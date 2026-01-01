Tecnología de vanguardia. Las personas mejor preparadas.

¿Sabes eso de usar Internet para ver vídeos, comprar, informarte, charlar, descubrir cosas y un largo etcétera? Nosotros lo hacemos posible. Fastly es el terreno abonado en el que ingenieros y diseñadores de todos los perfiles y empresas desarrollan, distribuyen y protegen aplicaciones modernas descentralizadas. Así, gente de todo el mundo puede disfrutar de experiencias digitales espectaculares. Juntos construimos el futuro de la web.

Explora las oportunidades

Contribuye a crear algo grande.

Nuestra misión es mejorar la experiencia en Internet: damos a las personas y las organizaciones más control, contenido más rápido y aplicaciones más dinámicas. ¿Qué significa eso exactamente? Nuestra red mundial de edge cloud ofrece a los desarrolladores, equipos de seguridad y expertos en redes las herramientas necesarias para crear y proteger sus aplicaciones y sitios web, de modo que los usuarios disfruten de experiencias espectaculares y las empresas puedan prosperar.

Por eso, tu trabajo en Fastly puede tener un gran impacto. Estamos creciendo a gran velocidad y, desde siempre, hemos recibido la innovación y las grandes ideas con los brazos abiertos, ofreciendo el apoyo y los recursos necesarios para que se conviertan en realidad. Deseamos que todo el mundo pueda hacer el trabajo de sus vidas en Fastly y queremos crear el entorno adecuado para ello.

Más información sobre cómo abrimos posibilidades para nuestros clientes.

Estos son los valores que nos guían

Nos mueve la curiosidad

Nos centramos en nuestros clientes

Somos dignos de confianza

Trabajamos con pasión

Actuamos con integridad

Somos competitivos

Promovemos la transparencia

Somos buena gente

Te ofrecemos ventajas como estas.

Somos una empresa internacional, por lo que las ventajas que ofrecemos pueden variar según el país y la legislación nacional. Durante el proceso de selección, concretamos las ventajas disponibles en tu país y respondemos cualquier pregunta que se te ocurra. Nos esforzamos por ofrecer ventajas completas y competitivas para toda nuestra plantilla.

Apoyo a padres, madres y mucho más

Apoyamos a nuestras familias ofreciendo una generosa baja por paternidad y maternidad. Además, nos esforzamos por crear una mentalidad que permita a todos nuestros empleados y empleadas disfrutar de la vida fuera del trabajo durante todo el año.

Salud y bienestar

Nos importa tu bienestar. Nuestros planes de salud ofrecen opciones variadas, como cobertura médica, dental y ocular completa, seguro de incapacidad a corto y largo plazo, recursos para la salud mental y mucho más.

Inversión en tu futuro

Ofrecemos planes de jubilación 401(k), planes de compra de acciones para empleados (ESPP) y reembolsos por programas de formación y desarrollo. Te ayudaremos a recorrer el camino del éxito.

Aprendizaje y crecimiento continuos

Ayudar a las personas a llegar más lejos significa fomentar su talento. Ofrecemos todo tipo de oportunidades para que nuestra gente aprenda, ya sea mediante reembolsos anuales para actividades de formación, reuniones periódicas, consejos de nuestro personal con más experiencia, charlas de líderes del sector o eventos culturales. Y como no queremos parar de crecer como empresa, recopilamos datos sobre la implicación y la experiencia de nuestros equipos todos los años y contamos con un grupo que analiza sus comentarios para ayudarnos a mejorar.

¿El ingrediente secreto? Nuestra gente.

Queremos que todo el mundo se sienta como en casa, de ahí nuestro compromiso decidido por la inclusión y la diversidad. Tenemos eventos y programas, así como una cultura arraigada de la empatía, para que todo el mundo se sienta cómodo y podamos hacer el trabajo de nuestras vidas. Y esto solo es el principio.

Conecta con los Grupos de Recursos para Empleados (ERG)

Nuestros ERG unen a personas con intereses y experiencias en común y ofrecen apoyo, compañía, oportunidades de liderazgo y mucho más. Nuestros ERG actuales son HOLA, Blackly, WAGE (Mujeres e Igualdad de Género), FACT (Unión de Asiáticos de Fastly) y *ly (Starly, que celebra el colectivo LGBTQIA+ dentro de Fastly). Hay sitio para que participe todo el mundo, y siempre estamos abiertos a que se formen nuevos ERG que dejen huella.

Amplía tus conocimientos

Tanto si eres un colaborador independiente como si diriges personal, ofrecemos oportunidades periódicas para aprender y mejorar habilidades. Organizamos talleres sobre temas como la gestión del tiempo, promovemos el desarrollo de la empatía y la comunicación con distintos estilos personales de trabajo, y organizamos reuniones inclusivas y eficaces. Estamos en un constante proceso de aprendizaje y evolución.

Ven a divertirte

Nos gusta el buen rollo. Buscamos maneras de conocernos y pasárnoslo bien, incluso a distancia: desde fiestas navideñas y celebraciones culturales internacionales hasta fiestas virtuales con perros, pasando por equipos de fútbol y veladas de vino y pintura... A la gente de Fastly le encanta dar rienda suelta a nuestros variados (y, en ocasiones, muy particulares) intereses. Si te gusta algo, seguramente tengamos un canal de Slack dedicado a ello.

Conoce nuestra cultura

Vídeo de la Web Summit 2021: Cultura empresarial en un entorno de trabajo híbrido
Asian American and Pacific Islander Heritage Month: reflexiones sobre experiencias de personas de origen asiático en el ámbito tecnológico
«Women’s History Month»: nuestro apoyo a las mujeres, hoy y de cara al futuro

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