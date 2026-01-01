Nuestra misión es mejorar la experiencia en Internet: damos a las personas y las organizaciones más control, contenido más rápido y aplicaciones más dinámicas. ¿Qué significa eso exactamente? Nuestra red mundial de edge cloud ofrece a los desarrolladores, equipos de seguridad y expertos en redes las herramientas necesarias para crear y proteger sus aplicaciones y sitios web, de modo que los usuarios disfruten de experiencias espectaculares y las empresas puedan prosperar.

Por eso, tu trabajo en Fastly puede tener un gran impacto. Estamos creciendo a gran velocidad y, desde siempre, hemos recibido la innovación y las grandes ideas con los brazos abiertos, ofreciendo el apoyo y los recursos necesarios para que se conviertan en realidad. Deseamos que todo el mundo pueda hacer el trabajo de sus vidas en Fastly y queremos crear el entorno adecuado para ello.

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