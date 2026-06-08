Alisha Stull es ingeniera asociada en Google Cloud, donde dirige colaboraciones técnicas para impulsar la transformación digital. Está especializada en ayudar a las empresas a afrontar procesos complejos de adopción de la nube e integración de la IA, con especial atención a las infraestructuras escalables y orientadas al valor. Alisha ayuda a las organizaciones en materia de capacitación técnica, aumentando los ingresos por ventas conjuntas a través del GCP Marketplace y fomentando la innovación conjunta con socios ISV estratégicos.

Mostrar biografía