CONDICIONES DE USO ACEPTABLE Y DENUNCIAR UNA INFRACCIÓN.

I. Introducción

Las condiciones de uso aceptable que se describen en la sección II (en adelante, «CUA») contienen directrices para el uso de los servicios de Fastly por parte de los clientes. Nuestra política de empresa estipula que cualquier cambio realizado en las CUA debe ir acompañado de una publicación en https://docs.fastly.com/changes/ para dejar constancia de que la página se ha actualizado.

Las CUA se modificaron por última vez el 20 de mayo de 2016 y entraron en vigor el 19 de junio de 2016.

Cualquier persona puede denunciar una infracción de las CUA siguiendo las instrucciones de la sección III.

Las condiciones de servicio actuales de Fastly se pueden consultar en /terms. La documentación de los servicios de Fastly se puede consultar en https://docs.fastly.com. Los suscriptores de Fastly están obligados a utilizar los servicios de Fastly según lo acordado en su contrato de suscripción con Fastly, de conformidad con la documentación de Fastly y con las CUA.

II. CONDICIONES DE USO ACEPTABLE

Ninguna persona o entidad deberá utilizar los servicios de Fastly:

de cualquier manera que viole toda ley o normativa federal, estatal, local o internacional en vigor; con fines fraudulentos; para explotar, perjudicar o intentar explotar o perjudicar a menores de cualquier manera, como por ejemplo exponiéndolos a contenido inapropiado o solicitando información personalmente identificable; para almacenar, publicar, mostrar o transmitir material obsceno, difamatorio, ilícito, calumnioso, acosador, abusivo, amenazador o ilegal o perjudicial de cualquier otro modo; para almacenar o transmitir material que infrinja los derechos de privacidad de terceros; para enviar mensajes o publicaciones no solicitados, como publicidad comercial masiva o anuncios informativos y spam; para poner en riesgo o intentar poner en riesgo la seguridad de cualquier red, sistema, servidor o cuenta de Fastly o de terceros; para suplantar o intentar suplantar a Fastly, al personal de Fastly, a otro suscriptor o usuario, o a cualquier otra persona o entidad; o de cualquier manera que limite o impida el uso o disfrute de los servicios de Fastly o que, según lo determinado por Fastly, pueda perjudicar a Fastly o a los usuarios de los servicios de Fastly o exponerlos a penas por responsabilidad.

III. DENUNCIAR UNA INFRACCIÓN DE LAS CUA

Como proveedor de servicios de almacenamiento en caché, los servicios de Fastly almacenan y retiran contenido de la caché de forma automática en función de las acciones de nuestros suscriptores.

Toda denuncia de una infracción de las CUA descritas en la sección II, dirigida a Fastly y relativa al contenido de nuestros suscriptores, debe:

enviarse a abuse@fastly.com o por correo ordinario a la siguiente dirección:

Attention: Abuse Fastly, Inc.

P.O. Box 78266

San Francisco, CA 94107 (USA); identificar el o los localizadores de recursos uniformes (URL) exactos en los que se aloja el contenido que infrinja las CUA; documentar los intentos de ponerse en contacto directamente con el suscriptor; estar redactada en inglés; y proporcionar una dirección de correo electrónico para que nuestro suscriptor se ponga en contacto con usted.

Reenviaremos dicha denuncia al suscriptor que corresponda a la mayor brevedad.



IV. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) DE EE. UU. Y REGLAMENTO DE SERVICIOS DIGITALES (RSD) DE LA UE

La información sobre nuestro cumplimiento de la DMCA y el RSD, así como el envío de informes relativos a estos reglamentos, está disponible en /dmca-dsa.