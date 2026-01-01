Tecnología de vanguardia. Las personas mejor preparadas.
¿Sabes eso de usar Internet para ver vídeos, comprar, informarte, charlar, descubrir cosas y un largo etcétera? Nosotros lo hacemos posible. Fastly es el terreno abonado en el que ingenieros y diseñadores de todos los perfiles y empresas desarrollan, distribuyen y protegen aplicaciones modernas descentralizadas. Así, gente de todo el mundo puede disfrutar de experiencias digitales espectaculares. Juntos construimos el futuro de la web.
Contribuye a crear algo grande.
Por eso, tu trabajo en Fastly puede tener un gran impacto. Estamos creciendo a gran velocidad y, desde siempre, hemos recibido la innovación y las grandes ideas con los brazos abiertos, ofreciendo el apoyo y los recursos necesarios para que se conviertan en realidad. Deseamos que todo el mundo pueda hacer el trabajo de sus vidas en Fastly y queremos crear el entorno adecuado para ello.
Más información sobre cómo abrimos posibilidades para nuestros clientes.
Estos son los valores que nos guían
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Nos mueve la curiosidad
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Nos centramos en nuestros clientes
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Somos dignos de confianza
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Trabajamos con pasión
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Actuamos con integridad
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Somos competitivos
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Promovemos la transparencia
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Somos buena gente
Te ofrecemos ventajas como estas.
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Apoyo a padres, madres y mucho más
Apoyamos a nuestras familias ofreciendo una generosa baja por paternidad y maternidad. Además, nos esforzamos por crear una mentalidad que permita a todos nuestros empleados y empleadas disfrutar de la vida fuera del trabajo durante todo el año.
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Salud y bienestar
Nos importa tu bienestar. Nuestros planes de salud ofrecen opciones variadas, como cobertura médica, dental y ocular completa, seguro de incapacidad a corto y largo plazo, recursos para la salud mental y mucho más.
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Inversión en tu futuro
Ofrecemos planes de jubilación 401(k), planes de compra de acciones para empleados (ESPP) y reembolsos por programas de formación y desarrollo. Te ayudaremos a recorrer el camino del éxito.
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Aprendizaje y crecimiento continuos
Ayudar a las personas a llegar más lejos significa fomentar su talento. Ofrecemos todo tipo de oportunidades para que nuestra gente aprenda, ya sea mediante reembolsos anuales para actividades de formación, reuniones periódicas, consejos de nuestro personal con más experiencia, charlas de líderes del sector o eventos culturales. Y como no queremos parar de crecer como empresa, recopilamos datos sobre la implicación y la experiencia de nuestros equipos todos los años y contamos con un grupo que analiza sus comentarios para ayudarnos a mejorar.
¿El ingrediente secreto? Nuestra gente.
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Conecta con los Grupos de Recursos para Empleados (ERG)
Nuestros ERG unen a personas con intereses y experiencias en común y ofrecen apoyo, compañía, oportunidades de liderazgo y mucho más. Nuestros ERG actuales son HOLA, Blackly, WAGE (Mujeres e Igualdad de Género), FACT (Unión de Asiáticos de Fastly) y *ly (Starly, que celebra el colectivo LGBTQIA+ dentro de Fastly). Hay sitio para que participe todo el mundo, y siempre estamos abiertos a que se formen nuevos ERG que dejen huella.
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Amplía tus conocimientos
Tanto si eres un colaborador independiente como si diriges personal, ofrecemos oportunidades periódicas para aprender y mejorar habilidades. Organizamos talleres sobre temas como la gestión del tiempo, promovemos el desarrollo de la empatía y la comunicación con distintos estilos personales de trabajo, y organizamos reuniones inclusivas y eficaces. Estamos en un constante proceso de aprendizaje y evolución.
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Ven a divertirte
Nos gusta el buen rollo. Buscamos maneras de conocernos y pasárnoslo bien, incluso a distancia: desde fiestas navideñas y celebraciones culturales internacionales hasta fiestas virtuales con perros, pasando por equipos de fútbol y veladas de vino y pintura... A la gente de Fastly le encanta dar rienda suelta a nuestros variados (y, en ocasiones, muy particulares) intereses. Si te gusta algo, seguramente tengamos un canal de Slack dedicado a ello.