Una plataforma para la visibilidad, seguridad y control de la IA
Fastly para IA
Una plataforma para crear, proteger y distribuir tus aplicaciones, IA y datos (en tiempo real, en milisegundos de un solo dígito) a través de la red por la que ya circula tu tráfico.
Las principales empresas del mundo confían en nosotros
El motor que impulsa las mejores experiencias de IA
Desde la distribución hasta la implementación, pasando por la observabilidad y la seguridad, Fastly te ofrece la velocidad, el control y la escalabilidad que necesitas para impulsar experiencias de IA en las que tus usuarios (y tu presupuesto) puedan confiar.
Por qué los equipos de IA crean en Fastly
Dado que el tráfico generado por la IA crece 6,5 veces más rápido que el tráfico humano, contar con una plataforma para controlar la IA ya no es opcional. Un único panel de control para las operaciones, los conocimientos y la seguridad de la IA.
Visibilidad unificada de IA
Registros de prompts y autocompletado con función de búsqueda, atribución de tokens e información sobre el tráfico en tiempo real: sin puntos ciegos.
Costes de IA más bajos
Las claves virtuales con límites presupuestarios, límites de volumen y atribución por sesión reducen el gasto no contabilizado entre proveedores.
Protección del contenido
Controla cómo los rastreadores de IA acceden a tu contenido siguiendo tus propias reglas: bloquea, limita, engaña o permite el acceso.
Seguridad de IA en línea
El cortafuegos de IA detiene la inyección de comandos en el edge en tiempo real. Detección determinista, sin necesidad de GPU.
Cumplimiento de los contratos de API
La aplicación de esquemas mantiene el tráfico agéntico dentro del contrato que ya publicaste. Regístralo o bloquéalo, servicio por servicio.
Integración sencilla
Enruta más de 700 modelos públicos y autoalojados a través de un único punto de conexión. Usa tus propias claves, sin cambios en el pipeline.
Por qué necesitas una capa de almacenamiento en caché para la IA
Las cargas de trabajo de IA pueden ser más de un orden de magnitud más lentas que el procesamiento sin LLM. Tus usuarios notarán la diferencia entre decenas de milésimas de segundo y varios segundos. Y tras varios miles de peticiones, tus servidores también. El almacenamiento en caché semántico asocia las consultas a conceptos en forma de vectores, y almacena las respuestas en caché independientemente de cómo se formule la pregunta. AI Accelerator lo pone fácil para utilizar el almacenamiento semántico en caché y seguir las recomendaciones de los principales proveedores de LLM.
Resultados reales en Fastly
«Tanto si eres una pequeña empresa como una gran corporación, la plataforma de Fastly ofrece funcionalidades que tus equipos de servicios y aplicaciones pueden aprovechar para aportar valor a los clientes».
Jefferson Frazer
Director of Cloud Infrastructure
68 %
Menores costes de almacenamiento
115 PB
Contenido distribuido en 90 días
«Las soluciones de seguridad de Fastly proporcionan una excelente protección frente a ataques maliciosos y protegen nuestro origen del tráfico excesivo sin afectar a la experiencia del cliente».
Yanyan Ni
Principal Engineer, Site Reliability Engineering
90 %
Reducción del tráfico de bots
+250
Sitios protegidos
«Fastly Bot Management ha eliminado gran parte de nuestro tráfico de bots no deseado. La facilidad para crear reglas, la rápida visualización de señales y la mitigación y los análisis por comportamiento justifican la inversión».
Randy Naraine
Cybersecurity Architect
30-50 %
Reducción del tráfico de bots
3 días
35 sitios migrados
«Como responsable de ingeniería, me importa mucho la relación entre la experiencia de los desarrolladores y la experiencia de seguridad. Con Fastly, es más fácil generar confianza entre los desarrolladores».
Matt Brandman
Gerente sénior de ingeniería, seguridad de la plataforma
Casos de uso de IA destacados
Recursos destacados
Preguntas frecuentes
¿Qué es el AI Accelerator de Fastly y cómo mejora el rendimiento de la IA?
AI Accelerator es una solución de almacenamiento en caché semántico para las API de LLM que se usan en aplicaciones de IA generativa. La gestión de las peticiones de IA se lleva a cabo en el edge, mediante un almacenamiento en caché semántico inteligente y una distribución optimizada, para que las empresas den respuestas de IA más rápidas. Además, al reducir el número de accesos a la API de LLM, también se ahorra en costes de tokens.
¿Qué es el almacenamiento semántico en caché y cómo optimiza los costes de los LLM?
El almacenamiento en caché semántico identifica y reutiliza respuestas de IA similares o equivalentes, en lugar de almacenar solo las coincidencias exactas. Desglosa una consulta en conceptos relevantes para encontrar coincidencias con futuras consultas que sean semánticamente similares. Cuando se aplica en el edge, reduce las llamadas de inferencia redundantes, disminuye los costes de tokens y ofrece respuestas más rápidas.
¿Qué es AI Bot Management?
AI Bot Management identifica, clasifica y controla el tráfico automatizado de los rastreadores de IA para proteger las aplicaciones, las API y la infraestructura, al tiempo que permite el acceso a los bots legítimos y a los usuarios humanos. Con ContentGuard para la inspección previa al almacenamiento en caché, tú decides si quieres bloquear, permitir o interceptar las solicitudes de los bots.
¿Qué es el servidor MCP de Fastly?
El servidor Fastly Model Context Protocol (MCP) es tu puente seguro hacia las operaciones impulsadas por IA en la plataforma de Fastly. Usa modelos de IA para gestionar la infraestructura, los ajustes de seguridad y la supervisión del rendimiento mediante lenguaje natural, incluyendo la configuración, el vaciado de la caché, las auditorías de seguridad y las métricas.
¿Cómo se integra Fastly AI con el stack de IA que ya tengo?
Fastly es una capa de distribución y optimización de alto rendimiento que se sitúa delante de tu infraestructura de IA y tus proveedores de LLM actuales. Como actúa como un proxy que mejora el rendimiento, en lugar de sustituir los modelos, los equipos consiguen acelerar las cargas de trabajo de IA sin tener que cambiar los marcos de trabajo, los procesos ni los modelos elegidos.
¿Fastly AI es adecuado para cargas de trabajo de producción en entornos empresariales?
Sí. Fastly AI está diseñado para aplicaciones a escala empresarial que exigen fiabilidad, seguridad y un rendimiento predecible, con los controles, la observabilidad y la escalabilidad necesarios para ejecutar la IA en producción al tiempo que ofrece experiencias más rápidas a los usuarios finales de todo el mundo.
Govern. Control. Protect.
Una plataforma para crear, proteger y distribuir tus aplicaciones, IA y datos.