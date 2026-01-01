Política de uso aceptable y creación de informes de una infracción.

I. introducción

La política de uso aceptable descrita en la sección II (la "PUA") especifica directrices para los usuarios de los servicios de Fastly. Nuestra política es publicar en esta página cualquier cambio que hagamos en la AUP y proporcionar un aviso de que la AUP se ha actualizado en https://docs.fastly.com/changes/.

Las CUA se modificaron por última vez el 20 de mayo de 2016 y entraron en vigor el 19 de junio de 2016.

Cualquier persona puede denunciar una violación de las CUA siguiendo las instrucciones de la sección III.

Las condiciones de servicio actuales de Fastly están disponibles en https://www.fastly.com/terms. La documentación de los servicios de Fastly está disponible en https://docs.fastly.com. Los suscriptores de Fastly están obligados a utilizar los servicios de Fastly según lo acordado en su contrato de suscripción con Fastly, de conformidad con la documentación de Fastly y con las CUA.

II. Política de uso aceptable

Ninguna persona o entidad deberá utilizar los servicios de Fastly:

de cualquier manera que viole toda ley o normativa federal, estatal, local o internacional en vigor; con fines fraudulentos; para aprovechar, perjudicar o intentar aprovechar o perjudicar a menores de cualquier manera, como por ejemplo exponiéndolos a contenido inapropiado o solicitando información personalmente identificable (PII); para almacenar, publicar, mostrar o transmitir material obsceno, difamatorio, ilícito, calumnioso, acosador, abusivo, amenazador o ilegal o perjudicial de cualquier otro modo; para almacenar o transmitir material que infrinja los derechos de privacidad de terceros; para enviar mensajes o publicaciones no solicitados, como publicidad comercial masiva o anuncios informativos y "spam"; para poner en riesgo o intentar poner en riesgo la seguridad de cualquier red, sistema, servidor o cuenta de Fastly o de terceros; para suplantar o intentar suplantar a Fastly, al personal de Fastly, a otro suscriptor o usuario, o a cualquier otra persona o entidad; o de cualquier manera que restrinja o impida el uso o disfrute por parte de cualquier persona de los servicios de Fastly o que, según determine Fastly, pueda perjudicar a Fastly o a los usuarios de los servicios de Fastly o exponerlos a responsabilidad.

III. Denunciar una violación de las CUA

Como proveedor de servicios de almacenamiento en caché, los servicios de Fastly almacenan y retiran contenido de la caché de forma automática en función de las acciones de nuestros suscriptores.

Toda denuncia de una violación de las CUA descritas en la sección II, dirigida a Fastly y relativa al contenido de nuestros suscriptores, debe:

enviarse a abuse@fastly.com o por correo ordinario a la siguiente dirección:

A la atención de: Abuse Fastly, Inc.

P.O. Apartado 78266

San Francisco, CA 94107; identificar el o los localizadores de recursos uniformes (URL) exactos en los que se aloja el contenido que incumpla las CUA; documentar los intentos de ponerse en contacto directamente con el suscriptor; estar redactada en inglés; y proporciona una dirección de correo electrónico para que nuestro suscriptor pueda ponerse en contacto contigo.

Reenviaremos dicha denuncia al suscriptor que corresponda a la mayor brevedad.



IV. Digital Millennium Copyright Act («DMCA») de EE. UU. y Reglamento de Servicios Digitales («DSA») de la UE

La información sobre nuestro cumplimiento de la DMCA y la aceleración de sitios dinámicos, así como sobre cómo enviar informes de la DMCA y la aceleración de sitios dinámicos, está disponible en https://www.fastly.com/dmca-dsa.