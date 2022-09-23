Warum präzise Traffic-Blockierung die herkömmliche IP-Blockierung übertrifft Simon Wistow Erfahren Sie, warum präzise Traffic-Blockierung herkömmlicher IP-Blockierung überlegen ist. Entdecken Sie, wie Layer-7-Kontrollen, Edge Computing, Token-Validierung und Echtzeitsicherheit Piraterie reduzieren, ohne legitime Nutzer zu stören. 09. April 2026

Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können Noel Penzer Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können. 05. März 2026

AppSec im 1. Quartal 2025: Trends aus Fastlys neuestem Bericht David King Fastly’s Bedrohungsbericht für das 1. Quartal 2025: Wichtige Einblicke zu Webangriffen, Bot-Traffic und wie Sie Ihre Apps und APIs schützen können. Jetzt den vollständigen Bericht lesen. 03. Juni 2025

Die Zukunft der Geräteerkennung im Web Andrew Betts Im Zuge der datenschutzkonformen Weiterentwicklung der Geräteerkennung liefern Client Hints und andere Lösungen Entwicklern vielversprechende Möglichkeiten, um ihren Nutzern bessere Erlebnisse zu bieten. 08. Februar 2024

TLS wird dank BoringSSL sicherer Roberto Guimaraes, Wayne Thayer Wir haben OpenSSL durch BoringSSL ersetzt, um die Häufigkeit von CVEs zu reduzieren und die Sicherheit unseres TLS-Terminierungssystems für unsere Kunden zu erhöhen. 18. Januar 2024

Firefox und Fastly unternehmen einen weiteren Schritt zur Verbesserung des Datenschutzes im Internet Jana Iyengar Mit Fastly als Oblivious HTTP (OHTTP)-Anbieter für Firefox machen Fastly und Mozilla einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung eines sichereren Internets mit erweitertem Datenschutz. 12. Oktober 2023

So sorgen wir für eine bessere TLS Certification Authority Shiloh Heurich Die Verwaltung von Zertifikaten kann zeitaufwendig sein, aber Certainly, Fastlys eigene Certification Authority, vereinfacht den Prozess. Erfahren Sie hier die Hintergründe. 07. September 2023

Fastly präsentiert: Mutual TLS Shane Burgess Wir freuen uns ankündigen zu können, dass Fastlys Unterstützung von Mutual TLS (mTLS) für die wechselseitige Authentifizierung und Verschlüsselung der Netzwerkkommunikation ab sofort für alle Kunden verfügbar ist. 10. Mai 2023

Datenschutz im Internet mit Oblivious HTTP Simon Kuhn Wir freuen uns, das neueste Produkt in unserem Datenschutzportfolio ankündigen zu können: das Fastly OHTTP-Relay, das für ausgewählte Partner jetzt als Betaversion erhältlich ist. 15. März 2023

Erkennung von Unregelmäßigkeiten mithilfe von Client Hints Fastly Security Research Team, Simran Khalsa Erfahren Sie, wie User-Agent Client Hints funktionieren, entdecken Sie datenschutzrelevante Features und lernen Sie, wie Sie die mangelnde Akzeptanz und Unvollständigkeit dieses neuen Standards nutzen können, um Verhaltensunterschiede zu erkennen. 19. Oktober 2022

Ein Gespräch über QUIC mit Jana Iyengar: Die Neugestaltung grundlegender Standards im Web Anil Dash Ein aufschlussreiches Gespräch mit Jana Iyengar, VP of Product Infrastructure Services bei Fastly, über die Arbeit mit einer ganzen Community brillanter Nutzer an der Neugestaltung der grundlegenden Standards für das Internet, das wir alle tagtäglich nutzen. 28. September 2022

Private Access Tokens und die Zukunft der Betrugsbekämpfung Robert Gibson Erfahren Sie, wie das neue Autorisierungsprotokoll „Private Access Tokens“ den Kampf von DevOps-Teams und Sicherheitsexperten gegen betrügerische Aktivitäten verändert: 27. September 2022

Wie die Übernahme durch Fastly den Datenschutz bei Glitch verbessert hat Jesse von Doom Eine Partnerschaft ist nicht immer einfach – vor allem, wenn es um #Datenschutz geht – aber bei Fastly und Glitch waren von Anfang an einer Meinung. Was wir brauchen, ist eine konsistente, leistungsfähige und leicht verständliche #Datenschutzrichtlinie, deren Anfang und Ziel der Nutzer ist. 26. September 2022