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Kevin Rollinson
Product Marketing Manager, Fastly
Kevin gehört bei Fastly zum Produktmarketing-Team für Sicherheit, wo er sich um die Markteinführungsstrategie und die Umsetzung des Sicherheitsportfolios von Fastly kümmert. Kevin ist schon seit 2014 in der Sicherheitsbranche und kann Erfahrungen in den Bereichen Sicherheit für Netzwerke, Cloud und Webanwendungen vorweisen. Bevor er zu Fastly stieß, arbeitete er bei Cisco (OpenDNS) als Leiter für Produktmarketing für die DNS-Sicherheitsprodukte von Cisco.
Wir stellen vor: Response Security Service
Unser neuer Response Security Service bietet Ihnen rund um die Uhr direkten Zugriff auf unser Customer Security Operations Center, das Sie dabei unterstützt, sich auf mögliche Angriffe vorzubereiten und darauf zu reagieren.
4 Tipps für den Aufbau einer sicherheitsbewussten Entwicklungskultur
Erfahren Sie, wie Führungskräfte auf beiden Seiten des Atlantiks florierende Secure-DevOps-Kulturen aufgebaut haben, indem sie ihren Teams zunächst das nötige Vertrauen entgegengebracht haben.
Gartner stuft Signal Sciences im Magic Quadrant for Web Application Firewalls 2020 das zweite Jahr in Folge als Visionär ein
Wir wissen, dass die Innovationen von Signal Sciences auch bereits im Gartner Magic Quadrant for Web Application Firewalls 2019 gewürdigt wurden. Und genau diese Art von Innovationen sind der Grund, warum wir so begeistert sind, dass Fastly und Signal Sciences jetzt am selben Strang ziehen.