Fastly, reconocida como «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026 Jesse von Doom Fastly es «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026, con puntuaciones de 5/5 en rendimiento y experiencia del desarrollador. Lee el informe. 24 de marzo de 2026

Europa bajo presión Noel Penzer ¿Tu infraestructura es resiliente? Utiliza nuestra lista de verificación de 3 pasos para gestionar los riesgos cibernéticos geopolíticos, garantizar el cumplimiento del RGPD y abordar la soberanía de los datos europeos. 05 de marzo de 2026

Dominios, reinventados: más rápidos, más seguros y totalmente independientes de la configuración del servicio Shane Burgess Nueva gestión de dominios de Fastly: Los dominios son independientes de la configuración del servicio, lo que reduce el riesgo de despliegue. Opera más rápido y seguro a escala. 03 de marzo de 2026

Agentes de IA en Fastly Compute: cómo funciona y qué lo hace seguro Kay Sawada Aprende a ejecutar agentes de IA en Fastly Compute, aprovechando la ventaja de la baja latencia y los entornos aislados WebAssembly para alcanzar una velocidad y seguridad de nivel empresarial. 28 de enero de 2026

DDoS en diciembre de 2025 Liam Mayron, David King, + 1 más Descubre cómo evolucionaron los sofisticados ataques DDoS de nivel 7 y de red en diciembre de 2025, incluido el mayor ataque del año y las estrategias de mitigación. 22 de enero de 2026

API Security Features Natalie Griffeth Explore API security features, testing best practices, and edge protections to prevent data breaches, bot abuse, credential attacks, and API exploitation. 08 de enero de 2026

CDN frente a almacenamiento en caché: ¿cuál es la diferencia? Rogier Mulhuijzen A veces se confunde el uso de una red de distribución de contenidos (CDN) con el almacenamiento en caché. Es importante conocer las diferencias entre ambos conceptos para poder decidir cuál es la mejor opción para optimizar el rendimiento de tu sitio web. 02 de enero de 2026

Ataques de relleno de credenciales vs. ataques de fuerza bruta: ¿en qué se diferencian? Natalie Griffeth Aprende en qué se diferencia el relleno de credenciales de los ataques de fuerza bruta, cómo funciona cada uno y cuáles son las mejores prácticas para evitar la apropiación de cuentas y el acceso no autorizado. 01 de enero de 2026

Prepara tu sitio para el próximo cambio importante de Google Natalie Griffeth Google presentó recientemente tres nuevas métricas: las Core Web Vitals. Se trata de indicadores que pueden influir en las clasificaciones de tus sitios en las búsquedas. Te explicamos qué significan todas esas métricas y cómo se puede mejorar una de ellas con ajustes en la configuración de tu CDN. 01 de enero de 2026

4 Recommendations to Maximize Savings and Performance with Fastly’s CDN Guillermo Guardián Boost website speed and save on egress costs with Fastly's CDN. Learn to maximize cache efficiency, reduce origin traffic, and unlock 189% ROI. 12 de diciembre de 2025

Prepárate para la Temporada de Alto Tráfico con Fastly - Usa esta lista esencial Guillermo Guardián Stop holiday traffic outages! Learn best practices to optimize your website for peak performance, security, and sales this Black Friday season. 12 de diciembre de 2025

React2Shell (continuación): Qué saber y hacer sobre las 2 últimas CVE Equipo de Security Research de Fastly Tras las vulnerabilidades CVE de React2Shell de gravedad crítica, el 11 de diciembre se anunciaron dos nuevas CVE que aprovechan componentes similares de Next.js y React. Infórmate sobre estas nuevas CVE. 11 de diciembre de 2025

Protección proactiva de Fastly para React2Shell, Critical React RCE CVE-2025-55182 y CVE-2025-66478 Kelly Shortridge Protege tus aplicaciones de los errores críticos de React RCE (CVE-2025-55182/66478). El parche virtual NGWAF de Fastly ofrece una defensa proactiva. 08 de diciembre de 2025

Fastly y Yottaa transforman el rendimiento del sitio con Early Hints Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute ya está disponible de forma generalizada, lo que mejora considerablemente el rendimiento de los sitios web y la experiencia del usuario al precargar los recursos esenciales. 25 de noviembre de 2025

Mitigando los ataques DDoS más rápido y con aún más precisión Liam Mayron, David King Descubre cómo la actualización del Adaptive Threat Engine de Fastly para la protección DDoS mejora la precisión de la mitigación y reduce el tiempo medio de la mitigación en un 72 % durante las vacaciones. 20 de noviembre de 2025

Interrupciones, ataques y la necesidad de resiliencia Austin Spires Las interrupciones del servicio en la nube son un claro recordatorio de la fragilidad de nuestra economía digital. Descubre cómo Fastly mitigó una importante conmutación por error del tráfico y ataques DDoS simultáneos sin ninguna interrupción. 19 de noviembre de 2025

Wikipedia pide a las empresas de IA que dejen de hacer scraping Natalie Griffeth Wikipedia toma medidas drásticas contra el scraping con IA, alegando sobrecarga del servidor y pérdida de tráfico. Descubre por qué las editores están contraatacando y recurriendo a la gestión de bots. 14 de noviembre de 2025

Prevención de interrupciones mediante arquitecturas resilientes Laura Thomson, Inés Sombra, + 1 más La arquitectura resiliente de Fastly está diseñada para prevenir interrupciones, reducir su gravedad y mantener nuestro compromiso con la disponibilidad sin sacrificar el rendimiento. 14 de noviembre de 2025

La nueva lista de los 10 principales ataques según OWASP de 2025: qué ha cambiado y qué necesitas saber. Natalie Griffeth ¡La lista de los 10 principales ataques según OWASP de 2025 ya está aquí! Descubre qué ha cambiado, las dos nuevas categorías y cómo proteger tus aplicaciones contra las amenazas emergentes. 10 de noviembre de 2025