrik „Privacy Week“. Hier veröffentlicht Fastly Wissenswertes über engmaschige Integrationsmöglichkeiten für Datenschutzpraktiken und -technologien in die Strukturen des Internets.