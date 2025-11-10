Security
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So schützen Sie Ihren MCP-Server mit Fastly
Schützen Sie Ihre KI-Infrastruktur mit Fastly. Erfahren Sie, wie unsere MCP-Server-Sicherheitsarchitektur OWASP- und KI-spezifische Bedrohungen abwehrt und gleichzeitig die Edge-Performance aufrechterhält.
So ermöglichen Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge
Entdecken Sie, wie Fastly und Skyfire Unternehmen dabei unterstützen, KI-Agenten zu verifizieren, Zahlungen zu ermöglichen und vertrauenswürdigen Zugriff auf der Edge durchzusetzen.
Verantwortlichkeit ohne Kontrolle gefährdet die Sicherheitsführung
CISOs tragen Verantwortung für Sicherheitsverletzungen, ohne mehr Kontrolle über die Systeme und Entscheidungen zu erhalten. Marshall Erwin, CISO von Fastly, erklärt, warum KI die Kluft zwischen Verantwortlichkeit, Transparenz und Durchsetzung vergrößert.
Die Verlagsbranche im KI-Zeitalter: Warum Bot-Strategie heute eine Geschäftsstrategie ist
Fast die Hälfte des Internet-Traffics besteht mittlerweile aus Bots. Erfahren Sie, wie KI Publisher dazu zwingt, Traffic, Transparenz und die Zukunft ihres Geschäfts neu zu überdenken.
Mythos oder Wunder: Claude Mythos und seine Bedeutung für die Sicherheit
Erfahren Sie mehr über die Ankündigung der Claude Mythos AI und deren wahre Bedeutung für die Sicherheit. Erfahren Sie, warum Laufzeitschutz heutzutage entscheidend für die Erkennung von Sicherheitslücken in Maschinengeschwindigkeit ist.
Fast die Hälfte des Internets ist nicht menschlich: Einblicke in den Threat Insight Report von Fastly
Der Threat Insights Report von Fastly zeigt, dass 49 % des Web-Traffics aus Bots bestehen, von denen 99 % unerwünscht sind. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Bot-Strategie weiterentwickeln können, um Sicherheit und Kosten zu optimieren.
Anpassung im Zeitalter der KI
Stoppen Sie bösartige Bots und kontrollieren Sie KI-Crawler beim Scraping Ihres geistigen Eigentums. Mit ContentGuard von Fastly erhalten Sie die Kontrolle und Transparenz, die im Zeitalter der KI erforderlich sind.
Was ist CVE-2026-23869? React Server Components Sicherheitswarnung
CVE-2026-23869: Schwerwiegende Denial-of-Service-Schwachstelle in React Server Components. Sehen Sie die Auswirkungen und die betroffenen Versionen und erhalten Sie sofortigen Schutz mit einem virtuellen Patch.
Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können
Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können.
Die KI-Temposteuer: Versteckte Sicherheitskosten der KI-zentrierten Einführung
KI-orientierte Organisationen müssen mit längeren Wiederherstellungszeiten, höheren Kosten für Sicherheitsverletzungen und immer größeren Angriffsflächen rechnen. So können Sie KI-Sicherheitsrisiken reduzieren und eine sichere KI-Infrastruktur aufbauen
DDoS im Dezember 2025
Erfahren Sie, wie sich ausgeklügelte Layer-7- und Netzwerk-DDoS-Angriffe im Dezember 2025 entwickelt haben, einschließlich der größten Angriffs- und Abwehrstrategien des Jahres.
API Security Features
Explore API security features, testing best practices, and edge protections to prevent data breaches, bot abuse, credential attacks, and API exploitation.
Imperva Alternatives
Legacy WAFs can't keep up with modern apps. Discover Imperva alternatives like Fastly that offer developer-friendly, low-latency web application protection.
Credential-Stuffing-Angriffe vs. Brute-Force-Angriffe – Worin liegt der Unterschied?
Lernen Sie den Unterschied zwischen Credential-Stuffing-Angriffen und Brute-Force-Angriffen kennen, wie diese funktionieren und welche Best Practices es gibt, um Account-Übernahmen und unberechtigten Zugriff zu verhindern.
React2Shell Fortsetzung: Wichtige Informationen zu den zwei neuesten CVEs
Im Zuge der schwerwiegenden React2Shell-Schwachstellen wurden am 11. Dezember zwei weitere CVEs bekanntgegeben, die ähnliche Next.js- und React-Komponenten ausnutzen. Erfahren Sie mehr über diese neuen CVEs.
Proaktiver Schutz von Fastly für React2Shell, kritische React RCE CVE-2025-55182 und CVE-2025-66478
Schützen Sie Ihre Apps vor den kritischen React RCE-Schwachstellen (Common Vulnerability and Exposure-2025-55182/66478). Der virtuelle Patch der Fastly NGWAF bietet proaktiven Schutz.
Schnellere und noch präzisere Abwehr von DDoS-Angriffen
Erfahren Sie, wie das Adaptive Threat Engine-Update von Fastly für den DDoS Protection die Genauigkeit der Abwehr erhöht und die mittlere Abwehrzeit an Feiertagen um 72 % reduziert.
Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität
Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat.
Wikipedia fordert KI-Unternehmen auf, das Scraping einzustellen
Wikipedia geht gegen das KI-Scraping vor und begründet dies mit der Überlastung der Server und dem Verlust von Traffic. Erfahren Sie, warum Publisher sich wehren und auf Bot-Management setzen.
Die neue OWASP Top 10-Liste 2025: Was sich geändert hat und was Sie wissen müssen
Die OWASP Top 10-Liste für 2025 ist da! Erfahren Sie, was sich geändert hat, welche zwei neuen Kategorien es gibt und wie Sie Ihre Anwendungen gegen neue Bedrohungen absichern können.