Kevin gehört bei Fastly zum Produktmarketing-Team für Sicherheit, wo er sich um die Markteinführungsstrategie und die Umsetzung des Sicherheitsportfolios von Fastly kümmert. Kevin ist schon seit 2014 in der Sicherheitsbranche und kann Erfahrungen in den Bereichen Sicherheit für Netzwerke, Cloud und Webanwendungen vorweisen. Bevor er zu Fastly stieß, arbeitete er bei Cisco (OpenDNS) als Leiter für Produktmarketing für die DNS-Sicherheitsprodukte von Cisco.

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