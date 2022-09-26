Jesse von Doom
Head of Product, Developer Experience, Fastly
Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft
Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft – mit 5/5 Punkten für Performance und Entwicklererfahrung. Lesen Sie den Bericht.
Erstellen, Speichern und Skalieren: Fastly Object Storage ohne Egress-Kosten ist da
Haben Sie genug von hohen Speicherkosten? Fastly Object Storage bietet stets kostenlosen ausgehenden Datentransfer und eine übersichtliche Preisgestaltung, sodass Sie Ihre Innovation umsetzen können, ohne Ihr Budget zu sprengen.
Fastly für Glitch mit dem DEVIES Award 2023 ausgezeichnet
Fastly wurde für Glitch in der Kategorie „Developer Environments & Coding Tools“ mit dem DEVIES Award 2023 ausgezeichnet.
Wie die Übernahme durch Fastly den Datenschutz bei Glitch verbessert hat
Eine Partnerschaft ist nicht immer einfach – vor allem, wenn es um #Datenschutz geht – aber bei Fastly und Glitch waren von Anfang an einer Meinung. Was wir brauchen, ist eine konsistente, leistungsfähige und leicht verständliche #Datenschutzrichtlinie, deren Anfang und Ziel der Nutzer ist.