Datenschutz
Warum präzise Traffic-Blockierung die herkömmliche IP-Blockierung übertrifft
Erfahren Sie, warum präzise Traffic-Blockierung herkömmlicher IP-Blockierung überlegen ist. Entdecken Sie, wie Layer-7-Kontrollen, Edge Computing, Token-Validierung und Echtzeitsicherheit Piraterie reduzieren, ohne legitime Nutzer zu stören.
Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können
Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können.
AppSec im 1. Quartal 2025: Trends aus Fastlys neuestem Bericht
Fastly’s Bedrohungsbericht für das 1. Quartal 2025: Wichtige Einblicke zu Webangriffen, Bot-Traffic und wie Sie Ihre Apps und APIs schützen können. Jetzt den vollständigen Bericht lesen.
Die Zukunft der Geräteerkennung im Web
Im Zuge der datenschutzkonformen Weiterentwicklung der Geräteerkennung liefern Client Hints und andere Lösungen Entwicklern vielversprechende Möglichkeiten, um ihren Nutzern bessere Erlebnisse zu bieten.
TLS wird dank BoringSSL sicherer
Wir haben OpenSSL durch BoringSSL ersetzt, um die Häufigkeit von CVEs zu reduzieren und die Sicherheit unseres TLS-Terminierungssystems für unsere Kunden zu erhöhen.
Firefox und Fastly unternehmen einen weiteren Schritt zur Verbesserung des Datenschutzes im Internet
Mit Fastly als Oblivious HTTP (OHTTP)-Anbieter für Firefox machen Fastly und Mozilla einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung eines sichereren Internets mit erweitertem Datenschutz.
So sorgen wir für eine bessere TLS Certification Authority
Die Verwaltung von Zertifikaten kann zeitaufwendig sein, aber Certainly, Fastlys eigene Certification Authority, vereinfacht den Prozess. Erfahren Sie hier die Hintergründe.
Fastly präsentiert: Mutual TLS
Wir freuen uns ankündigen zu können, dass Fastlys Unterstützung von Mutual TLS (mTLS) für die wechselseitige Authentifizierung und Verschlüsselung der Netzwerkkommunikation ab sofort für alle Kunden verfügbar ist.
Datenschutz im Internet mit Oblivious HTTP
Wir freuen uns, das neueste Produkt in unserem Datenschutzportfolio ankündigen zu können: das Fastly OHTTP-Relay, das für ausgewählte Partner jetzt als Betaversion erhältlich ist.
Erkennung von Unregelmäßigkeiten mithilfe von Client Hints
Erfahren Sie, wie User-Agent Client Hints funktionieren, entdecken Sie datenschutzrelevante Features und lernen Sie, wie Sie die mangelnde Akzeptanz und Unvollständigkeit dieses neuen Standards nutzen können, um Verhaltensunterschiede zu erkennen.
Ein Gespräch über QUIC mit Jana Iyengar: Die Neugestaltung grundlegender Standards im Web
Ein aufschlussreiches Gespräch mit Jana Iyengar, VP of Product Infrastructure Services bei Fastly, über die Arbeit mit einer ganzen Community brillanter Nutzer an der Neugestaltung der grundlegenden Standards für das Internet, das wir alle tagtäglich nutzen.
Private Access Tokens und die Zukunft der Betrugsbekämpfung
Erfahren Sie, wie das neue Autorisierungsprotokoll „Private Access Tokens“ den Kampf von DevOps-Teams und Sicherheitsexperten gegen betrügerische Aktivitäten verändert:
Wie die Übernahme durch Fastly den Datenschutz bei Glitch verbessert hat
Eine Partnerschaft ist nicht immer einfach – vor allem, wenn es um #Datenschutz geht – aber bei Fastly und Glitch waren von Anfang an einer Meinung. Was wir brauchen, ist eine konsistente, leistungsfähige und leicht verständliche #Datenschutzrichtlinie, deren Anfang und Ziel der Nutzer ist.
Auftakt zur Privacy Week bei Fastly
Nie zuvor gab es einen Ort, an dem wir wie im Internet miteinander interagieren, Geschäfte abwickeln, lernen und uns selbst verwirklichen können. Die zugrundeliegenden Mechanismen des Internets sorgen allerdings für beträchtliches Missbrauchspotenzial durch Überwachungstechnologien, die unser Verhalten, unsere Interessen und sogar unsere persönlichen Beziehungen unbefugt tracken.