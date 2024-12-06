Wir stellen vor: Response Security Service

Unternehmen fällt es schwer, mit der immer komplexeren Cybersecurity Schritt zu halten. Das liegt zum einen daran, dass die Bedrohungslandschaft sich rapide verändert , zum anderen aber auch an der Tatsache, dass Teams unterbesetzt sind. Laut Forbes leidet der Markt unter einem Fachkräftemangel, was zur Folge hat, dass Experten hart umkämpft und Sicherheitsteams überlastet sind.

Deshalb möchten wir Ihnen heute unseren Response Security Service vorstellen – ein Managed-Service-Angebot, mit dem Sie rund um die Uhr direkten Zugriff auf unser Customer Security Operations Center (CSOC) erhalten, das Sie dabei unterstützt, sich auf mögliche Angriffe vorzubereiten und darauf zu reagieren. Dieser Service wird als Add-on zu unserer preisgekrönten Next-Gen WAF (ehemals Signal Sciences) angeboten und soll als Erweiterung Ihrer internen Sicherheitsteams dienen. Die folgenden drei Aspekte stehen dabei im Vordergrund:

Kürzere Antwortzeiten

Eine schnelle Reaktion ist bei Cyberangriffen entscheidend. Wie schnell Sie reagieren können, hängt von Faktoren wie der Kapazität Ihres Teams, der Anzahl der von den Sicherheitstools generierten Warnmeldungen und der Verteilung über verschiedene Zeitzonen ab. Stärken Sie Ihrem Team also mit einem Managed-Security-Angebot den Rücken und sorgen Sie so für kürzere Antwortzeiten, um Probleme schnell zu beheben und Ihre Website und Nutzer zu schützen.

Unternehmen, die bereits Managed Services anderer Anbieter genutzt haben, klagen im Allgemeinen über langsame, ineffektive und automatisierte Antworten sowie lückenhafte Unterstützung. Unser CSOC besteht aus einem global verteilten Team von Sicherheitsexperten, die rund um die Uhr für Sie erreichbar sind. Außerdem sind wir sehr stolz darauf, bei kritischen Sicherheitsvorfällen eine Antwortzeit von gerade einmal 15 Minuten zu bieten. Wir haben dies sogar in unseren Service Level Agreements (SLAs) verankert.

Erweiterte Expertise

IT-Teams ging es 2020 an die Nieren. Im Vergleich zum Vorjahr gab es knapp 30 % weniger Neueinstellungen und ohne die dringend benötigten Sicherheitsexperten bleiben viele Unternehmen weiterhin anfällig für Bedrohungen. Arbeiten Sie mit einem Managed-Security-Partner zusammen, um so nicht nur Ihre Ressourcen, sondern auch Ihre Expertise zu maximieren. Wir helfen Ihnen dabei, Warnmeldungen zu priorisieren, Sicherheitstelemetriedaten zu analysieren und Traffic-Trends zu verstehen. Außerdem beraten wir Sie über notwendige Blocking- oder Abhilfemaßnahmen.

Unsere Security Engineers verstehen sich als Erweiterung Ihres Teams, sie untersuchen verdächtigen Traffic und implementieren nutzerdefinierte Regeln, damit Sie sich auf den langfristigen Aufbau Ihrer Sicherheitslösung konzentrieren können und nicht jedem Traffic-Anstieg nachgehen müssen. Sie können dabei ihren bevorzugten Kommunikationskanal wählen, ob Slack, E-Mail, Telefon oder Support-Tickets.

Optimierte Reaktionsbereitschaft

Eine 2020 von IDG Research durchgeführte Umfrage unter IT-Führungskräften hat ergeben, dass lediglich 57 % der Befragten eine Risikobewertung zum Thema Datensicherheit durchführen. Der erste Schritt, um Angreifern immer eine Nasenlänge voraus zu sein, ist, die eigenen Schwächen zu kennen.

Unser Response Security Service liefert zahlreiche Lösungen, damit Sie für die Angriffsabwehr besser aufgestellt sind, darunter Überprüfungen Ihrer Konfigurationen, Funktionstests, Unterstützung bei der Konfiguration und Zugriff auf Training. Diese von Ihrem persönlichen Sicherheitsexperten bereitgestellten Services verhelfen Ihrem Unternehmen zu einer gesunden Sicherheitskultur.

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