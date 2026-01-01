Brian es Distinguished Engineer especializado en la resiliencia de flotas, la respuesta tras incidentes y la creación de equipos cohesionados. Lleva mucho tiempo colaborando en el desarrollo de estándares de Internet, tanto como colaborador técnico como en funciones de liderazgo. Brian también dedica parte de su tiempo a la Junta de Fideicomisarios de Internet Society y al Consejo de Administración de la Fundación NetDev. Antes de trabajar en Fastly, ocupó diversos puestos de liderazgo técnico en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins.

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