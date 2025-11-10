So schützen Sie Ihren MCP-Server mit Fastly Ameet Bharwani, David King Schützen Sie Ihre KI-Infrastruktur mit Fastly. Erfahren Sie, wie unsere MCP-Server-Sicherheitsarchitektur OWASP- und KI-spezifische Bedrohungen abwehrt und gleichzeitig die Edge-Performance aufrechterhält. 09. Juli 2026

So ermöglichen Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge Omeed Nosrati, Leigh Clancy, + 1 mehr Entdecken Sie, wie Fastly und Skyfire Unternehmen dabei unterstützen, KI-Agenten zu verifizieren, Zahlungen zu ermöglichen und vertrauenswürdigen Zugriff auf der Edge durchzusetzen. 10. Juni 2026

Verantwortlichkeit ohne Kontrolle gefährdet die Sicherheitsführung Marshall Erwin CISOs tragen Verantwortung für Sicherheitsverletzungen, ohne mehr Kontrolle über die Systeme und Entscheidungen zu erhalten. Marshall Erwin, CISO von Fastly, erklärt, warum KI die Kluft zwischen Verantwortlichkeit, Transparenz und Durchsetzung vergrößert. 20. Mai 2026

Die Verlagsbranche im KI-Zeitalter: Warum Bot-Strategie heute eine Geschäftsstrategie ist Ashley Hurwitz, David King Fast die Hälfte des Internet-Traffics besteht mittlerweile aus Bots. Erfahren Sie, wie KI Publisher dazu zwingt, Traffic, Transparenz und die Zukunft ihres Geschäfts neu zu überdenken. 07. Mai 2026

Mythos oder Wunder: Claude Mythos und seine Bedeutung für die Sicherheit Samir Sherif Erfahren Sie mehr über die Ankündigung der Claude Mythos AI und deren wahre Bedeutung für die Sicherheit. Erfahren Sie, warum Laufzeitschutz heutzutage entscheidend für die Erkennung von Sicherheitslücken in Maschinengeschwindigkeit ist. 29. April 2026

Fast die Hälfte des Internets ist nicht menschlich: Einblicke in den Threat Insight Report von Fastly David King, Natalie Griffeth Der Threat Insights Report von Fastly zeigt, dass 49 % des Web-Traffics aus Bots bestehen, von denen 99 % unerwünscht sind. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Bot-Strategie weiterentwickeln können, um Sicherheit und Kosten zu optimieren. 16. April 2026

Anpassung im Zeitalter der KI James Nguyen, Daniel Corbett, + 1 mehr Stoppen Sie bösartige Bots und kontrollieren Sie KI-Crawler beim Scraping Ihres geistigen Eigentums. Mit ContentGuard von Fastly erhalten Sie die Kontrolle und Transparenz, die im Zeitalter der KI erforderlich sind. 16. April 2026

Was ist CVE-2026-23869? React Server Components Sicherheitswarnung Matthew Mathur, Fastly Security Research Team CVE-2026-23869: Schwerwiegende Denial-of-Service-Schwachstelle in React Server Components. Sehen Sie die Auswirkungen und die betroffenen Versionen und erhalten Sie sofortigen Schutz mit einem virtuellen Patch. 09. April 2026

Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können Noel Penzer Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können. 05. März 2026

Die KI-Temposteuer: Versteckte Sicherheitskosten der KI-zentrierten Einführung Alina Lehtinen-Vela KI-orientierte Organisationen müssen mit längeren Wiederherstellungszeiten, höheren Kosten für Sicherheitsverletzungen und immer größeren Angriffsflächen rechnen. So können Sie KI-Sicherheitsrisiken reduzieren und eine sichere KI-Infrastruktur aufbauen 25. Februar 2026

DDoS im Dezember 2025 Liam Mayron, David King, + 1 mehr Erfahren Sie, wie sich ausgeklügelte Layer-7- und Netzwerk-DDoS-Angriffe im Dezember 2025 entwickelt haben, einschließlich der größten Angriffs- und Abwehrstrategien des Jahres. 22. Januar 2026

API Security Features Natalie Griffeth Explore API security features, testing best practices, and edge protections to prevent data breaches, bot abuse, credential attacks, and API exploitation. 08. Januar 2026

Imperva Alternatives Natalie Griffeth Legacy WAFs can't keep up with modern apps. Discover Imperva alternatives like Fastly that offer developer-friendly, low-latency web application protection. 03. Januar 2026

Credential-Stuffing-Angriffe vs. Brute-Force-Angriffe – Worin liegt der Unterschied? Natalie Griffeth Lernen Sie den Unterschied zwischen Credential-Stuffing-Angriffen und Brute-Force-Angriffen kennen, wie diese funktionieren und welche Best Practices es gibt, um Account-Übernahmen und unberechtigten Zugriff zu verhindern. 01. Januar 2026

React2Shell Fortsetzung: Wichtige Informationen zu den zwei neuesten CVEs Fastly Security Research Team Im Zuge der schwerwiegenden React2Shell-Schwachstellen wurden am 11. Dezember zwei weitere CVEs bekanntgegeben, die ähnliche Next.js- und React-Komponenten ausnutzen. Erfahren Sie mehr über diese neuen CVEs. 11. Dezember 2025

Proaktiver Schutz von Fastly für React2Shell, kritische React RCE CVE-2025-55182 und CVE-2025-66478 Kelly Shortridge Schützen Sie Ihre Apps vor den kritischen React RCE-Schwachstellen (Common Vulnerability and Exposure-2025-55182/66478). Der virtuelle Patch der Fastly NGWAF bietet proaktiven Schutz. 08. Dezember 2025

Schnellere und noch präzisere Abwehr von DDoS-Angriffen Liam Mayron, David King Erfahren Sie, wie das Adaptive Threat Engine-Update von Fastly für den DDoS Protection die Genauigkeit der Abwehr erhöht und die mittlere Abwehrzeit an Feiertagen um 72 % reduziert. 20. November 2025

Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität Austin Spires Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat. 19. November 2025

Wikipedia fordert KI-Unternehmen auf, das Scraping einzustellen Natalie Griffeth Wikipedia geht gegen das KI-Scraping vor und begründet dies mit der Überlastung der Server und dem Verlust von Traffic. Erfahren Sie, warum Publisher sich wehren und auf Bot-Management setzen. 14. November 2025