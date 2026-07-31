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Ofrecer una final de la Copa del Mundo resiliente Austin Spires, John Agger ¿Cómo se retransmite la Copa del Mundo a una audiencia estimada de 1,8 mil millones de aficionados? Explora los conocimientos sobre el tráfico de Fastly, los aumentos de espectadores en la prórroga y las estrategias antipiratería en tiempo real. 20 de julio de 2026

MoQ en el carril rápido Luke Curley ¿Qué tienen en común la Fórmula 1, los drones y el streaming en vivo? En este artículo invitado, Luke Curley, cocreador de MoQ, explora cómo Media over QUIC está transformando la distribución de contenido multimedia de baja latencia. 14 de julio de 2026

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Cómo proteger tu servidor MCP con Fastly Ameet Bharwani, David King Protege tu infraestructura de IA con Fastly. Descubre cómo nuestra arquitectura de seguridad para servidores MCP mitiga amenazas de Open Web Application Security Project y específicas de IA, al tiempo que mantiene el rendimiento en el edge. 09 de julio de 2026

Fastly recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge Kim Ogletree Fastly ha sido galardonada con el premio «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge, al obtener una calificación de 4,8/5 según las reseñas de los usuarios. 07 de julio de 2026

Estado de los pagos: comercio agéntico, pagos y el edge Shaun Flagg Explora el auge del comercio agéntico, los nuevos protocolos de pago para IA y por qué el edge se está convirtiendo en el punto de control para transacciones seguras impulsadas por IA. 01 de julio de 2026

El relleno de credenciales es la verdadera batalla final para las plataformas de juegos David King, Ashley Hurwitz El relleno de credenciales pone en peligro la confianza de los jugadores y los ingresos del sector de los videojuegos. Descubre cómo detener los ataques de apropiación de cuentas en el edge sin afectar a la experiencia de los jugadores. 16 de junio de 2026

Seis errores habituales del streaming en vivo (y cómo evitarlos) Mark Richards Después de años dando soporte a algunos de los mayores eventos de streaming en vivo del mundo, hemos visto que los mismos errores aparecen una y otra vez. Aquí tienes cómo evitarlos. 11 de junio de 2026

Cómo Fastly y Skyfire permiten un comercio agéntico de confianza en el edge Omeed Nosrati, Leigh Clancy, + 1 más Descubre cómo Fastly y Skyfire ayudan a las empresas a verificar agentes de IA, habilitar pagos y aplicar acceso de confianza en el edge. 10 de junio de 2026

El tráfico de IA creció 6,5 veces más rápido que el tráfico humano este año Artur Bergman, Hossein Lotfi Los datos de Fastly muestran que el tráfico generado por la IA creció un 30 % entre enero y mayo de 2026, mientras que los sistemas autónomos ya representan casi la mitad de las solicitudes de Internet y están transformando la infraestructura web. 09 de junio de 2026

Versión beta del SDK de Python: así es como el lenguaje de la IA funciona más rápido y de forma más segura con Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 más Lleva tu código Python y tus agentes de IA al borde de la red con la versión beta del SDK de Python de Fastly. Disfruta de la máxima velocidad, seguridad y compatibilidad estándar con CPython. 02 de junio de 2026

Ofrece a los agentes de IA el Markdown que realmente quieren Jonathan Speek Los rastreadores de IA prefieren Markdown al HTML. Descubre cómo usar Fastly Compute para entregar Markdown limpio y almacenado en caché a los agentes de IA sin cambiar tu servidor de origen. 28 de mayo de 2026

La responsabilidad operativa sin control está minando el liderazgo en seguridad Marshall Erwin Se exige a los CISO que rindan cuentas por las violaciones de seguridad sin darles más control sobre los sistemas y las decisiones. Marshall Erwin, CISO de Fastly, explica por qué la IA amplía la brecha entre responsabilidad, visibilidad y aplicación. 20 de mayo de 2026

Fastly se une a la Agentic AI Foundation (AAIF) para impulsar la interoperabilidad de la IA en el edge Tracy Hinds Fastly se une a la AAIF para definir estándares abiertos que impulsen la interoperabilidad de la IA en el edge. Consigue una ejecución segura en menos de un milisegundo para subtareas agénticas con nuestro servidor MCP. 18 de mayo de 2026

La industria editorial en la era de la IA: por qué la estrategia de bots ahora es una estrategia empresarial Ashley Hurwitz, David King Casi la mitad del tráfico de Internet son ahora bots. Descubre cómo la IA está obligando a la editorial a replantearse el tráfico, la visibilidad y el futuro de su negocio. 07 de mayo de 2026

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Adaptarse a la era de la IA James Nguyen, Daniel Corbett, + 1 más Detén los bots maliciosos y evita que los rastreadores de IA recopilen datos de tu IP. ContentGuard de Fastly te ofrece el control y la visibilidad que necesitas en la era de la IA. 16 de abril de 2026